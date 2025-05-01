معرض الصحة والدواء بكلية العلوم الصحية

تحت رعاية مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.حسن الفجام، نظم قسم العلوم الصيدلانية بكلية العلوم الصحية المعرض السنوي التاسع للصحة والدواء بعنوان New Trends in Pharmacy، بتنظيم قسم العلوم الصيدلانية.حضر المعرض عميد كلية العلوم الصحية د.بدر الخلف، ورئيس الجمعية الصيدلية الكويتية د.أحمد تقي، وممثلو نقابة فنيي الصيدلة بمشاركة معهد دسمان للسكري وصيدلية كيور، مما يعكس أهمية التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والصحية في خدمة القطاع الصحي في دولة الكويت.وبهذه المناسبة، أوضحت رئيس قسم علوم الصيدلانية د.ميسا الصالح أن المعرض هذا العام تميز بالتنظيم الدقيق، حيث تضمن المعرض عرض طلبة وطالبات برنامج فنيي الصيدلة للمشاريع العلمية المتميزة التي تبين إبداعاتهم وتطلعاتهم إلى مواكبة أحدث التطورات العلمية والتطبيقية في مجال الصيدلة.كما تضمنت الفعالية محاضرة علمية ثرية بعنوان «ECMO: دعم الحياة عبر التقنية الحديثة» قدمتها د.منى ماتقي الصيدلانية الإكلينيكية بوحدة العناية المركزة في مستشفى العدان، وعضو في الفريق المتعدد التخصصات الخاص بجهاز الـ ECMO، ورئيسة لجنة ترشيد استخدام المضادات الحيوية في مستشفى العدان، تم خلالها استعراض تجربتها الإكلينيكية العميقة، حيث تناولت محاضرتها أهمية جهاز الـ ECMO ودوره في إنقاذ الأرواح، وآلية عمله، مع تسليط الضوء على ضرورة تعديل جرعات الأدوية بدقة خلال فترة استخدامه، مما أبرز جانبا مهما من التقدم العلمي والتقني في مجال الصيدلة السريرية.وبينت د.الصالح أن المعرض يهدف إلى إنشاء منصة حيوية لربط الجانب الأكاديمي بالممارسات الواقعية الحديثة، والإسهام في رفع وعي الطلبة من جانب مسؤولياتهم المهنية المستقبلية، بالإضافة إلى إبراز دور الكلية المستمر في مجال دعم الابتكار العلمي والتفوق المهني.

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