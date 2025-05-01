إسرائيل تسيطر على حرائق جبال القدس وتعيد فتح طرق رئيسية

قالت وسائل إعلام اسرائيلية إنه تمت السيطرة الكاملة على الحرائق في جبال القدس والتي أتت على آلاف الدونمات، فيما أفادت الشرطة بإعادة فتح طرق رئيسية أغلقت أمس الأول.واندلعت الحرائق أمس الأول على طول الطريق السريع الرابط بين القدس وتل أبيب ما دفع الشرطة إلى إجلاء آلاف السكان من التجمعات السكانية القريبة وإغلاق الطرق.وقال الصندوق القومي اليهودي إن النيران أتت على نحو 20 ألف دونم من الأراضي المفتوحة بما في ذلك 13 ألف دونم من المناطق الحرجية.في منطقة اللطرون، وهي قرية فلسطينية دمرت في حرب العام 1948، شوهدت أعمدة الدخان وهي تتصاعد حول الدير الذي يحمل اسم القرية.ورصدت وكالة فرانس برس فرق الإنقاذ وهي تواصل عملها من خلال إلقاء المياه على الكتل الملتهبة.وفي وقت سابق قال شلومي هاروش من محطة إطفاء أيالون لفرانس برس «الحرائق تحت السيطرة، هناك فقط نقاط ملتهبة، نتعامل مع جميع النقاط النشطة مع نشر جميع الفرق في كل المناطق».وكان جهاز الإطفاء الإسرائيلي أعلن أن 163 فريقا شاركت في جهود السيطرة على الحرائق بدعم من 12 طائرة.وأعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو «حالة الطوارئ الوطنية»، محذرا من أن حرائق الغابات المستعرة قرب القدس قد تصل إلى المدينة.وقال الجيش أمس في بيان «عملت عشرات المعدات الهندسية الثقيلة في مختلف أنحاء البلاد لإقامة ممرات عازلة لمنع انتشار الحريق إلى باقي الأشجار».وأشار إلى إلقاء أكثر من «95 حزمة إخماد» في محاولة للسيطرة على الحريق.وأظهرت لقطات لوكالة فرانس برس أمس رجال الإطفاء وهم يعملون على إخماد النيران في حقول قرب كنيسة، فيما بعض أغصان الأشجار متفحمة.وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعرب أمس عن تضامن بلاده مع إسرائيل في مواجهة الحرائق المدمرة التي تهدد مدينة القدس، مؤكدا جاهزية باريس لتقديم «دعم مادي» لإسرائيل في مواجهة هذه الأزمة.وكتب ماكرون في منشور على حسابه في منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي فجر أمس «كل التضامن مع الشعب الإسرائيلي الذي يواجه حرائق مروعة». وأضاف أن «فرنسا مستعدة لتقديم دعم مادي».

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