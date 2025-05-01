إسلام أباد تغلق 1100 مدرسة في كشمير والهند تغلق مجالها الجوي أمام طائرات باكستان

أغلقت السلطات في الشطر الذي تديره باكستان من كشمير أمس أكثر من ألف مدرسة قرآنية وسط مخاوف من تحرك عسكري محتمل من الهند ردا على هجوم أوقع قتلى الأسبوع الماضي.وقال حفيظ نظير أحمد مدير دائرة الشؤون الدينية المحلية «لقد قررنا عطلة من عشرة أيام لكل المدارس (القرآنية) في كشمير أي 1100 مدرسة تستقبل آلاف الأطفال». وقال مصدر من السلطات المحلية من جانبه إن هذا القرار اتخذ «بسبب التوتر عند الحدود وإمكان اندلاع نزاع».ومن ناحيتهم بدأ عمال أجهزة الطوارئ في مدينة مظفر أباد الرئيسية في الشطر الخاضع لسيطرة باكستان، في تدريب التلاميذ على التصرف خلال حالات الطوارئ في حال شنت الهند هجوما.وقال التلميذ علي رضا البالغ 11 عاما «تعلمنا كيف نضمد الجروح وننقل مصاب على حمالة وكيفية إخماد حريق».في المقابل، قال وزير الخارجية الهندي سوبراهمانيام جايشانكار أمس إنه يجب مساءلة منفّذي هجوم كشمير الذي أسفر عن 26 قتيلا الأسبوع الماضي، وإن على «العدالة أن تتحقق». وأضاف جايشانكار في بيان عقب مكالمة مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو «يجب تقديم المنفذين والداعمين والمخططين إلى العدالة».ودعا وزير الخارجية الأميركي إلى التهدئة وخفض التصعيد والحفاظ على السلام والأمن في جنوب آسيا.وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية تامي بروس في تصريح صحافي ان الوزير روبيو أعرب في اتصال هاتفي أجراه مع نظيره الهندي سوبرامانيام جايشانكار عن حزنه لسقوط ضحايا في الهجوم الإرهابي المروع الذي وقع في مدينة (باهالغام) في الشطر الخاضع لسيطرة الهند من إقليم كشمير منذ بضعة أيام.وأضافت بروس ان روبيو أكد التزام الولايات المتحدة بالتعاون مع الهند في مكافحة الإرهاب، كما شجع نظيره الهندي على العمل مع باكستان لتهدئة التوترات والحفاظ على السلام والأمن في جنوب آسيا.وذكرت ان وزير الخارجية الأميركي اجرى اتصالا هاتفيا مماثلا مع رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، مؤكدا خلال المكالمة ضرورة إدانة الهجوم الإرهابي الذي وقع 22 من الشهر الجاري.وأضافت المتحدثة ان «الطرفين أكدا مجددا التزامهما المستمر بمحاسبة الإرهابيين على أعمال العنف الشنيعة التي ارتكبوها».وأشارت إلى ان الوزير روبيو «حث المسؤولين الباكستانيين على التعاون في التحقيق بهذا الهجوم المروع، كما شجع باكستان على العمل مع الهند لتهدئة التوترات وإعادة بناء الاتصالات المباشرة والحفاظ على السلام والأمن في جنوب آسيا».وقالت القوات الهندية إن جنودا هنودا وباكستانيين تبادلوا إطلاق النار ليلا على طول خط المراقبة التي تشكّل الحدود الفعلية لكشمير، لليلة السابعة على التوالي.وأضاف الجيش الهندي في بيان «خلال الليل... بدأت مواقع الجيش الباكستاني بإطلاق نار غير مبرّر بأسلحة خفيفة عبر خط المراقبة قبالة كوبوارا وأوري وأخنور... وجرى الرّد بشكل متناسب».وأصدرت الشرطة الهندية مذكرات بحث عن ثلاثة رجال متهمين بتنفيذ الهجوم (اثنان باكستانيان والثالث هندي)، وتقول إنهم ينتمون إلى جماعة «عسكر طيبة» التي تتخذ من باكستان مقرا، والتي تصنّفها الأمم المتحدة منظمة إرهابية.وأعلنت الهند أمس الأول إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات الباكستانية ردا على حظر باكستان تحليق الطائرات الهندية فوق أراضيها، في حلقة جديدة من مسلسل التصعيد المتواصل بين البلدين.وقالت نيودلهي في إعلان لشركات الطيران إن المجال الجوي الهندي أغلق حتى 23 مايو أمام الطائرات المسجلة أو المستأجرة في باكستان، «بما في ذلك الرحلات العسكرية».

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