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وزير الخارجية الإيراني: عازمون على التوصل لاتفاق عادل ومتوازن ينهي العقوبات

وزير الخارجية الإيراني: عازمون على التوصل لاتفاق عادل ومتوازن ينهي العقوبات

2025-05-01 11:17:20
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طهران - 1 - 5 (كونا) -- أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم الخميس عزم إيران على التوصل إلى إتفاق "عادل ومتوازن" يضمن إنهاء العقوبات ضدها وبقاء البرنامج النووي الإيراني سلمي للأبد.
وقال عراقجي عبر موقع التواصل الإجتماعي إكس "نحن أكثر تصميما من أي وقت مضى للتوصل إلى إتفاق عادل ومتوازن يضمن حقوقنا بشكل كامل وينهي العقوبات ويبني الثقة بشأن سلمية البرنامج النووي الإيراني إلى الأبد".
وأضاف عراقجي "من الجانب الإيراني لم يطرأ أي تغيير في عزمنا للتوصل إلى حل تفاوضي".
كان وزير خارجية سلطنة عمان بندر البوسعيدي قد أعلن اليوم الخميس أنه "لأسباب لوجستية قمنا بإعادة جدولة المباحثات الأمريكية - الإيرانية" التي كان من المقرر مبدئيا عقدها بعد غد السبت.
وأعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أمس الأربعاء أن الجولة الرابعة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة ستعقد في روما بعد غد السبت بوساطة عمانية.
وعقدت إيران حتى الآن ثلاث جولات من المحادثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة في مسقط وروما بحضور عراقي والمبعوث الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط ستيف ويتكوف.(النهاية)

م و / ه س ص


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