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استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال بالضفة الغربية
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 1 - 5 (كونا)-- استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الخميس في بلدة (بيتا) جنوب مدينة (نابلس) شمال الضفة الغربية.
وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان صحفي أن الشاب علاء اخضير (29 عاما) استشهد برصاص الاحتلال في بلدة (بيتا).
ومن جهتها أوضحت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان لها أن طواقمها نقلت جريحا في حال الخطر إلى المستشفى حيث أعلن استشهاده لاحقا.
وكانت مواجهات وقعت في البلدة عقب اقتحامها من قبل جيش الاحتلال الذي أطلق الرصاص الحي باتجاه الشبان. (النهاية)
ن ق / م م ج
وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان صحفي أن الشاب علاء اخضير (29 عاما) استشهد برصاص الاحتلال في بلدة (بيتا).
ومن جهتها أوضحت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان لها أن طواقمها نقلت جريحا في حال الخطر إلى المستشفى حيث أعلن استشهاده لاحقا.
وكانت مواجهات وقعت في البلدة عقب اقتحامها من قبل جيش الاحتلال الذي أطلق الرصاص الحي باتجاه الشبان. (النهاية)
ن ق / م م ج
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