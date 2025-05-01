مظاهرات واسعة في فرنسا تأكيدا على رفض أقصى اليمين والدعوة إلى السلام والحرية والعدالة الاجتماعية

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مظاهرات واسعة في فرنسا تأكيدا على رفض أقصى اليمين والدعوة إلى السلام والحرية والعدالة الاجتماعية
(MENAFN- Al-Anbaa)
شهدت فرنسا أمس خروج مظاهرات واسعة بمناسبة يوم العمال العالمي بدعوة من النقابات العمالية لأسباب متنوعة تتراوح بين التأكيد على «رفض أقصى اليمين» والدعوة إلى «السلام والحرية والعدالة الاجتماعية».
وقالت محطة (بي إف إم) الإخبارية إن احتجاجات واسعة شهدتها أكثر من 250 مسيرة خرجت في كل أنحاء فرنسا استجابة لدعوات النقابات فيما توقعت السلطات الفرنسية مشاركة عدد يتراوح بين 100 و150 ألف شخص فيها.
من جانبه، قدر الاتحاد العام للنقابات العمالية في فرنسا عدد المتظاهرين في أنحاء البلاد بأكثر من 300 ألف شخص في حين لم تكشف الداخلية الفرنسية الأرقام الدقيقة لهم.
وفي العاصمة باريس انطلقت مسيرة من ساحة (إيطاليا) في الدائرة الـ13 للوصول إلى ساحة (الأمة) وشهدت توترات حيث تدخلت سلطات إنفاذ القانون واعتقلت 29 شخصا على الاقل بحسب الشرطة.
من جهته، أعرب وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايلو عبر موقع التواصل الاجتماعي (إكس) عن «دعمه» لنشطاء الحزب الاشتراكي الذين كانوا ضحايا «المقذوفات التي ألقاها المتظاهرون المعادون والعنيفون» مؤكدا أن قوات الأمن «تدخلت لتأمين المنطقة وتنفيذ اعتقالات».
وجاء ذلك بعدما أعلن قائد شرطة باريس لوران نونيز في وقت سابق أمس عن نشر ألفي فرد من قوات الأمن خلال مظاهرة باريس مشيرا إلى إجراء عمليات تحقق وتفتيش «مكثفة» خلال المظاهرة.
وأعرب نونيز عن خشيته إزاء وقوع «تجاوزات» خاصة مع احتمالية وجود عناصر من «مثيري الشغب».
شهدت فرنسا أمس خروج مظاهرات واسعة بمناسبة يوم العمال العالمي بدعوة من النقابات العمالية لأسباب متنوعة تتراوح بين التأكيد على «رفض أقصى اليمين» والدعوة إلى «السلام والحرية والعدالة الاجتماعية».
وقالت محطة (بي إف إم) الإخبارية إن احتجاجات واسعة شهدتها أكثر من 250 مسيرة خرجت في كل أنحاء فرنسا استجابة لدعوات النقابات فيما توقعت السلطات الفرنسية مشاركة عدد يتراوح بين 100 و150 ألف شخص فيها.
من جانبه، قدر الاتحاد العام للنقابات العمالية في فرنسا عدد المتظاهرين في أنحاء البلاد بأكثر من 300 ألف شخص في حين لم تكشف الداخلية الفرنسية الأرقام الدقيقة لهم.
وفي العاصمة باريس انطلقت مسيرة من ساحة (إيطاليا) في الدائرة الـ13 للوصول إلى ساحة (الأمة) وشهدت توترات حيث تدخلت سلطات إنفاذ القانون واعتقلت 29 شخصا على الاقل بحسب الشرطة.
من جهته، أعرب وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايلو عبر موقع التواصل الاجتماعي (إكس) عن «دعمه» لنشطاء الحزب الاشتراكي الذين كانوا ضحايا «المقذوفات التي ألقاها المتظاهرون المعادون والعنيفون» مؤكدا أن قوات الأمن «تدخلت لتأمين المنطقة وتنفيذ اعتقالات».
وجاء ذلك بعدما أعلن قائد شرطة باريس لوران نونيز في وقت سابق أمس عن نشر ألفي فرد من قوات الأمن خلال مظاهرة باريس مشيرا إلى إجراء عمليات تحقق وتفتيش «مكثفة» خلال المظاهرة.
وأعرب نونيز عن خشيته إزاء وقوع «تجاوزات» خاصة مع احتمالية وجود عناصر من «مثيري الشغب».
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