الكويت وبيرو تجددان في بيان مشترك التأكيد على تعميق العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات

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الكويت وبيرو تجددان في بيان مشترك التأكيد على تعميق العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات
(MENAFN- Al-Anbaa)
جددت كل من دولة الكويت وجمهورية بيرو الصديقة التأكيد على الالتزام الثنائي بتعميق العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية والتعليمية مما يتيح لهما مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية بشكل مشترك.
جاء ذلك في البيان المشترك بمناسبة الزيارة الرسمية لوزير خارجية جمهورية بيرو الصديقة إلمر شيالر سالسيدو إلى دولة الكويت في التاسع والعشرين من أبريل الماضي في إطار إحياء الذكرى الـ50 لإقامة العلاقات الديبلوماسية بين البلدين الصديقين.
وأشار البيان إلى زيارة الوزير سالسيدو التي حمل خلالها رسالة موجهة إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد من قبل رئيسة جمهورية بيرو دينا ارسيليا بولوارتي زيجارا تتصل بعلاقات الصداقة التاريخية والطيبة بين البلدين ومساعي تنميتها حيث تسلمها نيابة عن سموه سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد خلال اللقاء الذي تشرف وزير خارجية بيرو بإجرائه مع سموه.
وتطرق البيان إلى استقبال وزير الخارجية للوزير إلمر سالسيدو بمقر وزارة الخارجية حيث تبادلا وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية مؤكدين على أهمية إحلال السلام الدائم والعادل في منطقة الشرق الأوسط.
وذكر أنه تم خلال الاجتماع التطرق إلى القضايا الرئيسية ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك الجوانب الاقتصادية والسياسية والثقافية والتعليمية في إطار خطة عمل مشتركة.
وأعرب الجانبان عن ارتياحهما لما تحقق من تفاهم ملحوظ في العلاقات الثنائية وأكدا استعدادهما للمضي قدما في الاتفاقيات الجارية مجددين التزامهما بتطوير آفاق جديدة للتعاون.
كما أعرب الجانبان عن إدراكهما لأهمية التعاون من أجل التنمية المستدامة كاستراتيجية لمواجهة آثار تغير المناخ على الزراعة والأمن الغذائي إذ اتفق الطرفان في هذا السياق على أهمية مواصلة المفاوضات بشأن الاتفاقيات الرئيسية المتعلقة بالاستثمار والأمن الغذائي.
والتزم الطرفان بدفع كافة الجهود الرامية للتوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين في المجالات الاقتصادية والثقافية والتعليمية وغيرها من المجالات المهمة الأخرى.
كما تطرق البيان إلى لقاء وزير خارجية بيرو أثناء زيارته للبلاد لكل من وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار الشيخ سعود سالم العبدالعزيز وكبار المسؤولين في غرفة تجارة وصناعة الكويت من أجل استكمال التباحث بشكل معمق في سبل تعزيز العلاقات الثنائية على الصعيد الاقتصادي.
جددت كل من دولة الكويت وجمهورية بيرو الصديقة التأكيد على الالتزام الثنائي بتعميق العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية والتعليمية مما يتيح لهما مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية بشكل مشترك.
جاء ذلك في البيان المشترك بمناسبة الزيارة الرسمية لوزير خارجية جمهورية بيرو الصديقة إلمر شيالر سالسيدو إلى دولة الكويت في التاسع والعشرين من أبريل الماضي في إطار إحياء الذكرى الـ50 لإقامة العلاقات الديبلوماسية بين البلدين الصديقين.
وأشار البيان إلى زيارة الوزير سالسيدو التي حمل خلالها رسالة موجهة إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد من قبل رئيسة جمهورية بيرو دينا ارسيليا بولوارتي زيجارا تتصل بعلاقات الصداقة التاريخية والطيبة بين البلدين ومساعي تنميتها حيث تسلمها نيابة عن سموه سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد خلال اللقاء الذي تشرف وزير خارجية بيرو بإجرائه مع سموه.
وتطرق البيان إلى استقبال وزير الخارجية للوزير إلمر سالسيدو بمقر وزارة الخارجية حيث تبادلا وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية مؤكدين على أهمية إحلال السلام الدائم والعادل في منطقة الشرق الأوسط.
وذكر أنه تم خلال الاجتماع التطرق إلى القضايا الرئيسية ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك الجوانب الاقتصادية والسياسية والثقافية والتعليمية في إطار خطة عمل مشتركة.
وأعرب الجانبان عن ارتياحهما لما تحقق من تفاهم ملحوظ في العلاقات الثنائية وأكدا استعدادهما للمضي قدما في الاتفاقيات الجارية مجددين التزامهما بتطوير آفاق جديدة للتعاون.
كما أعرب الجانبان عن إدراكهما لأهمية التعاون من أجل التنمية المستدامة كاستراتيجية لمواجهة آثار تغير المناخ على الزراعة والأمن الغذائي إذ اتفق الطرفان في هذا السياق على أهمية مواصلة المفاوضات بشأن الاتفاقيات الرئيسية المتعلقة بالاستثمار والأمن الغذائي.
والتزم الطرفان بدفع كافة الجهود الرامية للتوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين في المجالات الاقتصادية والثقافية والتعليمية وغيرها من المجالات المهمة الأخرى.
كما تطرق البيان إلى لقاء وزير خارجية بيرو أثناء زيارته للبلاد لكل من وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار الشيخ سعود سالم العبدالعزيز وكبار المسؤولين في غرفة تجارة وصناعة الكويت من أجل استكمال التباحث بشكل معمق في سبل تعزيز العلاقات الثنائية على الصعيد الاقتصادي.
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