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الكاتب الكويتي مبارك العريفان: هدفي تعزيز الحضور الثقافي الكويتي عربيا ودوليا

الكاتب الكويتي مبارك العريفان: هدفي تعزيز الحضور الثقافي الكويتي عربيا ودوليا

2025-05-01 11:17:22
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) تونس - 1 - 5 (كونا) -- أكد الكاتب والروائي الكويتي مبارك العريفان اليوم الخميس أن مشاركته في الدورة ال 39 لمعرض تونس الدولي للكتاب بصفته ضيف شرف تأتي في إطار سعيه المستمر إلى تعزيز الحضور الثقافي الكويتي على الساحتين العربية والدولية.
وقال العريفان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن مشاركته تمثل فرصة مهمة للتواصل مع القارئ التونسي والعربي والانفتاح على الثقافة المغاربية مشيدا بالأجواء الثقافية الثرية التي تميز بها المعرض هذا العام وذلك من خلال جناحي مكتبة (الأمل) ودار النشر السعودية (مركز الادب العربي).
وأوضح أنه قدم خلال المعرض مجموعة من أبرز أعماله الأدبية للقراء والجمهور التونسي من بينها رواية (فندق المقبرة) التي تحكي قصة عاشقين لم يكتب لهما الزواج في الحياة فقررا تتويج حبهما بعد الموت وكذلك رواية (الجثة الأعلى مبيعا) المنشورة ضمن مجموعة قصصية بعنوان (المنطقة الغامضة) إلى جانب رواية (مجلس الجن) ورواية (فارس الثقلين) التي تعد باكورة أعماله.
وأضاف العريفان أن هذه الأعمال لاقت تفاعلا واسعا وإقبالا ملحوظا من القراء في معارض الكتاب داخل الكويت وخارجها مؤكدا أن مسيرته الأدبية شملت مشاركات في عدة تظاهرات ثقافية عربية منها معرض الرباط الدولي للكتاب كما سيشارك في معرض مسقط الدولي للكتاب.
ويعرف الكاتب مبارك العريفان بكتاباته التي تمزج بين الخيال والأسطورة والفانتازيا بإطار خارج المألوف وقد لفت الأنظار بأسلوبه المتفرد في الرواية النفسية والقصص الغرائبية ومن أبرز إصداراته الحديثة (تعويذة المهراجا) التي تدور أحداثها في سياق فانتازي حول استقلال الهند عن الاستعمار البريطاني في عام 1947.
ويعد العريفان من أبرز الوجوه الشابة في المشهد الأدبي الكويتي ويمثل جيلا جديدا من الكتاب الذين تحظى أعمالهم برواج واسع لدى الشباب العربي. (النهاية)

ش ب م / ح م ف


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