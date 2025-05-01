السودان قلق أممي من تحذيرات باحتمال إراقة المزيد من الدماء والدعم السريع تقصف القصر الجمهوري

أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك أمس عن مخاوفه الشديدة إزاء التحذيرات الخطيرة التي أطلقتها قوات «الدعم السريع» من احتمال «إراقة المزيد من الدماء» بالتزامن مع المعارك الوشيكة ضد القوات المسلحة السودانية والحركات المسلحة المتحالفة معها.وطالب تورك في بيان صادر من جنيف بحماية المدنيين المحاصرين داخل مدينة الفاشر وفي محيطها، منددا بالهجمات المنسقة لقوات الدعم السريع من عدة محاور على مدينة الفاشر المحاصرة ومخيم أبوشوك للنازحين خلال الأيام الماضية.وأضاف ان ذلك أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 40 مدنيا ليرتفع بذلك العدد المجمل للضحايا المدنيين في شمال دارفور إلى ما لا يقل عن 542 قتيلا خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة مرجحا أن تكون الأعداد الحقيقية أعلى بكثير.وأعرب المسؤول الأممي عن قلقه البالغ ايضا إزاء التقارير التي توثق عمليات إعدام خارج نطاق القانون في ولاية الخرطوم، حيث أظهرت مقاطع فيديو متداولة قيام رجال مسلحين يرتدون زي قوات الدعم السريع بإعدام ما لا يقل عن 30 مدنيا في منطقة الصالحة بجنوب أم درمان، الأمر الذي أقر وقوعه أحد قادة الدعم السريع في مقطع فيديو.في السياق ذاته، قال تورك إن هذه الحوادث تأتي بعد تقارير صادمة عن إعدام عشرات الأشخاص في جنوب الخرطوم خارج نطاق القانون على خلفية مزاعم تعاونهم مع القوات المسلحة خلال الأسابيع الماضية، مضيفا أن هذه الانتهاكات نسبت إلى ما يعرف بـ «كتيبة البراء».في الاثناء، قصفت قوات «الدعم السريع» أمس القصر الجمهوري في وسط الخرطوم بحسب مصدر عسكري مع إحرازها تقدما قد يمكنها من إحكام السيطرة على إقليم دارفور غرب البلاد التي تعصف بها الحرب منذ عامين.وقال المصدر العسكري لوكالة «فرانس برس» إن «قذائف مدفعية بعيدة المدى» استهدفت وسط الخرطوم انطلاقا من منطقة الصالحة جنوب أم درمان بالخرطوم الكبرى، وطال كذلك مقر وزارة المعادن في المنطقة الحكومية في العاصمة.وفي ولاية غرب كردفان، أعلنت قوات الدعم السريع سيطرتها على مدينة النهود الحيوية التي تصل وسط السودان بإقليم دارفور، معترضة بذلك محاولات الجيش إرسال الإمدادات لمعقله في مدينة الفاشر المحاصرة وآخر مدن الإقليم التي ما زالت تحت سيطرته.وأفاد شهود وفق «فرانس برس» أمس بأن مقاتلي الدعم السريع هاجموا المدينة من الشمال والغرب في الصباح الباكر، وأشاروا إلى سماعهم أصوات اشتباكات عنيفة في النهود مع صيحات مقاتلي الدعم السريع بعد سيطرتهم على مواقع حكومية بوسط المدينة.وقال أحد مقاتلي الدعم السريع في فيديو نشرته الميليشيا على تلغرام إنها سيطرت على مدينة النهود «الاستراتيجية» بينما لم يتبق سوى «القليل» من مقاتلي الجيش في شرق المدينة، متعهدة «الانتهاء منهم تماما في خلال ساعات».

MENAFN01052025000130011022ID1109498804