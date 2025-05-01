كييف تبرم مع واشنطن شراكة لاستغلال مواردها الطبيعية وإعادة إعمار أوكرانيا

وقّعت واشنطن وكييف اتفاقا اقتصاديا واسع النطاق يقضي بإنشاء صندوق استثماري لإعمار أوكرانيا التي تمزقها الحرب ويمنح إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إمكانية الوصول إلى الموارد الطبيعية الأوكرانية.أتى هذا الاتفاق بموازاة مباحثات ديبلوماسية لإيجاد حل للنزاع المتواصل بين موسكو وكييف قبل ثلاث سنوات.وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في رسالة مصورة «يسعدني أن أعلن توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية التاريخية» مع أوكرانيا.من جهتها، قالت وزيرة الاقتصاد الأوكرانية يوليا سفيريدينكو إثر توقيعها الاتفاق في واشنطن إنه «بالتعاون مع الولايات المتحدة، ننشئ هذا الصندوق الذي سيجذب استثمارات عالمية إلى بلدنا».وأضافت في منشور على فيسبوك أن الاتفاق سيتيح تمويل «مشاريع لاستخراج المعادن والنفط والغاز» في أوكرانيا.لكنها شددت على أن أوكرانيا «تحتفظ بالملكية والسيطرة الكاملة على هذه الموارد»، وعلى أن «الدولة الأوكرانية ستكون هي التي تحدد ماذا يستخرج وأين».من جهتها، قالت وزارة الخزانة الأميركية إن الولايات المتحدة وأوكرانيا وقعتا اتفاقية لإنشاء «صندوق استثماري لإعادة الإعمار».وأضافت الوزارة في بيان «اعترافا بالدعم المالي والمادي الكبير الذي قدمه شعب الولايات المتحدة لأوكرانيا منذ الغزو الروسي الواسع النطاق، تضع هذه الشراكة الاقتصادية بلدينا في وضع يسمح لهما بالتعاون والاستثمار معا لضمان أن أصولنا ومواهبنا وقدراتنا يمكن أن تعمل على تسريع إعادة بناء الاقتصاد في أوكرانيا»، من دون تقديم تفاصيل عن فحوى الاتفاق.وروى الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساء أول من أمس خلال مقابلة تلفزيونية مع محطة «نيوز نايشن»، أنه قال للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال لقائهما في الفاتيكان على هامش جنازة البابا فرنسيس «إنه من الجيد جدا» أن يوقع الاتفاق «لأن روسيا أكبر بكثير وأقوى بكثير». وقال سكوت بيسنت عبر «فوكس نيوز» إن الرئيس الأميركي «يريد أن يجلس الطرفان على الطاولة الآن، بإظهاره أن للولايات المتحدة مصلحة اقتصادية في أوكرانيا».وأضاف «هذه إشارة إلى القادة الروس وإشارة أيضا إلى الشعب الأميركي بأن لدينا فرصة للمشاركة وللحصول على تعويض» عن الأموال والأسلحة التي زودت بها أوكرانيا.

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