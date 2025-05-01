يوروبا ليغ.. (توتنهام) الإنجليزي يفوز على (بودو-غليمت) النرويجي بثلاثية في ذهاب نصف النهائي

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
يوروبا ليغ.. (توتنهام) الإنجليزي يفوز على (بودو-غليمت) النرويجي بثلاثية في ذهاب نصف النهائي
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 1 - 5 (كونا) -- فاز فريق (توتنهام هوتسبر) الإنجليزي على ضيفه (بودو-غليمت) النرويجي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في ذهاب نصف نهائي البطولة الأوروبية (يوروبا ليغ) الذي جمعهما اليوم الخميس على ملعب (هوتسبر) في لندن.
ولم تمض دقيقة واحدة على إطلاق الحكم صافرة البداية حتى وقع المهاجم الويلزي برينون جونسون الهدف الأول بضربة رأسية.
وأضاف زميله الإنجليزي جيمس ماديسون الهدف الثاني في الدقيقة 34 ثم اختتم مواطنه دومنيك سولانكي بالهدف الثالث من ركلة جزاء نفذها بنجاح في الدقيقة 61.
وتمكن النرويجي أولريك سولتنس من تقليص النتيجة بالهدف الوحيد للضيوف قبل نهاية الوقت الرسمي للمباراة بسبع دقائق.
وسيلتقي الفريقان مجددا في مباراة العودة يوم الخميس المقبل لتحديد المتأهل إلى نهائي البطولة الذي سيلعب يوم 21 من الشهر الجاري بمدينة (بلباو) الإسبانية. (النهاية)
م ر ن / م م ج
ولم تمض دقيقة واحدة على إطلاق الحكم صافرة البداية حتى وقع المهاجم الويلزي برينون جونسون الهدف الأول بضربة رأسية.
وأضاف زميله الإنجليزي جيمس ماديسون الهدف الثاني في الدقيقة 34 ثم اختتم مواطنه دومنيك سولانكي بالهدف الثالث من ركلة جزاء نفذها بنجاح في الدقيقة 61.
وتمكن النرويجي أولريك سولتنس من تقليص النتيجة بالهدف الوحيد للضيوف قبل نهاية الوقت الرسمي للمباراة بسبع دقائق.
وسيلتقي الفريقان مجددا في مباراة العودة يوم الخميس المقبل لتحديد المتأهل إلى نهائي البطولة الذي سيلعب يوم 21 من الشهر الجاري بمدينة (بلباو) الإسبانية. (النهاية)
م ر ن / م م ج
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
55 شركة محلية تلجأ إلى قانون الإعسار لمعالجة صعوباتها المالية