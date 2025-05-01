وزير الخارجية الإيراني: عازمون على التوصل لاتفاق عادل ومتوازن ينهي العقوبات

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وزير الخارجية الإيراني: عازمون على التوصل لاتفاق عادل ومتوازن ينهي العقوبات
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طهران - 1 - 5 (كونا) -- أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم الخميس عزم إيران على التوصل إلى إتفاق "عادل ومتوازن" يضمن إنهاء العقوبات ضدها وبقاء البرنامج النووي الإيراني سلمي للأبد.
وقال عراقجي عبر موقع التواصل الإجتماعي إكس "نحن أكثر تصميما من أي وقت مضى للتوصل إلى إتفاق عادل ومتوازن يضمن حقوقنا بشكل كامل وينهي العقوبات ويبني الثقة بشأن سلمية البرنامج النووي الإيراني إلى الأبد".
وأضاف عراقجي "من الجانب الإيراني لم يطرأ أي تغيير في عزمنا للتوصل إلى حل تفاوضي".
كان وزير خارجية سلطنة عمان بندر البوسعيدي قد أعلن اليوم الخميس أنه "لأسباب لوجستية قمنا بإعادة جدولة المباحثات الأمريكية - الإيرانية" التي كان من المقرر مبدئيا عقدها بعد غد السبت.
وأعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أمس الأربعاء أن الجولة الرابعة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة ستعقد في روما بعد غد السبت بوساطة عمانية.
وعقدت إيران حتى الآن ثلاث جولات من المحادثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة في مسقط وروما بحضور عراقي والمبعوث الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط ستيف ويتكوف.(النهاية)
م و / ه س ص
وقال عراقجي عبر موقع التواصل الإجتماعي إكس "نحن أكثر تصميما من أي وقت مضى للتوصل إلى إتفاق عادل ومتوازن يضمن حقوقنا بشكل كامل وينهي العقوبات ويبني الثقة بشأن سلمية البرنامج النووي الإيراني إلى الأبد".
وأضاف عراقجي "من الجانب الإيراني لم يطرأ أي تغيير في عزمنا للتوصل إلى حل تفاوضي".
كان وزير خارجية سلطنة عمان بندر البوسعيدي قد أعلن اليوم الخميس أنه "لأسباب لوجستية قمنا بإعادة جدولة المباحثات الأمريكية - الإيرانية" التي كان من المقرر مبدئيا عقدها بعد غد السبت.
وأعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أمس الأربعاء أن الجولة الرابعة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة ستعقد في روما بعد غد السبت بوساطة عمانية.
وعقدت إيران حتى الآن ثلاث جولات من المحادثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة في مسقط وروما بحضور عراقي والمبعوث الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط ستيف ويتكوف.(النهاية)
م و / ه س ص
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