  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
محافظ الفروانية: حريصون على تذليل أي عقبات تواجه ذوي الهمم

محافظ الفروانية: حريصون على تذليل أي عقبات تواجه ذوي الهمم

2025-05-01 11:15:47
(MENAFN- Al-Anbaa)


استقبل محافظ الفروانية الشيخ عذبي ناصر العذبي صباح أمس في مكتبه، فريق «أصدقاء المعاقين» برئاسة الشيخة سهيلة الصباح، وبحضور عدد من أعضاء الفريق، د.عنود الطيار، ود. محمد الرامزي، ووائل الحويدر، ووائل المطوع، بالإضافة إلى مجموعة من الأطفال من منتسبي الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة.
ورحب محافظ الفروانية بالحضور، مثمنا الدور الإنساني الذي يقوم به الفريق في دعم وتمكين فئة ذوي الإعاقة، واستمع إلى شرح تفصيلي حول جهود الفريق واحتياجاته داخل نطاق محافظة الفروانية.
وأكد اهتمامه البالغ بهذه الفئة الغالية، وحرصه على تذليل العقبات التي تواجههم، والعمل على تيسير كل ما من شأنه دعمهم والارتقاء بجودة حياتهم.
وفي ختام اللقاء، عبر أعضاء الفريق عن شكرهم وتقديرهم للشيخ عذبي الناصر على حسن الاستقبال وتفهمه واهتمامه الصادق.

MENAFN01052025000130011022ID1109498796

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث