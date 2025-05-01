مظاهرات واسعة في فرنسا تأكيدا على رفض أقصى اليمين والدعوة إلى السلام والحرية والعدالة الاجتماعية

شهدت فرنسا أمس خروج مظاهرات واسعة بمناسبة يوم العمال العالمي بدعوة من النقابات العمالية لأسباب متنوعة تتراوح بين التأكيد على «رفض أقصى اليمين» والدعوة إلى «السلام والحرية والعدالة الاجتماعية».وقالت محطة (بي إف إم) الإخبارية إن احتجاجات واسعة شهدتها أكثر من 250 مسيرة خرجت في كل أنحاء فرنسا استجابة لدعوات النقابات فيما توقعت السلطات الفرنسية مشاركة عدد يتراوح بين 100 و150 ألف شخص فيها.من جانبه، قدر الاتحاد العام للنقابات العمالية في فرنسا عدد المتظاهرين في أنحاء البلاد بأكثر من 300 ألف شخص في حين لم تكشف الداخلية الفرنسية الأرقام الدقيقة لهم.وفي العاصمة باريس انطلقت مسيرة من ساحة (إيطاليا) في الدائرة الـ13 للوصول إلى ساحة (الأمة) وشهدت توترات حيث تدخلت سلطات إنفاذ القانون واعتقلت 29 شخصا على الاقل بحسب الشرطة.من جهته، أعرب وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايلو عبر موقع التواصل الاجتماعي (إكس) عن «دعمه» لنشطاء الحزب الاشتراكي الذين كانوا ضحايا «المقذوفات التي ألقاها المتظاهرون المعادون والعنيفون» مؤكدا أن قوات الأمن «تدخلت لتأمين المنطقة وتنفيذ اعتقالات».وجاء ذلك بعدما أعلن قائد شرطة باريس لوران نونيز في وقت سابق أمس عن نشر ألفي فرد من قوات الأمن خلال مظاهرة باريس مشيرا إلى إجراء عمليات تحقق وتفتيش «مكثفة» خلال المظاهرة.وأعرب نونيز عن خشيته إزاء وقوع «تجاوزات» خاصة مع احتمالية وجود عناصر من «مثيري الشغب».

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