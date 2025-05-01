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يوروبا ليغ.. (توتنهام) الإنجليزي يفوز على (بودو-غليمت) النرويجي بثلاثية في ذهاب نصف النهائي

يوروبا ليغ.. (توتنهام) الإنجليزي يفوز على (بودو-غليمت) النرويجي بثلاثية في ذهاب نصف النهائي

2025-05-01 11:17:22
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 1 - 5 (كونا) -- فاز فريق (توتنهام هوتسبر) الإنجليزي على ضيفه (بودو-غليمت) النرويجي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في ذهاب نصف نهائي البطولة الأوروبية (يوروبا ليغ) الذي جمعهما اليوم الخميس على ملعب (هوتسبر) في لندن.
ولم تمض دقيقة واحدة على إطلاق الحكم صافرة البداية حتى وقع المهاجم الويلزي برينون جونسون الهدف الأول بضربة رأسية.
وأضاف زميله الإنجليزي جيمس ماديسون الهدف الثاني في الدقيقة 34 ثم اختتم مواطنه دومنيك سولانكي بالهدف الثالث من ركلة جزاء نفذها بنجاح في الدقيقة 61.
وتمكن النرويجي أولريك سولتنس من تقليص النتيجة بالهدف الوحيد للضيوف قبل نهاية الوقت الرسمي للمباراة بسبع دقائق.
وسيلتقي الفريقان مجددا في مباراة العودة يوم الخميس المقبل لتحديد المتأهل إلى نهائي البطولة الذي سيلعب يوم 21 من الشهر الجاري بمدينة (بلباو) الإسبانية. (النهاية)

م ر ن / م م ج


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