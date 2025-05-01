محافظ الأحمدي كرّم كوكبة من الفنانين الكويتيين في "عبق الماضي"

تحت رعاية وحضور محافظ الأحمدي الشيخ حمود جابر الأحمد نظمت مدرسة لطيفة الفارس الثانوية بنات بمنطقة الفحيحيل أمس الخميس، احتفال «عبق الماضي»، لتكريم الفنان القدير خالد عبيد، وذلك بحضور مراقب المرحلة الثانوية ومدير الشؤون التعليمية بالتكليف بمنطقة الأحمدي التعليمية د.مساعد الشمري، ومراقب المرحلة التعليمية بالإنابة والموجه الأول لمادة الاجتماعيات عادل المياس وعدد من الموجهين والمديرين والمديرين المساعدين بالمدارس المختلفة، بإشراف مديرة المدرسة نورة العازمي.وبهذه المناسبة، أشاد المحافظ بتميز مدارس محافظة الأحمدي، مثمنا اهتمام مدرسة لطيفة الفارس الثانوية بنات بصقل مواهب الطالبات ودعم المبدعات منهن وتحفيزهن وتشجيعهن على الاستمرار في مسيرة التميز والإبداع.تم خلال الاحتفال الذي أشرف عليه الموجه الأول للتربية الموسيقية محمد الياسين والموجهة د.دعاء القلاف، تكريم الفنانين المتميزين جاسم النبهان، ومحمد المنصور، وعبدالرحمن العقل، ومحمد جابر، وحسين المفيدي، وسلمان عبدالله الحبيل.شارك في الفقرات الفنية بالحفل معلمات وطالبات من 16 مدرسة مختلفة، قدمن لوحات موسيقية تراثية من المسلسلات الكويتية القديمة، مثل الابريق المكسور، علاء الدين والمصباح السحري، بدر الزمان، مدينة الرياح، الطماعون، رحلة العجائب، والسندباد البحري، والتي تفاعل معها الحضور بشكل لافت.وتعقيبا على الاحتفال أعربت مديرة المدرسة نورة العازمي عن سعادتها برعاية وحضور المحافظ، قائلة: إن تشريفكم اليوم أضفى مزيدا من العبق لاحتفالنا ويذكرنا بمسيرة المغفور له بإذن الله سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد.

MENAFN01052025000130011022ID1109498794