محافظ الأحمدي كرّم كوكبة من الفنانين الكويتيين في "عبق الماضي"

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محافظ الأحمدي كرّم كوكبة من الفنانين الكويتيين في "عبق الماضي"
(MENAFN- Al-Anbaa)
تحت رعاية وحضور محافظ الأحمدي الشيخ حمود جابر الأحمد نظمت مدرسة لطيفة الفارس الثانوية بنات بمنطقة الفحيحيل أمس الخميس، احتفال «عبق الماضي»، لتكريم الفنان القدير خالد عبيد، وذلك بحضور مراقب المرحلة الثانوية ومدير الشؤون التعليمية بالتكليف بمنطقة الأحمدي التعليمية د.مساعد الشمري، ومراقب المرحلة التعليمية بالإنابة والموجه الأول لمادة الاجتماعيات عادل المياس وعدد من الموجهين والمديرين والمديرين المساعدين بالمدارس المختلفة، بإشراف مديرة المدرسة نورة العازمي.
وبهذه المناسبة، أشاد المحافظ بتميز مدارس محافظة الأحمدي، مثمنا اهتمام مدرسة لطيفة الفارس الثانوية بنات بصقل مواهب الطالبات ودعم المبدعات منهن وتحفيزهن وتشجيعهن على الاستمرار في مسيرة التميز والإبداع.
تم خلال الاحتفال الذي أشرف عليه الموجه الأول للتربية الموسيقية محمد الياسين والموجهة د.دعاء القلاف، تكريم الفنانين المتميزين جاسم النبهان، ومحمد المنصور، وعبدالرحمن العقل، ومحمد جابر، وحسين المفيدي، وسلمان عبدالله الحبيل.
شارك في الفقرات الفنية بالحفل معلمات وطالبات من 16 مدرسة مختلفة، قدمن لوحات موسيقية تراثية من المسلسلات الكويتية القديمة، مثل الابريق المكسور، علاء الدين والمصباح السحري، بدر الزمان، مدينة الرياح، الطماعون، رحلة العجائب، والسندباد البحري، والتي تفاعل معها الحضور بشكل لافت.
وتعقيبا على الاحتفال أعربت مديرة المدرسة نورة العازمي عن سعادتها برعاية وحضور المحافظ، قائلة: إن تشريفكم اليوم أضفى مزيدا من العبق لاحتفالنا ويذكرنا بمسيرة المغفور له بإذن الله سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد.
تحت رعاية وحضور محافظ الأحمدي الشيخ حمود جابر الأحمد نظمت مدرسة لطيفة الفارس الثانوية بنات بمنطقة الفحيحيل أمس الخميس، احتفال «عبق الماضي»، لتكريم الفنان القدير خالد عبيد، وذلك بحضور مراقب المرحلة الثانوية ومدير الشؤون التعليمية بالتكليف بمنطقة الأحمدي التعليمية د.مساعد الشمري، ومراقب المرحلة التعليمية بالإنابة والموجه الأول لمادة الاجتماعيات عادل المياس وعدد من الموجهين والمديرين والمديرين المساعدين بالمدارس المختلفة، بإشراف مديرة المدرسة نورة العازمي.
وبهذه المناسبة، أشاد المحافظ بتميز مدارس محافظة الأحمدي، مثمنا اهتمام مدرسة لطيفة الفارس الثانوية بنات بصقل مواهب الطالبات ودعم المبدعات منهن وتحفيزهن وتشجيعهن على الاستمرار في مسيرة التميز والإبداع.
تم خلال الاحتفال الذي أشرف عليه الموجه الأول للتربية الموسيقية محمد الياسين والموجهة د.دعاء القلاف، تكريم الفنانين المتميزين جاسم النبهان، ومحمد المنصور، وعبدالرحمن العقل، ومحمد جابر، وحسين المفيدي، وسلمان عبدالله الحبيل.
شارك في الفقرات الفنية بالحفل معلمات وطالبات من 16 مدرسة مختلفة، قدمن لوحات موسيقية تراثية من المسلسلات الكويتية القديمة، مثل الابريق المكسور، علاء الدين والمصباح السحري، بدر الزمان، مدينة الرياح، الطماعون، رحلة العجائب، والسندباد البحري، والتي تفاعل معها الحضور بشكل لافت.
وتعقيبا على الاحتفال أعربت مديرة المدرسة نورة العازمي عن سعادتها برعاية وحضور المحافظ، قائلة: إن تشريفكم اليوم أضفى مزيدا من العبق لاحتفالنا ويذكرنا بمسيرة المغفور له بإذن الله سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد.
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