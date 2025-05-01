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الأمم المتحدة تطالب الاحتلال الإسرائيلي بالسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة

الأمم المتحدة تطالب الاحتلال الإسرائيلي بالسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة

2025-05-01 11:17:20
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 1 - 5 (كونا) -- طالب وكيل الأمين العام للامم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية توم فليتشر اليوم الخميس الاحتلال الإسرائيلي برفع "الإغلاق القاسي" الذي ينفذه على المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة والسماح للعاملين في المجال الإنساني بإنقاذ الأرواح.
وشدد فليتشر في بيان له على ضرورة أن تسمح سلطات الاحتلال للمساعدات الإنسانية بدخول قطاع غزة وألا تجعلها "ورقة مساومة" محذرا من أن هذا المنع يجوع المدنيين ويتركهم من دون دعم طبي أساسي ويفرض عليهم عقابا جماعيا قاسيا.
وقال إن سلطات الاحتلال اتخذت قبل شهرين قرارا متعمدا بمنع وصول جميع المساعدات إلى غزة "ووقف جهودنا لإنقاذ الناجين من هجومها العسكري" بحجة أن هذه الممارسات "سياسة ضغط".
ونبه إلى أن الحركة الإنسانية "مستقلة ومحايدة وغير متحيزة" وجميع المدنيين يستحقون الحماية على قدم المساواة مؤكدا في هذا الصدد استعداد المنظمة الأممية لإنقاذ أكبر عدد ممكن من الأرواح رغم المخاطر.
وأعرب وكيل الأمين العام لتنسيق الشؤون الإنسانية عن الأسف "لعجزنا عن حث المجتمع الدولي على منع هذا الظلم" قائلا للمدنيين للعزل "لن نستسلم حتى لو أعطاكم العالم كل الأسباب لليأس منا".
ويأتي هذا في وقت حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) من استمرار عرقلة العمليات الإنسانية بسبب القيود الصارمة المفروضة على الحركة داخل غزة بالإضافة إلى النشاط العسكري الإسرائيلي والهجمات التي تعرض سلامة عمال الإغاثة ومقار عملهم للخطر. (النهاية)

ع س ت / ه س ص


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