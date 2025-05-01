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اختتام منافسات المرحلة الثانية من بطولة الكويت المفتوحة للتنس 2025
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 1 - 5 (كونا) -- اختتمت اليوم الخميس منافسات المرحلة الثانية من بطولة الكويت المفتوحة للتنس 2025 لرواد العرب للتنس التي شهدت مشاركة نحو 270 لاعبا ولاعبة يمثلون 15 دولة.
وأسفرت منافسات (فردي الرجال) عن فوز اللاعب العراقي عادل الساعدي بالمركز الأول وتوج بمنافسات (زوجي الرجال) الكويتيان حسين الغريب وحسن الموسى.
وفي منافسات (فردي السيدات) حصدت اللاعبة الأردنية هنادي حسين المركز الأول وفازت في (منافسات زوجي السيدات) الكويتيتان ياسمين الشمالي ودانة الفليج.
وفي مسابقة (زوجي مختلط) تحت 50 سنة جاء في المركز الأول كل من حمزة الشبيلات وهنادي حسين من الأردن وفي منافسات (زوجي مختلط) فوق 50 سنة فقد حل أولا الكويتي أحمد دشتي والجزائرية نبيلة بو شابو.
يذكر أنه في المرحلة الأولى من بطولة الكويت المفتوحة للتنس 2025 التي انطلقت في 18 أبريل الماضي واختتمت في 24 أبريل الماضي فاز في منافسات (فردي الرجال) اللاعب حسن الموسى بالمركز الأول وفي منافسات (زوجي الرجال) حصد المركز الأول كل من يعقوب محمد وبدر القحطاني.
وفي منافسات (فردي الناشئين - تحت 14 عاما) حل محمد يعقوب أولا وفي مسابقة (فري البراعم - تحت 10 سنوات) أحرز اللاعب حسن العلي المركز الأول وفي منافسات (فردي السيدات).
وحصدت اللاعبة سمو الدبوس المركز الأول وفازت في (منافسات زوجي السيدات) كل من ياسمين الشمالي ودانة الفليج وفي مسابقة (فردي الناشئات - تحت 16 عاما) أحرزت اللاعبة ياسمينا بحروه المركز الأول. (النهاية)
م ي م
وأسفرت منافسات (فردي الرجال) عن فوز اللاعب العراقي عادل الساعدي بالمركز الأول وتوج بمنافسات (زوجي الرجال) الكويتيان حسين الغريب وحسن الموسى.
وفي منافسات (فردي السيدات) حصدت اللاعبة الأردنية هنادي حسين المركز الأول وفازت في (منافسات زوجي السيدات) الكويتيتان ياسمين الشمالي ودانة الفليج.
وفي مسابقة (زوجي مختلط) تحت 50 سنة جاء في المركز الأول كل من حمزة الشبيلات وهنادي حسين من الأردن وفي منافسات (زوجي مختلط) فوق 50 سنة فقد حل أولا الكويتي أحمد دشتي والجزائرية نبيلة بو شابو.
يذكر أنه في المرحلة الأولى من بطولة الكويت المفتوحة للتنس 2025 التي انطلقت في 18 أبريل الماضي واختتمت في 24 أبريل الماضي فاز في منافسات (فردي الرجال) اللاعب حسن الموسى بالمركز الأول وفي منافسات (زوجي الرجال) حصد المركز الأول كل من يعقوب محمد وبدر القحطاني.
وفي منافسات (فردي الناشئين - تحت 14 عاما) حل محمد يعقوب أولا وفي مسابقة (فري البراعم - تحت 10 سنوات) أحرز اللاعب حسن العلي المركز الأول وفي منافسات (فردي السيدات).
وحصدت اللاعبة سمو الدبوس المركز الأول وفازت في (منافسات زوجي السيدات) كل من ياسمين الشمالي ودانة الفليج وفي مسابقة (فردي الناشئات - تحت 16 عاما) أحرزت اللاعبة ياسمينا بحروه المركز الأول. (النهاية)
م ي م
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