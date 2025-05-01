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اختتام منافسات المرحلة الثانية من بطولة الكويت المفتوحة للتنس 2025

اختتام منافسات المرحلة الثانية من بطولة الكويت المفتوحة للتنس 2025

2025-05-01 11:17:21
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 1 - 5 (كونا) -- اختتمت اليوم الخميس منافسات المرحلة الثانية من بطولة الكويت المفتوحة للتنس 2025 لرواد العرب للتنس التي شهدت مشاركة نحو 270 لاعبا ولاعبة يمثلون 15 دولة.
وأسفرت منافسات (فردي الرجال) عن فوز اللاعب العراقي عادل الساعدي بالمركز الأول وتوج بمنافسات (زوجي الرجال) الكويتيان حسين الغريب وحسن الموسى.
وفي منافسات (فردي السيدات) حصدت اللاعبة الأردنية هنادي حسين المركز الأول وفازت في (منافسات زوجي السيدات) الكويتيتان ياسمين الشمالي ودانة الفليج.
وفي مسابقة (زوجي مختلط) تحت 50 سنة جاء في المركز الأول كل من حمزة الشبيلات وهنادي حسين من الأردن وفي منافسات (زوجي مختلط) فوق 50 سنة فقد حل أولا الكويتي أحمد دشتي والجزائرية نبيلة بو شابو.
يذكر أنه في المرحلة الأولى من بطولة الكويت المفتوحة للتنس 2025 التي انطلقت في 18 أبريل الماضي واختتمت في 24 أبريل الماضي فاز في منافسات (فردي الرجال) اللاعب حسن الموسى بالمركز الأول وفي منافسات (زوجي الرجال) حصد المركز الأول كل من يعقوب محمد وبدر القحطاني.
وفي منافسات (فردي الناشئين - تحت 14 عاما) حل محمد يعقوب أولا وفي مسابقة (فري البراعم - تحت 10 سنوات) أحرز اللاعب حسن العلي المركز الأول وفي منافسات (فردي السيدات).
وحصدت اللاعبة سمو الدبوس المركز الأول وفازت في (منافسات زوجي السيدات) كل من ياسمين الشمالي ودانة الفليج وفي مسابقة (فردي الناشئات - تحت 16 عاما) أحرزت اللاعبة ياسمينا بحروه المركز الأول. (النهاية)

م ي م


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