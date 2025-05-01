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معرض الصحة والدواء بكلية العلوم الصحية
(MENAFN- Al-Anbaa)
تحت رعاية مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.حسن الفجام، نظم قسم العلوم الصيدلانية بكلية العلوم الصحية المعرض السنوي التاسع للصحة والدواء بعنوان New Trends in Pharmacy، بتنظيم قسم العلوم الصيدلانية.
حضر المعرض عميد كلية العلوم الصحية د.بدر الخلف، ورئيس الجمعية الصيدلية الكويتية د.أحمد تقي، وممثلو نقابة فنيي الصيدلة بمشاركة معهد دسمان للسكري وصيدلية كيور، مما يعكس أهمية التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والصحية في خدمة القطاع الصحي في دولة الكويت.
وبهذه المناسبة، أوضحت رئيس قسم علوم الصيدلانية د.ميسا الصالح أن المعرض هذا العام تميز بالتنظيم الدقيق، حيث تضمن المعرض عرض طلبة وطالبات برنامج فنيي الصيدلة للمشاريع العلمية المتميزة التي تبين إبداعاتهم وتطلعاتهم إلى مواكبة أحدث التطورات العلمية والتطبيقية في مجال الصيدلة.
كما تضمنت الفعالية محاضرة علمية ثرية بعنوان «ECMO: دعم الحياة عبر التقنية الحديثة» قدمتها د.منى ماتقي الصيدلانية الإكلينيكية بوحدة العناية المركزة في مستشفى العدان، وعضو في الفريق المتعدد التخصصات الخاص بجهاز الـ ECMO، ورئيسة لجنة ترشيد استخدام المضادات الحيوية في مستشفى العدان، تم خلالها استعراض تجربتها الإكلينيكية العميقة، حيث تناولت محاضرتها أهمية جهاز الـ ECMO ودوره في إنقاذ الأرواح، وآلية عمله، مع تسليط الضوء على ضرورة تعديل جرعات الأدوية بدقة خلال فترة استخدامه، مما أبرز جانبا مهما من التقدم العلمي والتقني في مجال الصيدلة السريرية.
وبينت د.الصالح أن المعرض يهدف إلى إنشاء منصة حيوية لربط الجانب الأكاديمي بالممارسات الواقعية الحديثة، والإسهام في رفع وعي الطلبة من جانب مسؤولياتهم المهنية المستقبلية، بالإضافة إلى إبراز دور الكلية المستمر في مجال دعم الابتكار العلمي والتفوق المهني.
تحت رعاية مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.حسن الفجام، نظم قسم العلوم الصيدلانية بكلية العلوم الصحية المعرض السنوي التاسع للصحة والدواء بعنوان New Trends in Pharmacy، بتنظيم قسم العلوم الصيدلانية.
حضر المعرض عميد كلية العلوم الصحية د.بدر الخلف، ورئيس الجمعية الصيدلية الكويتية د.أحمد تقي، وممثلو نقابة فنيي الصيدلة بمشاركة معهد دسمان للسكري وصيدلية كيور، مما يعكس أهمية التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والصحية في خدمة القطاع الصحي في دولة الكويت.
وبهذه المناسبة، أوضحت رئيس قسم علوم الصيدلانية د.ميسا الصالح أن المعرض هذا العام تميز بالتنظيم الدقيق، حيث تضمن المعرض عرض طلبة وطالبات برنامج فنيي الصيدلة للمشاريع العلمية المتميزة التي تبين إبداعاتهم وتطلعاتهم إلى مواكبة أحدث التطورات العلمية والتطبيقية في مجال الصيدلة.
كما تضمنت الفعالية محاضرة علمية ثرية بعنوان «ECMO: دعم الحياة عبر التقنية الحديثة» قدمتها د.منى ماتقي الصيدلانية الإكلينيكية بوحدة العناية المركزة في مستشفى العدان، وعضو في الفريق المتعدد التخصصات الخاص بجهاز الـ ECMO، ورئيسة لجنة ترشيد استخدام المضادات الحيوية في مستشفى العدان، تم خلالها استعراض تجربتها الإكلينيكية العميقة، حيث تناولت محاضرتها أهمية جهاز الـ ECMO ودوره في إنقاذ الأرواح، وآلية عمله، مع تسليط الضوء على ضرورة تعديل جرعات الأدوية بدقة خلال فترة استخدامه، مما أبرز جانبا مهما من التقدم العلمي والتقني في مجال الصيدلة السريرية.
وبينت د.الصالح أن المعرض يهدف إلى إنشاء منصة حيوية لربط الجانب الأكاديمي بالممارسات الواقعية الحديثة، والإسهام في رفع وعي الطلبة من جانب مسؤولياتهم المهنية المستقبلية، بالإضافة إلى إبراز دور الكلية المستمر في مجال دعم الابتكار العلمي والتفوق المهني.
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