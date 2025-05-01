الصحة تطلق خطة الإيفاد الأكاديمي في 13 تخصصا

الصحة تطلق خطة الإيفاد الأكاديمي في 13 تخصصا
أعلنت وزارة الصحة عن فتح باب الترشح لخطة الإيفاد للبعثات والإجازات الدراسية للعام الأكاديمي 2025 ـ 2026، وذلك لموظفي الوزارة من أصحاب المهن الطبية المساعدة والصيادلة والإداريين، ضمن رؤية استراتيجية تهدف إلى استثمار العقول الوطنية وصقل الأجيال القادمة بالمعرفة المتخصصة، بما يسهم في بناء قطاع صحي أكثر كفاءة واستدامة. وتشمل الخطة هذا العام ثلاثة عشر تخصصا رئيسيا ونحو ثمانين تخصصا دقيقا، وتغطي جميع مستويات الدراسة من الدبلوم والبكالوريوس إلى الماجستير والدكتوراه، وفقا لاحتياجات القطاع الصحي وتوجهاته المستقبلية. وتشمل التخصصات المطروحة في هذه الخطة طيفا واسعا من المجالات الحيوية، مثل التمريض، والطوارئ الطبية، والمختبرات الطبية، والصحة العامة، والعلاج الطبيعي، وخدمات طب الأسنان، والأشعة، والتغذية والإطعام، والخدمات الصيدلانية، ونظم المعلومات، والمحاسبة، والحقوق، والشؤون الهندسية، بالإضافة إلى تخصصات دقيقة كالنطق والسمع والبلع، والوقاية من الإشعاع، بما يعكس استجابة الوزارة لمتطلبات التطوير الشامل في مختلف قطاعات المنظومة الصحية.
وتأتي هذه الخطة في سياق النهج الذي تتبناه وزارة الصحة في تأهيل مواردها البشرية بمؤهلات أكاديمية وعلمية عالية المستوى، بما يتماشى مع التطور المتسارع في العلوم الصحية والإدارية والتقنية، ويعزز من كفاءة النظام الصحي في البلاد.
ودعت الوزارة جميع الموظفين الراغبين في الاستفادة من هذه الفرصة إلى التقديم عبر القسم المخصص في الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة، خلال الفترة الممتدة من 1 مايو 2025 حتى نهاية دوام يوم 15 مايو 2025، وذلك من خلال الرابط التالي:
وأكدت الوزارة أن التقديم يتم إلكترونيا فقط، دون الحاجة إلى مراجعة مقر الوزارة، تمهيدا لاستكمال إجراءات الترشح والتقييم.
وتجدد الوزارة بهذه المناسبة تأكيدها على أن المورد البشري هو الركيزة الأولى في نهضة القطاع الصحي، وأنها مستمرة في دعم أبنائها من العاملين في مختلف التخصصات، إيمانا منها بأن الاستثمار في الإنسان هو الاستثمار الأبقى والأعمق أثرا.
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