موجز الأخبار لنشرة كونا الخميس الساعة 00:00 بتوقيت غرينتش

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موجز الأخبار لنشرة كونا الخميس الساعة 00:00 بتوقيت غرينتش
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) 3228540 إسلام أباد - رئيس الأركان الباكستاني الجنرال عاصم منير يتوعد الهند برد "سريع وحاسم وأشد قوة" على أي مغامرة عسكرية قد تقدم عليها ضد بلاده على خلفية التوتر بين الجارتين النوويتين عقب هجوم كشمير.
3228536 نيودلهي - وزير الدفاع الهندي راجناث سينغ يبحث في اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي بيت هيغسيث التطورات بين الهند وباكستان.
3228518 - مسقط - وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي يعلن تأجيل الجولة الرابعة من المحادثات الأمريكية - الإيرانية لأسباب لوجيستية.
3228549 طهران - وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يقول إن طهران عازمة على التوصل إلى اتفاق "عادل ومتوازن" يرفع العقوبات عنها ويضمن بقاء برنامجها النووي "سلمي للأبد".
3228550 نيويورك - منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر يطالب الاحتلال الإسرائيلي بإنهاء "الإغلاق القاسي الذي يفرضه على المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة والسماح للعاملين في المجال الإنساني بإنقاذ الأرواح.
3228527 باريس - عشرات الآلاف يخرجون في احتجاجات بفرنسا دعت إليها النقابات للتعبير عن مطالبهم في عيد العمال.
3228528 جنيف - المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس يحذر من أكبر أزمة تمويل صحي تهدد عقودا من التقدم في مكافحة الأمراض في العالم. (النهاية)
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3228536 نيودلهي - وزير الدفاع الهندي راجناث سينغ يبحث في اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي بيت هيغسيث التطورات بين الهند وباكستان.
3228518 - مسقط - وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي يعلن تأجيل الجولة الرابعة من المحادثات الأمريكية - الإيرانية لأسباب لوجيستية.
3228549 طهران - وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يقول إن طهران عازمة على التوصل إلى اتفاق "عادل ومتوازن" يرفع العقوبات عنها ويضمن بقاء برنامجها النووي "سلمي للأبد".
3228550 نيويورك - منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر يطالب الاحتلال الإسرائيلي بإنهاء "الإغلاق القاسي الذي يفرضه على المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة والسماح للعاملين في المجال الإنساني بإنقاذ الأرواح.
3228527 باريس - عشرات الآلاف يخرجون في احتجاجات بفرنسا دعت إليها النقابات للتعبير عن مطالبهم في عيد العمال.
3228528 جنيف - المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس يحذر من أكبر أزمة تمويل صحي تهدد عقودا من التقدم في مكافحة الأمراض في العالم. (النهاية)
ه س ص
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