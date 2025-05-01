الكويت وبيرو تجددان في بيان مشترك التأكيد على تعميق العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات

جددت كل من دولة الكويت وجمهورية بيرو الصديقة التأكيد على الالتزام الثنائي بتعميق العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية والتعليمية مما يتيح لهما مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية بشكل مشترك.جاء ذلك في البيان المشترك بمناسبة الزيارة الرسمية لوزير خارجية جمهورية بيرو الصديقة إلمر شيالر سالسيدو إلى دولة الكويت في التاسع والعشرين من أبريل الماضي في إطار إحياء الذكرى الـ50 لإقامة العلاقات الديبلوماسية بين البلدين الصديقين.وأشار البيان إلى زيارة الوزير سالسيدو التي حمل خلالها رسالة موجهة إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد من قبل رئيسة جمهورية بيرو دينا ارسيليا بولوارتي زيجارا تتصل بعلاقات الصداقة التاريخية والطيبة بين البلدين ومساعي تنميتها حيث تسلمها نيابة عن سموه سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد خلال اللقاء الذي تشرف وزير خارجية بيرو بإجرائه مع سموه.وتطرق البيان إلى استقبال وزير الخارجية للوزير إلمر سالسيدو بمقر وزارة الخارجية حيث تبادلا وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية مؤكدين على أهمية إحلال السلام الدائم والعادل في منطقة الشرق الأوسط.وذكر أنه تم خلال الاجتماع التطرق إلى القضايا الرئيسية ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك الجوانب الاقتصادية والسياسية والثقافية والتعليمية في إطار خطة عمل مشتركة.وأعرب الجانبان عن ارتياحهما لما تحقق من تفاهم ملحوظ في العلاقات الثنائية وأكدا استعدادهما للمضي قدما في الاتفاقيات الجارية مجددين التزامهما بتطوير آفاق جديدة للتعاون.كما أعرب الجانبان عن إدراكهما لأهمية التعاون من أجل التنمية المستدامة كاستراتيجية لمواجهة آثار تغير المناخ على الزراعة والأمن الغذائي إذ اتفق الطرفان في هذا السياق على أهمية مواصلة المفاوضات بشأن الاتفاقيات الرئيسية المتعلقة بالاستثمار والأمن الغذائي.والتزم الطرفان بدفع كافة الجهود الرامية للتوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين في المجالات الاقتصادية والثقافية والتعليمية وغيرها من المجالات المهمة الأخرى.كما تطرق البيان إلى لقاء وزير خارجية بيرو أثناء زيارته للبلاد لكل من وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار الشيخ سعود سالم العبدالعزيز وكبار المسؤولين في غرفة تجارة وصناعة الكويت من أجل استكمال التباحث بشكل معمق في سبل تعزيز العلاقات الثنائية على الصعيد الاقتصادي.

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