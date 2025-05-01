بطولة كأس غرب آسيا لرياضة (ليزر رن) تختتم منافساتها في الكويت

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بطولة كأس غرب آسيا لرياضة (ليزر رن) تختتم منافساتها في الكويت
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 1 - 5 (كونا) -- اختتمت منافسات بطولة كأس غرب آسيا لرياضة (ليزر رن) - إحدى منافسات رياضة الخماسي الحديث - التي استضافتها دولة الكويت اليوم الخميس بتتويج الفائزين.
أسفرت نتائج البطولة التي أقيمت على استاد الشيخ علي صباح السالم بنادي النصر الرياضي تحت رعاية وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري عن فوز الإماراتي ذياب الكتبي بالمركز الأول في منافسات (فردي ذكور - تحت 13 سنة) تلاه مواطنه عبدالله آل علي ثانيا ثم مواطنه سالم الكتبي ثالثا.
وفي منافسات (فردي ذكور - تحت 15 سنة) حصل على المركز الأول الكويتي محمد الصهيبي وحل مواطنه بدر الصهيبي ثانيا أما المركز الثالث فكان من نصيب الإماراتي مهير سليمان.
وشهدت منافسات (فرق ذكور - تحت 15 سنة) فوز دولة الإمارات بالمركز الأول وحازت دولة الكويت المركز الثاني وجاءت المملكة العربية السعودية في المركز الثالث.
وفي منافسات (فردي ذكور - تحت 17 سنة) حل في المركز الأول السعودي ثامر مسعود تلاه الكويتي يوسف بوعباس ثانيا ثم السعودي وسام بكري ثالثا.
وشهدت منافسات (فردي ذكور - تحت 19 سنة) فوز السعودي عبدالرحمن العنزي بالمركز الأول تلاه الإماراتي محمد اليليلي وحل الكويتي محمد الصهيبي في المركز الثالث.
وفي منافسات (العمومي - فردي ذكور) فقد أحرز الإماراتي جاسم العبدولي المركز الأول تلاه مواطنه حمد الدوسري ثم السعودي محمد باهيثم ثالثا.
وأسفرت منافسات (الفرق - فئة العمومي ذكور) عن فوز الإمارات بالمركز الأول تلتها السعودية بالمركز الثاني وذهب المركز الثالث إلى الكويت.
أما في منافسات (فردي إناث - تحت 15 سنة) فقد حلت في المركز الأول اللبنانية كارين البواب تلتها السعودية لامار الشراري ثم مواطنتها فاطمة الصيعري ثالثة.
وشهدت منافسات (فردي إناث - تحت 17 سنة) فوز اللبنانية كارين بالمركز الأول تلتها السعودية بيان الصيعري بالمركز الثاني وحلت السعودية ريماس الزبيدي في المركز الثالث.
أما منافسات العمومي (فردي - إناث) فشهدت فوز اللبنانية مارينا فانيانوس بالمركز الأول وجاءت مواطنتها لؤى زعرور بالمركز الثاني وحلت السعودية هديل القوسي بالمركز الثالث.
وشهدت منافسات (الفرق - فئة العمومي إناث) فوز لبنان بالمركز الأول ثم السعودية بالمركز الثاني وجاء المركز الثالث من نصيب الكويت.
وقال رئيس الاتحاد الكويتي لرياضة الخماسي الحديث نائب رئيس اتحاد غرب آسيا ناصر الوليد لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الاتحاد نجح في استضافة البطولة وكسب ثقة الأعضاء في اتحاد غرب آسيا لافتا إلى أن دولة الكويت على موعد مع بطولة أخرى بنهاية العام الجاري.
وأعرب الوليد عن الثقة في الكوادر المتميزة القائمة على تنظيم هذه البطولة مثنيا على دور اللجنة الأولمبية الكويتية والهيئة العامة للرياضة ونادي النصر الرياضي على دعمهم المتواصل.
و(الليزر رن) مسابقة رياضية متعددة الرياضات تتألف من الجري والرماية وهي رياضة مستقلة تعد آخر منافسات الخماسي الحديث الذي كان يعرف سابقا بالخماسي المركب.
ويعتبر الجري والرماية بالليزر النظام الخامس والأخير للخماسي الحديث بعد المبارزة والسباحة والموانع ويستخدم اللاعبون في هذه الرياضة مسدسات الليزر للتصويب على سلسلة من الأهداف الإلكترونية لضرب المناطق المستهدفة المحددة على الأهداف من خلال توجيه 5 تصويبات صحيحة حتى يمكن للاعب استكمال مسافاته المطلوبة بالجري.
