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الرئيس الامريكي يهدد بفرض عقوبات على أي دولة تشتري النفط من إيران

الرئيس الامريكي يهدد بفرض عقوبات على أي دولة تشتري النفط من إيران

2025-05-01 11:17:22
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن – 1 – 5 (كونا) -– هدد الرئيس الامريكي دونالد ترامب اليوم الخميس بفرض عقوبات على أي دولة تشتري النفط أو البتروكيماويات من إيران.
وقال الرئيس ترامب على منصته (تروث سوشيال) إنه "ينبغي وقف جميع مشتريات النفط أو البتروكيماويات من إيران".
واضاف أن "أي دولة أو شخص يشتري أي كمية من النفط أو البتروكيماويات من إيران سيخضع فورا لعقوبات ثانوية كما لن يسمح لهم بالتعامل تجاريا مع الولايات المتحدة الأمريكية بأي شكل من الأشكال".
وتشدد واشنطن من عقوباتها على طهران أو الدول التي تشتري النفط الايراني منذ استئناف الرئيس ترامب حملة "أقصى الضغوط" على إيران الشهر الماضي والتي تشمل جهودا لخفض صادراتها النفطية إلى الصفر للمساعدة في منع طهران وفق الإدارة الأمريكية من تطوير سلاح نووي.
وكان وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي قد أعلن في وقت سابق من اليوم تأجيل الجولة المقبلة للمفاوضات بين إيران والولايات المتحدة والتي كان من المقرر إجراؤها السبت المقبل وذلك "لأسباب لوجستية".(النهاية)

ا م م / م م ج


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