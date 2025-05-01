الصحة تطلق خطة الإيفاد الأكاديمي في 13 تخصصا

أعلنت وزارة الصحة عن فتح باب الترشح لخطة الإيفاد للبعثات والإجازات الدراسية للعام الأكاديمي 2025 ـ 2026، وذلك لموظفي الوزارة من أصحاب المهن الطبية المساعدة والصيادلة والإداريين، ضمن رؤية استراتيجية تهدف إلى استثمار العقول الوطنية وصقل الأجيال القادمة بالمعرفة المتخصصة، بما يسهم في بناء قطاع صحي أكثر كفاءة واستدامة. وتشمل الخطة هذا العام ثلاثة عشر تخصصا رئيسيا ونحو ثمانين تخصصا دقيقا، وتغطي جميع مستويات الدراسة من الدبلوم والبكالوريوس إلى الماجستير والدكتوراه، وفقا لاحتياجات القطاع الصحي وتوجهاته المستقبلية. وتشمل التخصصات المطروحة في هذه الخطة طيفا واسعا من المجالات الحيوية، مثل التمريض، والطوارئ الطبية، والمختبرات الطبية، والصحة العامة، والعلاج الطبيعي، وخدمات طب الأسنان، والأشعة، والتغذية والإطعام، والخدمات الصيدلانية، ونظم المعلومات، والمحاسبة، والحقوق، والشؤون الهندسية، بالإضافة إلى تخصصات دقيقة كالنطق والسمع والبلع، والوقاية من الإشعاع، بما يعكس استجابة الوزارة لمتطلبات التطوير الشامل في مختلف قطاعات المنظومة الصحية.

وتأتي هذه الخطة في سياق النهج الذي تتبناه وزارة الصحة في تأهيل مواردها البشرية بمؤهلات أكاديمية وعلمية عالية المستوى، بما يتماشى مع التطور المتسارع في العلوم الصحية والإدارية والتقنية، ويعزز من كفاءة النظام الصحي في البلاد.

ودعت الوزارة جميع الموظفين الراغبين في الاستفادة من هذه الفرصة إلى التقديم عبر القسم المخصص في الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة، خلال الفترة الممتدة من 1 مايو 2025 حتى نهاية دوام يوم 15 مايو 2025، وذلك من خلال الرابط التالي:

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وأكدت الوزارة أن التقديم يتم إلكترونيا فقط، دون الحاجة إلى مراجعة مقر الوزارة، تمهيدا لاستكمال إجراءات الترشح والتقييم.

وتجدد الوزارة بهذه المناسبة تأكيدها على أن المورد البشري هو الركيزة الأولى في نهضة القطاع الصحي، وأنها مستمرة في دعم أبنائها من العاملين في مختلف التخصصات، إيمانا منها بأن الاستثمار في الإنسان هو الاستثمار الأبقى والأعمق أثرا.

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