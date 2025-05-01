استقالة القائم بأعمال الرئيس في كوريا الجنوبية والنيابة توجه تهمة إساءة استخدام السلطة للرئيس المعزول

أعلن القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية ورئيس الوزراء هان دوك-سو استقالته أمس في خطاب متلفز للأمة، وسط توقعات واسعة النطاق بشأن ترشحه للانتخابات الرئاسية.وقال إنه قرر التنحي من أجل أن يفعل ما يستطيع وما يجب عليه فعله في وقت تمر فيه البلاد بأزمة، مشيرا إلى أنه ما لم يتم التخلي عن السياسات المتطرفة وإرساء أسس التعاون فإن الانقسام والصراع سيتكرران بغض النظر عمن سيكون في السلطة.وأكد أنه سيمضي قدما حتى النهاية ليكون الأفضل لكوريا الجنوبية في هذه اللحظة وفي المستقبل.وباستقالة دوك-سو، سيتولى نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد والمالية مهام القائم بأعمال الرئيس.وفي سياق متصل، قالت النيابة العامة في كوريا الجنوبية أمس إنها وجهت تهمة اساءة استخدام السلطة للرئيس الكوري الجنوبي السابق يون سيوك-يول على خلفية محاولته «الفاشلة» لفرض الأحكام العرفية خلال ديسمبر الماضي.ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) عن فريق التحقيق الخاص بالقضية القول في تقرير إنه تم توجيه تهمة إساءة استخدام سلطته وعرقلة ممارسة الحقوق للرئيس السابق يون دون احتجاز بعد أن أمر الرئيس السابق الجنود والشرطة بمحاصرة الجمعية الوطنية في الثالث من ديسمبر الماضي على خلفية محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في ديسمبر الماضي.ويأتي ذلك بعد نحو ثلاثة أشهر من توجيه أول لائحة اتهام ضد يون في 26 يناير الماضي والتي تضمنت تهمة قيادة تمرد، وهي جريمة لا تحميها الحصانة الدستورية الممنوحة للرؤساء الحاليين.وفي ذلك الوقت أصبح يون أول رئيس في تاريخ كوريا الجنوبية يتم توجيه اتهام إليه وهو رهن الاحتجاز أثناء توليه المنصب.وكانت النيابة امتنعت في البداية عن توجيه تهمة إساءة استخدام السلطة بسبب الحصانة الرئاسية التي يتمتع بها لكنها قررت توجيه الاتهام إليه بعد أن أقالته المحكمة الدستورية من منصبه في وقت مبكر من الشهر الماضي.وطلبت النيابة العامة من محكمة منطقة سيئول المركزية التي تنظر في قضية التمرد ضد الرئيس السابق دمج القضية الجديدة للنظر فيها بشكل مشترك.

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