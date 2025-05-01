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استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال بالضفة الغربية

استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال بالضفة الغربية

2025-05-01 11:17:22
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 1 - 5 (كونا)-- استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الخميس في بلدة (بيتا) جنوب مدينة (نابلس) شمال الضفة الغربية.
وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان صحفي أن الشاب علاء اخضير (29 عاما) استشهد برصاص الاحتلال في بلدة (بيتا).
ومن جهتها أوضحت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان لها أن طواقمها نقلت جريحا في حال الخطر إلى المستشفى حيث أعلن استشهاده لاحقا.
وكانت مواجهات وقعت في البلدة عقب اقتحامها من قبل جيش الاحتلال الذي أطلق الرصاص الحي باتجاه الشبان. (النهاية)

ن ق / م م ج


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