السودان قلق أممي من تحذيرات باحتمال إراقة المزيد من الدماء والدعم السريع تقصف القصر الجمهوري

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السودان قلق أممي من تحذيرات باحتمال إراقة المزيد من الدماء والدعم السريع تقصف القصر الجمهوري
(MENAFN- Al-Anbaa)
أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك أمس عن مخاوفه الشديدة إزاء التحذيرات الخطيرة التي أطلقتها قوات «الدعم السريع» من احتمال «إراقة المزيد من الدماء» بالتزامن مع المعارك الوشيكة ضد القوات المسلحة السودانية والحركات المسلحة المتحالفة معها.
وطالب تورك في بيان صادر من جنيف بحماية المدنيين المحاصرين داخل مدينة الفاشر وفي محيطها، منددا بالهجمات المنسقة لقوات الدعم السريع من عدة محاور على مدينة الفاشر المحاصرة ومخيم أبوشوك للنازحين خلال الأيام الماضية.
وأضاف ان ذلك أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 40 مدنيا ليرتفع بذلك العدد المجمل للضحايا المدنيين في شمال دارفور إلى ما لا يقل عن 542 قتيلا خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة مرجحا أن تكون الأعداد الحقيقية أعلى بكثير.
وأعرب المسؤول الأممي عن قلقه البالغ ايضا إزاء التقارير التي توثق عمليات إعدام خارج نطاق القانون في ولاية الخرطوم، حيث أظهرت مقاطع فيديو متداولة قيام رجال مسلحين يرتدون زي قوات الدعم السريع بإعدام ما لا يقل عن 30 مدنيا في منطقة الصالحة بجنوب أم درمان، الأمر الذي أقر وقوعه أحد قادة الدعم السريع في مقطع فيديو.
في السياق ذاته، قال تورك إن هذه الحوادث تأتي بعد تقارير صادمة عن إعدام عشرات الأشخاص في جنوب الخرطوم خارج نطاق القانون على خلفية مزاعم تعاونهم مع القوات المسلحة خلال الأسابيع الماضية، مضيفا أن هذه الانتهاكات نسبت إلى ما يعرف بـ «كتيبة البراء».
في الاثناء، قصفت قوات «الدعم السريع» أمس القصر الجمهوري في وسط الخرطوم بحسب مصدر عسكري مع إحرازها تقدما قد يمكنها من إحكام السيطرة على إقليم دارفور غرب البلاد التي تعصف بها الحرب منذ عامين.
وقال المصدر العسكري لوكالة «فرانس برس» إن «قذائف مدفعية بعيدة المدى» استهدفت وسط الخرطوم انطلاقا من منطقة الصالحة جنوب أم درمان بالخرطوم الكبرى، وطال كذلك مقر وزارة المعادن في المنطقة الحكومية في العاصمة.
وفي ولاية غرب كردفان، أعلنت قوات الدعم السريع سيطرتها على مدينة النهود الحيوية التي تصل وسط السودان بإقليم دارفور، معترضة بذلك محاولات الجيش إرسال الإمدادات لمعقله في مدينة الفاشر المحاصرة وآخر مدن الإقليم التي ما زالت تحت سيطرته.
وأفاد شهود وفق «فرانس برس» أمس بأن مقاتلي الدعم السريع هاجموا المدينة من الشمال والغرب في الصباح الباكر، وأشاروا إلى سماعهم أصوات اشتباكات عنيفة في النهود مع صيحات مقاتلي الدعم السريع بعد سيطرتهم على مواقع حكومية بوسط المدينة.
وقال أحد مقاتلي الدعم السريع في فيديو نشرته الميليشيا على تلغرام إنها سيطرت على مدينة النهود «الاستراتيجية» بينما لم يتبق سوى «القليل» من مقاتلي الجيش في شرق المدينة، متعهدة «الانتهاء منهم تماما في خلال ساعات».
أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك أمس عن مخاوفه الشديدة إزاء التحذيرات الخطيرة التي أطلقتها قوات «الدعم السريع» من احتمال «إراقة المزيد من الدماء» بالتزامن مع المعارك الوشيكة ضد القوات المسلحة السودانية والحركات المسلحة المتحالفة معها.
وطالب تورك في بيان صادر من جنيف بحماية المدنيين المحاصرين داخل مدينة الفاشر وفي محيطها، منددا بالهجمات المنسقة لقوات الدعم السريع من عدة محاور على مدينة الفاشر المحاصرة ومخيم أبوشوك للنازحين خلال الأيام الماضية.
وأضاف ان ذلك أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 40 مدنيا ليرتفع بذلك العدد المجمل للضحايا المدنيين في شمال دارفور إلى ما لا يقل عن 542 قتيلا خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة مرجحا أن تكون الأعداد الحقيقية أعلى بكثير.
وأعرب المسؤول الأممي عن قلقه البالغ ايضا إزاء التقارير التي توثق عمليات إعدام خارج نطاق القانون في ولاية الخرطوم، حيث أظهرت مقاطع فيديو متداولة قيام رجال مسلحين يرتدون زي قوات الدعم السريع بإعدام ما لا يقل عن 30 مدنيا في منطقة الصالحة بجنوب أم درمان، الأمر الذي أقر وقوعه أحد قادة الدعم السريع في مقطع فيديو.
في السياق ذاته، قال تورك إن هذه الحوادث تأتي بعد تقارير صادمة عن إعدام عشرات الأشخاص في جنوب الخرطوم خارج نطاق القانون على خلفية مزاعم تعاونهم مع القوات المسلحة خلال الأسابيع الماضية، مضيفا أن هذه الانتهاكات نسبت إلى ما يعرف بـ «كتيبة البراء».
في الاثناء، قصفت قوات «الدعم السريع» أمس القصر الجمهوري في وسط الخرطوم بحسب مصدر عسكري مع إحرازها تقدما قد يمكنها من إحكام السيطرة على إقليم دارفور غرب البلاد التي تعصف بها الحرب منذ عامين.
وقال المصدر العسكري لوكالة «فرانس برس» إن «قذائف مدفعية بعيدة المدى» استهدفت وسط الخرطوم انطلاقا من منطقة الصالحة جنوب أم درمان بالخرطوم الكبرى، وطال كذلك مقر وزارة المعادن في المنطقة الحكومية في العاصمة.
وفي ولاية غرب كردفان، أعلنت قوات الدعم السريع سيطرتها على مدينة النهود الحيوية التي تصل وسط السودان بإقليم دارفور، معترضة بذلك محاولات الجيش إرسال الإمدادات لمعقله في مدينة الفاشر المحاصرة وآخر مدن الإقليم التي ما زالت تحت سيطرته.
وأفاد شهود وفق «فرانس برس» أمس بأن مقاتلي الدعم السريع هاجموا المدينة من الشمال والغرب في الصباح الباكر، وأشاروا إلى سماعهم أصوات اشتباكات عنيفة في النهود مع صيحات مقاتلي الدعم السريع بعد سيطرتهم على مواقع حكومية بوسط المدينة.
وقال أحد مقاتلي الدعم السريع في فيديو نشرته الميليشيا على تلغرام إنها سيطرت على مدينة النهود «الاستراتيجية» بينما لم يتبق سوى «القليل» من مقاتلي الجيش في شرق المدينة، متعهدة «الانتهاء منهم تماما في خلال ساعات».
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