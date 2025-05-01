إسرائيل تسيطر على حرائق جبال القدس وتعيد فتح طرق رئيسية

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إسرائيل تسيطر على حرائق جبال القدس وتعيد فتح طرق رئيسية
(MENAFN- Al-Anbaa)
قالت وسائل إعلام اسرائيلية إنه تمت السيطرة الكاملة على الحرائق في جبال القدس والتي أتت على آلاف الدونمات، فيما أفادت الشرطة بإعادة فتح طرق رئيسية أغلقت أمس الأول.
واندلعت الحرائق أمس الأول على طول الطريق السريع الرابط بين القدس وتل أبيب ما دفع الشرطة إلى إجلاء آلاف السكان من التجمعات السكانية القريبة وإغلاق الطرق.
وقال الصندوق القومي اليهودي إن النيران أتت على نحو 20 ألف دونم من الأراضي المفتوحة بما في ذلك 13 ألف دونم من المناطق الحرجية.
في منطقة اللطرون، وهي قرية فلسطينية دمرت في حرب العام 1948، شوهدت أعمدة الدخان وهي تتصاعد حول الدير الذي يحمل اسم القرية.
ورصدت وكالة فرانس برس فرق الإنقاذ وهي تواصل عملها من خلال إلقاء المياه على الكتل الملتهبة.
وفي وقت سابق قال شلومي هاروش من محطة إطفاء أيالون لفرانس برس «الحرائق تحت السيطرة، هناك فقط نقاط ملتهبة، نتعامل مع جميع النقاط النشطة مع نشر جميع الفرق في كل المناطق».
وكان جهاز الإطفاء الإسرائيلي أعلن أن 163 فريقا شاركت في جهود السيطرة على الحرائق بدعم من 12 طائرة.
وأعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو «حالة الطوارئ الوطنية»، محذرا من أن حرائق الغابات المستعرة قرب القدس قد تصل إلى المدينة.
وقال الجيش أمس في بيان «عملت عشرات المعدات الهندسية الثقيلة في مختلف أنحاء البلاد لإقامة ممرات عازلة لمنع انتشار الحريق إلى باقي الأشجار».
وأشار إلى إلقاء أكثر من «95 حزمة إخماد» في محاولة للسيطرة على الحريق.
وأظهرت لقطات لوكالة فرانس برس أمس رجال الإطفاء وهم يعملون على إخماد النيران في حقول قرب كنيسة، فيما بعض أغصان الأشجار متفحمة.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعرب أمس عن تضامن بلاده مع إسرائيل في مواجهة الحرائق المدمرة التي تهدد مدينة القدس، مؤكدا جاهزية باريس لتقديم «دعم مادي» لإسرائيل في مواجهة هذه الأزمة.
وكتب ماكرون في منشور على حسابه في منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي فجر أمس «كل التضامن مع الشعب الإسرائيلي الذي يواجه حرائق مروعة». وأضاف أن «فرنسا مستعدة لتقديم دعم مادي».
قالت وسائل إعلام اسرائيلية إنه تمت السيطرة الكاملة على الحرائق في جبال القدس والتي أتت على آلاف الدونمات، فيما أفادت الشرطة بإعادة فتح طرق رئيسية أغلقت أمس الأول.
واندلعت الحرائق أمس الأول على طول الطريق السريع الرابط بين القدس وتل أبيب ما دفع الشرطة إلى إجلاء آلاف السكان من التجمعات السكانية القريبة وإغلاق الطرق.
وقال الصندوق القومي اليهودي إن النيران أتت على نحو 20 ألف دونم من الأراضي المفتوحة بما في ذلك 13 ألف دونم من المناطق الحرجية.
في منطقة اللطرون، وهي قرية فلسطينية دمرت في حرب العام 1948، شوهدت أعمدة الدخان وهي تتصاعد حول الدير الذي يحمل اسم القرية.
ورصدت وكالة فرانس برس فرق الإنقاذ وهي تواصل عملها من خلال إلقاء المياه على الكتل الملتهبة.
وفي وقت سابق قال شلومي هاروش من محطة إطفاء أيالون لفرانس برس «الحرائق تحت السيطرة، هناك فقط نقاط ملتهبة، نتعامل مع جميع النقاط النشطة مع نشر جميع الفرق في كل المناطق».
وكان جهاز الإطفاء الإسرائيلي أعلن أن 163 فريقا شاركت في جهود السيطرة على الحرائق بدعم من 12 طائرة.
وأعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو «حالة الطوارئ الوطنية»، محذرا من أن حرائق الغابات المستعرة قرب القدس قد تصل إلى المدينة.
وقال الجيش أمس في بيان «عملت عشرات المعدات الهندسية الثقيلة في مختلف أنحاء البلاد لإقامة ممرات عازلة لمنع انتشار الحريق إلى باقي الأشجار».
وأشار إلى إلقاء أكثر من «95 حزمة إخماد» في محاولة للسيطرة على الحريق.
وأظهرت لقطات لوكالة فرانس برس أمس رجال الإطفاء وهم يعملون على إخماد النيران في حقول قرب كنيسة، فيما بعض أغصان الأشجار متفحمة.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعرب أمس عن تضامن بلاده مع إسرائيل في مواجهة الحرائق المدمرة التي تهدد مدينة القدس، مؤكدا جاهزية باريس لتقديم «دعم مادي» لإسرائيل في مواجهة هذه الأزمة.
وكتب ماكرون في منشور على حسابه في منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي فجر أمس «كل التضامن مع الشعب الإسرائيلي الذي يواجه حرائق مروعة». وأضاف أن «فرنسا مستعدة لتقديم دعم مادي».
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