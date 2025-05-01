"مراعاة المشاعر والأحاسيس" عنوان خطبة الجمعة



‫من محاسن شريعتنا الغراء أنها راعت المشاعر والأحاسيس فمنعت ما من شأنه أن يجرحها أو يحرجها



أسامة أبو السعودتحت عنوان «مراعاة المشاعر والأحاسيس» عممت وزارة الشؤون الإسلامية خطبة الجمعة غدا حيث شددت على ‫أن الإسلام جاء ليهذب الأخلاق ويقوّم السلوك والطباع، فدعا لكل خصلة كريمة، ورغب في كل خلة نبيلة، وإن من محاسن شريعتنا الغراء: أنها راعت المشاعر والأحاسيس، فمنعت ما من شأنه أن يجرحها أو يحرجها.وتابعت الخطبة التي أعدتها لجنة إعداد الخطبة النموذجية لصلاة الجمعة بقطاع المساجد بوزارة الأوقاف ان ‫النفس البشرية تأنس بمن كان حي المشاعر، مرهف الحس، وتنفر من جاف المشاعر متبلد الإحساس، يرمي الكلام على عواهنه، ولا يفطن لمحادثه ومجالسه.‫وشددت على أن ديننا الحنيف قد حث على العناية بمشاعر الآخرين، والرفق بأحاسيسهم، وأن نبينا صلى الله عليه وسلم قد ملك زمام الأخلاق النبيلة، واصطبغ بكل سجية كريمة، فقد كان يراعي الأحاسيس والمشاعر، ويداري السوانح والخواطر.وفيما يلي نص الخطبة..‫إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون - آل عمران: 102)، (يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا - النساء: 1)، (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا * يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما - الأحزاب: 70-71).‫أما بعد:‫فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.‫أيها المسلمون:‫إن الإسلام جاء ليهذب الأخلاق ويقوم السلوك والطباع، فدعا لكل خصلة كريمة، ورغب في كل خلة نبيلة، وإن من محاسن شريعتنا الغراء: أنها راعت المشاعر والأحاسيس، فمنعت ما من شأنه أن يجرحها أو يحرجها، فالنفس البشرية تأنس بمن كان حي المشاعر، مرهف الحس، وتنفر من جاف المشاعر متبلد الإحساس، يرمي الكلام على عواهنه، ولا يفطن لمحادثه ومجالسه.‫يقول ابن المبارك:‫إذا صاحبت قوما أهل ودّ فكن لهم كذي الرحم الشفيق‫ولا تأخذ بزلة كل قوم فتبقى في الزمان بلا رفيق‫أيها المسلمون:‫إن ديننا الحنيف قد حث على العناية بمشاعر الآخرين، والرفق بأحاسيسهم، ومن ذلك: أن الشرع نهى أن يتناجى اثنان دون الثالث، والتناجي: هو الكلام الخفي الذي يكون بين اثنين، فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر، حتى تختلطوا بالناس من أجْلَ أن يحزنه» (أخرجه البخاري ومسلم)، فإن كانوا جماعة، أربعة فأكثر فلا مانع حينئذ من أن يتناجى اثنان دون الآخرين لانتفاء العلة. ومن ذلك: نهي الشارع عن إقامة الرجل من مجلسه مراعاة لشعور من سبق إلى المكان لكونه صاحب الحق، فعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه» (أخرجه البخاري ومسلم) وزاد «ولكن تفسحوا وتوسعوا».‫أيها المؤمنون: ‫إن نبينا صلى الله عليه وسلم قد ملك زمام الأخلاق النبيلة، واصطبغ بكل سجية كريمة، فقد كان يراعي الأحاسيس والمشاعر، ويداري السوانح والخواطر، فعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قومي، فأقمنا عنده عشرين ليلة، وكان رحيما رفيقا، فلما رأى شوقنا إلى أهالينا، قال: «ارجعوا فكونوا فيهم، وعلموهم، وصلوا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، وليؤمكم أكبركم» (أخرجه البخاري ومسلم)، وعن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إني لأقوم في الصلاة أريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي، فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه» (أخرجه البخاري ومسلم)، وعن الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا، وهو بالأبواء، أو بودان، فرده صلى الله عليه وسلم عليه، فلما رأى صلى الله عليه وسلم ما في وجهه قال: «إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم» أي: محرمون. (أخرجه البخاري ومسلم)، بل إن مراعاته صلى الله عليه وسلم للمشاعر والأحاسيس لم تتوقف على الكبار فحسب بل حتى على الأطفال والصغار، فعن شداد بن الهاد رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاتي العشي، الظهر - أو العصر - وهو حامل الحسن - أو الحسين - فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه، ثم كبر للصلاة، فصلى، فسجد بين ظهراني صلاته سجدة أطالها فقال: إني رفعت رأسي، فإذا الصبي على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، فرجعت في سجودي، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال الناس: يا رسول الله، إنك سجدت بين ظهراني صلاتك هذه سجدة قد أطلتها، فظننا أنه قد حدث أمر، أو أنه يوحى إليك، قال: «فكل ذلك لم يكن، ولكن ابني ارتحلني، فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته» (أخرجه أحمد وصححه الألباني).