660 ألف طفل فلسطيني في غزة لا يتلقون أي تعليم مدرسي الصحة العالمية الوضع كارثي ويجري تجويع مليوني شخص

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أمس أن القطاع دخل «مرحلة متقدمة من المجاعة» جراء الحصار الإسرائيلي المتواصل وإغلاق المعابر أمام دخول المساعدات والبضائع منذ الثاني من مارس الماضي، فيما شددت الأمم المتحدة على ضرورة سماح إسرائيل بدخول المساعدات وألا تكون أرواح المدنيين ورقة مساومة سياسية. وقال مدير عام المكتب إسماعيل الثوابتة، في تصريح لوكالة «أناضول»، إن «الاحتلال الإسرائيلي يفرض حصارا خانقا ويغلق المعابر بشكل كامل منذ أكثر من شهرين».وأضاف أنه «يمنع إدخال المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ما أدخل القطاع فعليا في مرحلة متقدمة من المجاعة، في واحدة من أبشع صور التجويع الممنهج التي يشهدها العالم الحديث».وتابع الثوابتة أن «الاحتلال يتحمل المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الكارثة الإنسانية، إذ يستخدم الغذاء والدواء والماء كسلاح حرب ضد أكثر من 2.4 مليون إنسان مدني، في انتهاك صارخ لأبسط مبادئ القانون الدولي الإنساني».وقال ان «جريمة إغلاق المعابر، والحصار الظالم، وشح المواد الغذائية، وانعدام الطحين، وإجبار المخابز على الإغلاق، تنذر بانهيار شامل لمنظومة الأمن الغذائي في القطاع، وتضع المجتمع الدولي أمام اختبار أخلاقي وقانوني حقيقي».ودعا الثوابتة إلى «تدخل دولي فوري وفاعل لوقف هذه الجريمة المستمرة، وفرض إدخال المساعدات دون قيد أو شرط، وإنقاذ ما تبقى من حياة في قطاع غزة قبل فوات الأوان».من جهته، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس إن الوضع في قطاع غزة «كارثي» ويجري تجويع مليوني شخص.وأضاف غيبريسوس للصحافيين في مقر منظمة الصحة العالمية بجنيف أن تمويل الصحة العالمية يواجه تحديات تاريخية مع تقليص الدول المانحة مساهماتها.ومضى قائلا «نشهد أكبر اضطراب في تاريخ تمويل الصحة العالمية».بدوره، قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر إن على إسرائيل السماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة.وأضاف فليتشر أنه يجب ألا تكون المساعدات وأرواح المدنيين ورقة مساومة سياسية، مشددا على أن الطريقة التي عرضتها إسرائيل لإدخال المساعدات لا تفي بالغرض.وفي سياق متصل، قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ان نحو 660 ألف طفل في قطاع غزة لا يتلقون أي تعليم مدرسي بسبب الحرب.وأضافت ان أنشطة التعليم المؤقتة في قطاع غزة تأثرت بشدة بعد استئناف القصف الإسرائيلي، مؤكدة ان أوامر التهجير الإسرائيلية الأخيرة في قطاع غزة زادت صعوبة حصول الأطفال على دعم نفسي وترفيهي.إلى ذلك، أعلنت إسرائيل ان 70% من غزة مناطق عسكرية أو قيد الإخلاء منذ استئناف القتال، وفق ما نقلت صحيفة «واشنطن بوست» عن مصادر أممية ومسؤولين إسرائيليين.وأضافت الصحيفة أن أوامر الإخلاء الإسرائيلية في قطاع غزة أدت إلى نزوح أكثر من 420 ألف شخص.وقالت ان المناطق الخاضعة لأوامر الإخلاء في غزة تشمل نصف آبار المياه في القطاع ومرافق طبية، وأكدت ان التغييرات الإسرائيلية في خريطة غزة قد تنذر باحتلال يستمر أشهرا أو أكثر.من ناحية أخرى، قالت اللجنة الإعلامية في مخيم جنين ان قوات الاحتلال تواصل عدوانها المتصاعد على مدينة جنين ومخيمها، لاكثر من 100 يوم على التوالي، وسط دمار واسع طال المنازل والبنية التحتية، واقتحامات مستمرة.وقالت في بيان لها، وفق قناة «الجزيرة»: دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إضافية باتجاه المخيم ومحيطه، في حين تشهد المدينة اقتحامات مستمرة في عدة أحياء منها، وانتشار عسكري في غالبية القرى والبلدات.وأضافت: تواصل قوات الاحتلال عمليات التدمير والتجريف داخل المخيم، مع استمرار منع الدخول أو الوصول إليه، وسط حصار مشدد عقب تركيب قوات الاحتلال بوابات حديدية عند مداخل المخيم قبل أيام.وتابعت: تعرضت جميع منازل ومنشآت المخيم لضرر إما كامل أو جزئي جراء العدوان المتواصل وعمليات التدمير والتجريف المتواصلة، والهادفة إلى تغيير البنية الهيكلية ومعالم المخيم.وأكدت ان نحو 800 وحدة سكنية في المدينة تعرضت لضرر جزئي، بالإضافة إلى 15 مبنى تم هدمها في المدينة منذ بداية العدوان، حيث تركزت أغلبية الأضرار في المباني والمساكن على الحي الشرقي وحي الهدف.وقالت: بلغ عدد النازحين من المدينة ومخيم جنين أكثر من 22 ألف نازح، أجبرهم الاحتلال على النزوح القسري، وسط أوضاع معيشية صعبة وشلل تجاري واقتصادي شبه كامل لاسيما في أحيائها الغربية، حيث توقفت العديد من الأنشطة التجارية، وتفاقمت الخسائر الاقتصادية بشكل ملحوظ.وأسفر العدوان المتواصل على جنين ومخيمها منذ 21 يناير عن استشهاد 41 فلسطينيا بينهم اثنان برصاص أجهزة السلطة، بالإضافة إلى إصابة العشرات، وتصاعد عمليات الاعتقالات للأهالي من مختلف مناطق محافظة جنين.وبلغت حالات الاعتقال التي شهدتها مدينة جنين ومخيمها منذ بداية العدوان الواسع 318 حالة، إلى جانب إخضاع العشرات للتحقيق الميداني.وناشدت التدخل العاجل لإنقاذ الأهالي من المعاناة المستمرة جراء العدوان الصهيوني. ونؤكد ضرورة الوقوف إلى جانب المواطن وتعزيز صموده وتقديم جميع الاحتياجات العاجلة له.إلى ذلك، أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أمس قرار الحكومة السويسرية بحظر أنشطة الحركة، معتبرة أنه يمثل «انحيازا خطيرا» لصالح إسرائيل و«تنكرا» لالتزامات سويسرا القانونية والإنسانية.وقالت الحركة، في بيان، إنها تأسف لأن الحظر صدر عن دولة «عرفت تاريخيا بمواقف الحياد والدفاع عن القانون الدولي الإنساني».وتابعت أن القرار يشكل «انحيازا مستهجنا ضد الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، ومقاومته المشروعة في مواجهة الاحتلال، خاصة في ظل ما وصفته بحرب الإبادة الجماعية الجارية في قطاع غزة».

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