الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع في أولى تداولات مايو

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الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع في أولى تداولات مايو
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 1 - 5 (كونا) - أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية اليوم الخميس في المنطقة الخضراء في بورصة وول ستريت خلال أولى تداولاتها في شهر مايو وذلك بعد أن خففت نتائج ربع سنوية قوية لشركتين عملاقتين في مجال التكنولوجيا من المخاوف بشأن تباطؤ تقدم الذكاء الاصطناعي في ظل الاضطرابات الاقتصادية.
وارتفع كل من مؤشر السوق الواسع (ستاندرد آند بورز 500) 08ر35 نقطة أو ما يعادل 63ر0 بالمئة من قيمته ومؤشر (داو جونز الصناعي) 60ر83 نقطة أو ما يعادل 21ر0 بالمئة من قيمته ومؤشر (ناسداك المركب) 40ر264 نقطة أو ما يعادل 52ر1 بالمئة.
وتبددت مخاوف المستثمرين من أن تهدد الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتباطؤ الاقتصادي الأمريكي مستقبل قطاع الذكاء الاصطناعي بعد أن أعلنت شركة (ميتا بلاتفورمز) عن إيرادات فاقت التوقعات في الربع الأول من العام الحالي بحسب شبكة (سي إن بي سي) الإخبارية. (النهاية)
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وارتفع كل من مؤشر السوق الواسع (ستاندرد آند بورز 500) 08ر35 نقطة أو ما يعادل 63ر0 بالمئة من قيمته ومؤشر (داو جونز الصناعي) 60ر83 نقطة أو ما يعادل 21ر0 بالمئة من قيمته ومؤشر (ناسداك المركب) 40ر264 نقطة أو ما يعادل 52ر1 بالمئة.
وتبددت مخاوف المستثمرين من أن تهدد الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتباطؤ الاقتصادي الأمريكي مستقبل قطاع الذكاء الاصطناعي بعد أن أعلنت شركة (ميتا بلاتفورمز) عن إيرادات فاقت التوقعات في الربع الأول من العام الحالي بحسب شبكة (سي إن بي سي) الإخبارية. (النهاية)
ع س ت / ه س ص
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