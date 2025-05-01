الرئيس الامريكي يهدد بفرض عقوبات على أي دولة تشتري النفط من إيران

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الرئيس الامريكي يهدد بفرض عقوبات على أي دولة تشتري النفط من إيران
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن – 1 – 5 (كونا) -– هدد الرئيس الامريكي دونالد ترامب اليوم الخميس بفرض عقوبات على أي دولة تشتري النفط أو البتروكيماويات من إيران.
وقال الرئيس ترامب على منصته (تروث سوشيال) إنه "ينبغي وقف جميع مشتريات النفط أو البتروكيماويات من إيران".
واضاف أن "أي دولة أو شخص يشتري أي كمية من النفط أو البتروكيماويات من إيران سيخضع فورا لعقوبات ثانوية كما لن يسمح لهم بالتعامل تجاريا مع الولايات المتحدة الأمريكية بأي شكل من الأشكال".
وتشدد واشنطن من عقوباتها على طهران أو الدول التي تشتري النفط الايراني منذ استئناف الرئيس ترامب حملة "أقصى الضغوط" على إيران الشهر الماضي والتي تشمل جهودا لخفض صادراتها النفطية إلى الصفر للمساعدة في منع طهران وفق الإدارة الأمريكية من تطوير سلاح نووي.
وكان وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي قد أعلن في وقت سابق من اليوم تأجيل الجولة المقبلة للمفاوضات بين إيران والولايات المتحدة والتي كان من المقرر إجراؤها السبت المقبل وذلك "لأسباب لوجستية".(النهاية)
ا م م / م م ج
وقال الرئيس ترامب على منصته (تروث سوشيال) إنه "ينبغي وقف جميع مشتريات النفط أو البتروكيماويات من إيران".
واضاف أن "أي دولة أو شخص يشتري أي كمية من النفط أو البتروكيماويات من إيران سيخضع فورا لعقوبات ثانوية كما لن يسمح لهم بالتعامل تجاريا مع الولايات المتحدة الأمريكية بأي شكل من الأشكال".
وتشدد واشنطن من عقوباتها على طهران أو الدول التي تشتري النفط الايراني منذ استئناف الرئيس ترامب حملة "أقصى الضغوط" على إيران الشهر الماضي والتي تشمل جهودا لخفض صادراتها النفطية إلى الصفر للمساعدة في منع طهران وفق الإدارة الأمريكية من تطوير سلاح نووي.
وكان وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي قد أعلن في وقت سابق من اليوم تأجيل الجولة المقبلة للمفاوضات بين إيران والولايات المتحدة والتي كان من المقرر إجراؤها السبت المقبل وذلك "لأسباب لوجستية".(النهاية)
ا م م / م م ج
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