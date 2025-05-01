  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
موجز الأخبار لنشرة كونا الخميس الساعة 00:00 بتوقيت غرينتش

موجز الأخبار لنشرة كونا الخميس الساعة 00:00 بتوقيت غرينتش

2025-05-01 11:17:20
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) 3228540 إسلام أباد - رئيس الأركان الباكستاني الجنرال عاصم منير يتوعد الهند برد "سريع وحاسم وأشد قوة" على أي مغامرة عسكرية قد تقدم عليها ضد بلاده على خلفية التوتر بين الجارتين النوويتين عقب هجوم كشمير.
3228536 نيودلهي - وزير الدفاع الهندي راجناث سينغ يبحث في اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي بيت هيغسيث التطورات بين الهند وباكستان.
3228518 - مسقط - وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي يعلن تأجيل الجولة الرابعة من المحادثات الأمريكية - الإيرانية لأسباب لوجيستية.
3228549 طهران - وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يقول إن طهران عازمة على التوصل إلى اتفاق "عادل ومتوازن" يرفع العقوبات عنها ويضمن بقاء برنامجها النووي "سلمي للأبد".
3228550 نيويورك - منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر يطالب الاحتلال الإسرائيلي بإنهاء "الإغلاق القاسي الذي يفرضه على المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة والسماح للعاملين في المجال الإنساني بإنقاذ الأرواح.
3228527 باريس - عشرات الآلاف يخرجون في احتجاجات بفرنسا دعت إليها النقابات للتعبير عن مطالبهم في عيد العمال.
3228528 جنيف - المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس يحذر من أكبر أزمة تمويل صحي تهدد عقودا من التقدم في مكافحة الأمراض في العالم. (النهاية)

ه س ص


MENAFN01052025000071011013ID1109498835

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث