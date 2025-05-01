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الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع في أولى تداولات مايو

الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع في أولى تداولات مايو

2025-05-01 11:17:20
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 1 - 5 (كونا) - أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية اليوم الخميس في المنطقة الخضراء في بورصة وول ستريت خلال أولى تداولاتها في شهر مايو وذلك بعد أن خففت نتائج ربع سنوية قوية لشركتين عملاقتين في مجال التكنولوجيا من المخاوف بشأن تباطؤ تقدم الذكاء الاصطناعي في ظل الاضطرابات الاقتصادية.
وارتفع كل من مؤشر السوق الواسع (ستاندرد آند بورز 500) 08ر35 نقطة أو ما يعادل 63ر0 بالمئة من قيمته ومؤشر (داو جونز الصناعي) 60ر83 نقطة أو ما يعادل 21ر0 بالمئة من قيمته ومؤشر (ناسداك المركب) 40ر264 نقطة أو ما يعادل 52ر1 بالمئة.
وتبددت مخاوف المستثمرين من أن تهدد الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتباطؤ الاقتصادي الأمريكي مستقبل قطاع الذكاء الاصطناعي بعد أن أعلنت شركة (ميتا بلاتفورمز) عن إيرادات فاقت التوقعات في الربع الأول من العام الحالي بحسب شبكة (سي إن بي سي) الإخبارية. (النهاية)
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