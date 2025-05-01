محافظ الفروانية: حريصون على تذليل أي عقبات تواجه ذوي الهمم

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محافظ الفروانية: حريصون على تذليل أي عقبات تواجه ذوي الهمم
(MENAFN- Al-Anbaa)
استقبل محافظ الفروانية الشيخ عذبي ناصر العذبي صباح أمس في مكتبه، فريق «أصدقاء المعاقين» برئاسة الشيخة سهيلة الصباح، وبحضور عدد من أعضاء الفريق، د.عنود الطيار، ود. محمد الرامزي، ووائل الحويدر، ووائل المطوع، بالإضافة إلى مجموعة من الأطفال من منتسبي الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة.
ورحب محافظ الفروانية بالحضور، مثمنا الدور الإنساني الذي يقوم به الفريق في دعم وتمكين فئة ذوي الإعاقة، واستمع إلى شرح تفصيلي حول جهود الفريق واحتياجاته داخل نطاق محافظة الفروانية.
وأكد اهتمامه البالغ بهذه الفئة الغالية، وحرصه على تذليل العقبات التي تواجههم، والعمل على تيسير كل ما من شأنه دعمهم والارتقاء بجودة حياتهم.
وفي ختام اللقاء، عبر أعضاء الفريق عن شكرهم وتقديرهم للشيخ عذبي الناصر على حسن الاستقبال وتفهمه واهتمامه الصادق.
استقبل محافظ الفروانية الشيخ عذبي ناصر العذبي صباح أمس في مكتبه، فريق «أصدقاء المعاقين» برئاسة الشيخة سهيلة الصباح، وبحضور عدد من أعضاء الفريق، د.عنود الطيار، ود. محمد الرامزي، ووائل الحويدر، ووائل المطوع، بالإضافة إلى مجموعة من الأطفال من منتسبي الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة.
ورحب محافظ الفروانية بالحضور، مثمنا الدور الإنساني الذي يقوم به الفريق في دعم وتمكين فئة ذوي الإعاقة، واستمع إلى شرح تفصيلي حول جهود الفريق واحتياجاته داخل نطاق محافظة الفروانية.
وأكد اهتمامه البالغ بهذه الفئة الغالية، وحرصه على تذليل العقبات التي تواجههم، والعمل على تيسير كل ما من شأنه دعمهم والارتقاء بجودة حياتهم.
وفي ختام اللقاء، عبر أعضاء الفريق عن شكرهم وتقديرهم للشيخ عذبي الناصر على حسن الاستقبال وتفهمه واهتمامه الصادق.
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