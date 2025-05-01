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بطولة كأس غرب آسيا لرياضة (ليزر رن) تختتم منافساتها في الكويت

بطولة كأس غرب آسيا لرياضة (ليزر رن) تختتم منافساتها في الكويت

2025-05-01 11:17:21
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 1 - 5 (كونا) -- اختتمت منافسات بطولة كأس غرب آسيا لرياضة (ليزر رن) - إحدى منافسات رياضة الخماسي الحديث - التي استضافتها دولة الكويت اليوم الخميس بتتويج الفائزين.
أسفرت نتائج البطولة التي أقيمت على استاد الشيخ علي صباح السالم بنادي النصر الرياضي تحت رعاية وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري عن فوز الإماراتي ذياب الكتبي بالمركز الأول في منافسات (فردي ذكور - تحت 13 سنة) تلاه مواطنه عبدالله آل علي ثانيا ثم مواطنه سالم الكتبي ثالثا.
وفي منافسات (فردي ذكور - تحت 15 سنة) حصل على المركز الأول الكويتي محمد الصهيبي وحل مواطنه بدر الصهيبي ثانيا أما المركز الثالث فكان من نصيب الإماراتي مهير سليمان.
وشهدت منافسات (فرق ذكور - تحت 15 سنة) فوز دولة الإمارات بالمركز الأول وحازت دولة الكويت المركز الثاني وجاءت المملكة العربية السعودية في المركز الثالث.
وفي منافسات (فردي ذكور - تحت 17 سنة) حل في المركز الأول السعودي ثامر مسعود تلاه الكويتي يوسف بوعباس ثانيا ثم السعودي وسام بكري ثالثا.
وشهدت منافسات (فردي ذكور - تحت 19 سنة) فوز السعودي عبدالرحمن العنزي بالمركز الأول تلاه الإماراتي محمد اليليلي وحل الكويتي محمد الصهيبي في المركز الثالث.
وفي منافسات (العمومي - فردي ذكور) فقد أحرز الإماراتي جاسم العبدولي المركز الأول تلاه مواطنه حمد الدوسري ثم السعودي محمد باهيثم ثالثا.
وأسفرت منافسات (الفرق - فئة العمومي ذكور) عن فوز الإمارات بالمركز الأول تلتها السعودية بالمركز الثاني وذهب المركز الثالث إلى الكويت.
أما في منافسات (فردي إناث - تحت 15 سنة) فقد حلت في المركز الأول اللبنانية كارين البواب تلتها السعودية لامار الشراري ثم مواطنتها فاطمة الصيعري ثالثة.
وشهدت منافسات (فردي إناث - تحت 17 سنة) فوز اللبنانية كارين بالمركز الأول تلتها السعودية بيان الصيعري بالمركز الثاني وحلت السعودية ريماس الزبيدي في المركز الثالث.
أما منافسات العمومي (فردي - إناث) فشهدت فوز اللبنانية مارينا فانيانوس بالمركز الأول وجاءت مواطنتها لؤى زعرور بالمركز الثاني وحلت السعودية هديل القوسي بالمركز الثالث.
وشهدت منافسات (الفرق - فئة العمومي إناث) فوز لبنان بالمركز الأول ثم السعودية بالمركز الثاني وجاء المركز الثالث من نصيب الكويت.
وقال رئيس الاتحاد الكويتي لرياضة الخماسي الحديث نائب رئيس اتحاد غرب آسيا ناصر الوليد لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الاتحاد نجح في استضافة البطولة وكسب ثقة الأعضاء في اتحاد غرب آسيا لافتا إلى أن دولة الكويت على موعد مع بطولة أخرى بنهاية العام الجاري.
وأعرب الوليد عن الثقة في الكوادر المتميزة القائمة على تنظيم هذه البطولة مثنيا على دور اللجنة الأولمبية الكويتية والهيئة العامة للرياضة ونادي النصر الرياضي على دعمهم المتواصل.
و(الليزر رن) مسابقة رياضية متعددة الرياضات تتألف من الجري والرماية وهي رياضة مستقلة تعد آخر منافسات الخماسي الحديث الذي كان يعرف سابقا بالخماسي المركب.
ويعتبر الجري والرماية بالليزر النظام الخامس والأخير للخماسي الحديث بعد المبارزة والسباحة والموانع ويستخدم اللاعبون في هذه الرياضة مسدسات الليزر للتصويب على سلسلة من الأهداف الإلكترونية لضرب المناطق المستهدفة المحددة على الأهداف من خلال توجيه 5 تصويبات صحيحة حتى يمكن للاعب استكمال مسافاته المطلوبة بالجري.
وبين فترات الرماية يجب على اللاعبين إكمال مسار الجري المحدد والذي يتضمن عادة عدة لفات من مسار محدد لكل فئة عمرية مسافاتها المختلفة. (النهاية)

م ي م


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