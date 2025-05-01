وزير الصحة حريصون على أن يكون الأخصائي النفسي جزءا من فرق الرعاية الصحية الشاملة

أكد وزير الصحة د.أحمد العوضي أمس الخميس أن الاستثمار في مجال علم النفس هو استثمار في بناء مجتمعات أكثر وعيا وصلابة في مواجهة متغيرات العصر.

وأضاف الوزير العوضي في كلمة افتتح بها المؤتمر السنوي الثامن لجمعية علم النفس في الشرق الأوسط «ميبا» بمشاركة عالمية أن انعقاد المؤتمر في الكويت يؤكد أن «رفاه الإنسان عقلا وروحا وسلوكا هو غايتنا»، مبينا أن اجتماع هذا العدد من الأطباء والخبراء يدل على المكانة التي يحتلها علم النفس في تحقيق التنمية المستدامة والنهوض بالمجتمعات. وأكد حرص الوزارة على أن يكون الأخصائي النفسي جزءا من فرق الرعاية الصحية الشاملة تحت إدارة الصحة الاجتماعية في قطاع الصحة العامة، كما يعمل جنبا إلى جنب مع الأطباء والممارسين الصحيين ضمن منهج تكاملي يضع المريض بمركز الاهتمام في جميع أبعاده الجسدية والنفسية والاجتماعية. وأشار إلى أن الوزارة اعتمدت الأسبوع الماضي لائحة تنظيم ترخيص وحدات ومجمعات العلاج والاستشارات النفسية في القطاع الأهلي بموجب القرار الوزاري رقم (79) لسنة 2025 بهدف رفع مستوى الخدمات النفسية المقدمة وضمان حقوق المستفيدين وإيمانا منها بأن جودة الممارسة لا تكتمل إلا ضمن أطر قانونية وبيئة تشريعية منظمة. وأكد التزام الوزارة ببناء بيئة مهنية آمنة وعلاجية متكاملة تحفظ حقوق الإنسان وتصون كرامته وتحقق أعلى معايير الجودة والتميز، مشيدا بجهود جمعية «ميبا» في دعم مسيرة البحث العلمي وتعزيز التوعية النفسية وبناء جسور التعاون الأكاديمي والمهني بين المتخصصين.

بدورها، نوهت رئيس الجمعية الأميركية لعلم النفس د.ديبرا كاواهارا في كلمة مماثلة بدور «ميبا» التي عملت وحققت طوال الـ15 عاما الماضية دفعا بعجلة نمو علم النفس ومتخصصيه لتحسين حياة الأفراد والمجتمعات.

وثمنت حضور وزير الصحة الذي يثبت أهمية الطب النفسي وصحة المجتمع، متمنية أن يستمر التعاون المثمر مع «ميبا» والجمعية الأميركية من أجل صحة الناس النفسية والمجتمعات.

من جانبها، أكدت مؤسسة منصة «هنا» لتوفير المعلومات والموارد المتعلقة بالصحة النفسية الشيخة ماجدة الصباح لـ«كونا» على هامش المؤتمر أن مشاركة المنصة في هذا المحفل تأتي ايمانا بأهمية الصحة النفسية والعلاج النفسي، مشيرة إلى تعاونها الدائم مع «ميبا» لتصحيح مفاهيم خاطئة متعلقة بالصحة النفسية مع المعنيين في هذا المجال.

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