وبين فترات الرماية يجب على اللاعبين إكمال مسار الجري المحدد والذي يتضمن عادة عدة لفات من مسار محدد لكل فئة عمرية مسافاتها المختلفة. (النهاية)
م ي م
أسفرت نتائج البطولة التي أقيمت على استاد الشيخ علي صباح السالم بنادي النصر الرياضي تحت رعاية وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري عن فوز الإماراتي ذياب الكتبي بالمركز الأول في منافسات (فردي ذكور - تحت 13 سنة) تلاه مواطنه عبدالله آل علي ثانيا ثم مواطنه سالم الكتبي ثالثا.
وفي منافسات (فردي ذكور - تحت 15 سنة) حصل على المركز الأول الكويتي محمد الصهيبي وحل مواطنه بدر الصهيبي ثانيا أما المركز الثالث فكان من نصيب الإماراتي مهير سليمان.
وشهدت منافسات (فرق ذكور - تحت 15 سنة) فوز دولة الإمارات بالمركز الأول وحازت دولة الكويت المركز الثاني وجاءت المملكة العربية السعودية في المركز الثالث.
وفي منافسات (فردي ذكور - تحت 17 سنة) حل في المركز الأول السعودي ثامر مسعود تلاه الكويتي يوسف بوعباس ثانيا ثم السعودي وسام بكري ثالثا.
وشهدت منافسات (فردي ذكور - تحت 19 سنة) فوز السعودي عبدالرحمن العنزي بالمركز الأول تلاه الإماراتي محمد اليليلي وحل الكويتي محمد الصهيبي في المركز الثالث.
وفي منافسات (العمومي - فردي ذكور) فقد أحرز الإماراتي جاسم العبدولي المركز الأول تلاه مواطنه حمد الدوسري ثم السعودي محمد باهيثم ثالثا.
وأسفرت منافسات (الفرق - فئة العمومي ذكور) عن فوز الإمارات بالمركز الأول تلتها السعودية بالمركز الثاني وذهب المركز الثالث إلى الكويت.
أما في منافسات (فردي إناث - تحت 15 سنة) فقد حلت في المركز الأول اللبنانية كارين البواب تلتها السعودية لامار الشراري ثم مواطنتها فاطمة الصيعري ثالثة.
وشهدت منافسات (فردي إناث - تحت 17 سنة) فوز اللبنانية كارين بالمركز الأول تلتها السعودية بيان الصيعري بالمركز الثاني وحلت السعودية ريماس الزبيدي في المركز الثالث.
أما منافسات العمومي (فردي - إناث) فشهدت فوز اللبنانية مارينا فانيانوس بالمركز الأول وجاءت مواطنتها لؤى زعرور بالمركز الثاني وحلت السعودية هديل القوسي بالمركز الثالث.
وشهدت منافسات (الفرق - فئة العمومي إناث) فوز لبنان بالمركز الأول ثم السعودية بالمركز الثاني وجاء المركز الثالث من نصيب الكويت.
وقال رئيس الاتحاد الكويتي لرياضة الخماسي الحديث نائب رئيس اتحاد غرب آسيا ناصر الوليد لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الاتحاد نجح في استضافة البطولة وكسب ثقة الأعضاء في اتحاد غرب آسيا لافتا إلى أن دولة الكويت على موعد مع بطولة أخرى بنهاية العام الجاري.
وأعرب الوليد عن الثقة في الكوادر المتميزة القائمة على تنظيم هذه البطولة مثنيا على دور اللجنة الأولمبية الكويتية والهيئة العامة للرياضة ونادي النصر الرياضي على دعمهم المتواصل.
و(الليزر رن) مسابقة رياضية متعددة الرياضات تتألف من الجري والرماية وهي رياضة مستقلة تعد آخر منافسات الخماسي الحديث الذي كان يعرف سابقا بالخماسي المركب.
ويعتبر الجري والرماية بالليزر النظام الخامس والأخير للخماسي الحديث بعد المبارزة والسباحة والموانع ويستخدم اللاعبون في هذه الرياضة مسدسات الليزر للتصويب على سلسلة من الأهداف الإلكترونية لضرب المناطق المستهدفة المحددة على الأهداف من خلال توجيه 5 تصويبات صحيحة حتى يمكن للاعب استكمال مسافاته المطلوبة بالجري.
وبين فترات الرماية يجب على اللاعبين إكمال مسار الجري المحدد والذي يتضمن عادة عدة لفات من مسار محدد لكل فئة عمرية مسافاتها المختلفة. (النهاية)
م ي م
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