‫زانتك في الخلق العظيم شمائل يغرى بهن ويولع الكرماء ‫بك بشر الله السماء فزينت وتضوعت مسكا بك الغبراء ‫أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.‫الخطبة الثانية ‫الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وإخوانه.‫أما بعد: ‫فاتقوا الله - عباد الله - فإن في تقواه سعادة للعباد، وهي خير ما يتزود به ليوم المعاد، (ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون - الحشر: 18).‫أيها المؤمنون: ‫إن مما ينبغي مراعاة مشاعره على وجه خاص من ابتلي بمرض أو علة، فعن ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تديموا النظر إلى المجذومين» (أخرجه ابن ماجه وصححه الألباني)، فلا يحد الرجل النظر إلى أصحاب العلل بل يصرف بصره حتى لا يؤذي نفسيته ومشاعره، بل الدعاء المشهور الذي يقال عند رؤية المبتلى، وهو الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، قال العلماء: يقال بصوت خافت مراعاة لخاطره. وممن تنبغي مراعاة خواطرهم: الخدم والعمال، فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه، فإن لم يجلسه معه، فليناوله أكلة أو أكلتين، أو لقمة أو لقمتين، فإنه ولي حره وعلاجه» (أخرجه البخاري ومسلم). ومعنى (ولي حره وعلاجه) أي: قام على طبخه وتهيئته، فربما تعلقت نفسه به.‫أيها المباركون: ‫إن مراعاة المشاعر مما يزيد المودة والوئام، وينمي الألفة والانسجام، فصاحب الموقف النبيل والحس الرفيع لا ينسى على مدار الأعوام وكر الليالي والأيام، قال كعب بن مالك رضي الله عنه في حديث توبته المشهور: «وانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتلقاني الناس فوجا فوجا، يهنوني بالتوبة، يقولون: لتهنك توبة الله عليك، قال كعب: حتى دخلت المسجد، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مجالس، حوله الناس، فقام إلي طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهناني، والله ما قام إلي رجل من المهاجرين غيره، ولا أنساها لطلحة» (أخرجه البخاري ومسلم). بل قد يرتقي الإنسان بسمو أحاسيسه وأخلاقه ونبل مشاعره وطباعه حتى يقابل الإساءة بالإحسان والتعسف بالعفو والغفران، قال يوسف -عليه السلام- لإخوته لما جاءوا معتذرين، (قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين - يوسف: 92) فلما دخلوا على يوسف مع أبيهم طوى صفحة الماضي على بؤسها وشدتها وقال: (وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن - يوسف: 100) ولم يقل إذ أخرجني من الجب، وقال: (وجاء بكم من البدو - يوسف: 100) أي: من البادية - ولم يقل على سبيل التهكم والسخرية وجاء بكم من القحط والجدب - وقال: (من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي - يوسف: 100). ولم يقل من بعد أن نزغ الشيطان إخوتي - فجعل نفسه طرفا في الذنب مع عدم دخوله، فالعبد الموفق من يقبل عذر من اعتذر بسلامة صدر وطهارة قلب.‫اقبل معاذير من يأتيك معتذرا إن بر عندك فيما قال أو فجرا ‫لقد أطاعك من يرضيك ظاهره وقد أجلك من يعصيك مستترا ‫اللهم صل وسلم على صاحب الوجه الأنور، والجبين الأزهر، محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه الغرر، ومن سار على هديهم إلى يوم المحشر، اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين، الأحياء منهم والميتين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين، واصرف عنا كل شر وسوء في الدنيا والدين، اللهم وفق أميرنا وولي عهده لهداك، واجعل عملهما في رضاك، وألبسهما ثوب الصحة والعافية والإيمان، يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.