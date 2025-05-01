وزير الصحة حريصون على أن يكون الأخصائي النفسي جزءا من فرق الرعاية الصحية الشاملة

وزير الصحة حريصون على أن يكون الأخصائي النفسي جزءا من فرق الرعاية الصحية الشاملة
أكد وزير الصحة د.أحمد العوضي أمس الخميس أن الاستثمار في مجال علم النفس هو استثمار في بناء مجتمعات أكثر وعيا وصلابة في مواجهة متغيرات العصر.
وأضاف الوزير العوضي في كلمة افتتح بها المؤتمر السنوي الثامن لجمعية علم النفس في الشرق الأوسط «ميبا» بمشاركة عالمية أن انعقاد المؤتمر في الكويت يؤكد أن «رفاه الإنسان عقلا وروحا وسلوكا هو غايتنا»، مبينا أن اجتماع هذا العدد من الأطباء والخبراء يدل على المكانة التي يحتلها علم النفس في تحقيق التنمية المستدامة والنهوض بالمجتمعات. وأكد حرص الوزارة على أن يكون الأخصائي النفسي جزءا من فرق الرعاية الصحية الشاملة تحت إدارة الصحة الاجتماعية في قطاع الصحة العامة، كما يعمل جنبا إلى جنب مع الأطباء والممارسين الصحيين ضمن منهج تكاملي يضع المريض بمركز الاهتمام في جميع أبعاده الجسدية والنفسية والاجتماعية. وأشار إلى أن الوزارة اعتمدت الأسبوع الماضي لائحة تنظيم ترخيص وحدات ومجمعات العلاج والاستشارات النفسية في القطاع الأهلي بموجب القرار الوزاري رقم (79) لسنة 2025 بهدف رفع مستوى الخدمات النفسية المقدمة وضمان حقوق المستفيدين وإيمانا منها بأن جودة الممارسة لا تكتمل إلا ضمن أطر قانونية وبيئة تشريعية منظمة. وأكد التزام الوزارة ببناء بيئة مهنية آمنة وعلاجية متكاملة تحفظ حقوق الإنسان وتصون كرامته وتحقق أعلى معايير الجودة والتميز، مشيدا بجهود جمعية «ميبا» في دعم مسيرة البحث العلمي وتعزيز التوعية النفسية وبناء جسور التعاون الأكاديمي والمهني بين المتخصصين.
بدورها، نوهت رئيس الجمعية الأميركية لعلم النفس د.ديبرا كاواهارا في كلمة مماثلة بدور «ميبا» التي عملت وحققت طوال الـ15 عاما الماضية دفعا بعجلة نمو علم النفس ومتخصصيه لتحسين حياة الأفراد والمجتمعات.
وثمنت حضور وزير الصحة الذي يثبت أهمية الطب النفسي وصحة المجتمع، متمنية أن يستمر التعاون المثمر مع «ميبا» والجمعية الأميركية من أجل صحة الناس النفسية والمجتمعات.
من جانبها، أكدت مؤسسة منصة «هنا» لتوفير المعلومات والموارد المتعلقة بالصحة النفسية الشيخة ماجدة الصباح لـ«كونا» على هامش المؤتمر أن مشاركة المنصة في هذا المحفل تأتي ايمانا بأهمية الصحة النفسية والعلاج النفسي، مشيرة إلى تعاونها الدائم مع «ميبا» لتصحيح مفاهيم خاطئة متعلقة بالصحة النفسية مع المعنيين في هذا المجال.
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