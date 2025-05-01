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الكاتب الكويتي مبارك العريفان: هدفي تعزيز الحضور الثقافي الكويتي عربيا ودوليا
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) تونس - 1 - 5 (كونا) -- أكد الكاتب والروائي الكويتي مبارك العريفان اليوم الخميس أن مشاركته في الدورة ال 39 لمعرض تونس الدولي للكتاب بصفته ضيف شرف تأتي في إطار سعيه المستمر إلى تعزيز الحضور الثقافي الكويتي على الساحتين العربية والدولية.
وقال العريفان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن مشاركته تمثل فرصة مهمة للتواصل مع القارئ التونسي والعربي والانفتاح على الثقافة المغاربية مشيدا بالأجواء الثقافية الثرية التي تميز بها المعرض هذا العام وذلك من خلال جناحي مكتبة (الأمل) ودار النشر السعودية (مركز الادب العربي).
وأوضح أنه قدم خلال المعرض مجموعة من أبرز أعماله الأدبية للقراء والجمهور التونسي من بينها رواية (فندق المقبرة) التي تحكي قصة عاشقين لم يكتب لهما الزواج في الحياة فقررا تتويج حبهما بعد الموت وكذلك رواية (الجثة الأعلى مبيعا) المنشورة ضمن مجموعة قصصية بعنوان (المنطقة الغامضة) إلى جانب رواية (مجلس الجن) ورواية (فارس الثقلين) التي تعد باكورة أعماله.
وأضاف العريفان أن هذه الأعمال لاقت تفاعلا واسعا وإقبالا ملحوظا من القراء في معارض الكتاب داخل الكويت وخارجها مؤكدا أن مسيرته الأدبية شملت مشاركات في عدة تظاهرات ثقافية عربية منها معرض الرباط الدولي للكتاب كما سيشارك في معرض مسقط الدولي للكتاب.
ويعرف الكاتب مبارك العريفان بكتاباته التي تمزج بين الخيال والأسطورة والفانتازيا بإطار خارج المألوف وقد لفت الأنظار بأسلوبه المتفرد في الرواية النفسية والقصص الغرائبية ومن أبرز إصداراته الحديثة (تعويذة المهراجا) التي تدور أحداثها في سياق فانتازي حول استقلال الهند عن الاستعمار البريطاني في عام 1947.
ويعد العريفان من أبرز الوجوه الشابة في المشهد الأدبي الكويتي ويمثل جيلا جديدا من الكتاب الذين تحظى أعمالهم برواج واسع لدى الشباب العربي. (النهاية)
ش ب م / ح م ف
وقال العريفان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن مشاركته تمثل فرصة مهمة للتواصل مع القارئ التونسي والعربي والانفتاح على الثقافة المغاربية مشيدا بالأجواء الثقافية الثرية التي تميز بها المعرض هذا العام وذلك من خلال جناحي مكتبة (الأمل) ودار النشر السعودية (مركز الادب العربي).
وأوضح أنه قدم خلال المعرض مجموعة من أبرز أعماله الأدبية للقراء والجمهور التونسي من بينها رواية (فندق المقبرة) التي تحكي قصة عاشقين لم يكتب لهما الزواج في الحياة فقررا تتويج حبهما بعد الموت وكذلك رواية (الجثة الأعلى مبيعا) المنشورة ضمن مجموعة قصصية بعنوان (المنطقة الغامضة) إلى جانب رواية (مجلس الجن) ورواية (فارس الثقلين) التي تعد باكورة أعماله.
وأضاف العريفان أن هذه الأعمال لاقت تفاعلا واسعا وإقبالا ملحوظا من القراء في معارض الكتاب داخل الكويت وخارجها مؤكدا أن مسيرته الأدبية شملت مشاركات في عدة تظاهرات ثقافية عربية منها معرض الرباط الدولي للكتاب كما سيشارك في معرض مسقط الدولي للكتاب.
ويعرف الكاتب مبارك العريفان بكتاباته التي تمزج بين الخيال والأسطورة والفانتازيا بإطار خارج المألوف وقد لفت الأنظار بأسلوبه المتفرد في الرواية النفسية والقصص الغرائبية ومن أبرز إصداراته الحديثة (تعويذة المهراجا) التي تدور أحداثها في سياق فانتازي حول استقلال الهند عن الاستعمار البريطاني في عام 1947.
ويعد العريفان من أبرز الوجوه الشابة في المشهد الأدبي الكويتي ويمثل جيلا جديدا من الكتاب الذين تحظى أعمالهم برواج واسع لدى الشباب العربي. (النهاية)
ش ب م / ح م ف
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