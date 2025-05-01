  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
محافظ الأحمدي كرّم كوكبة من الفنانين الكويتيين في "عبق الماضي"

محافظ الأحمدي كرّم كوكبة من الفنانين الكويتيين في "عبق الماضي"

2025-05-01 11:15:47
(MENAFN- Al-Anbaa)


تحت رعاية وحضور محافظ الأحمدي الشيخ حمود جابر الأحمد نظمت مدرسة لطيفة الفارس الثانوية بنات بمنطقة الفحيحيل أمس الخميس، احتفال «عبق الماضي»، لتكريم الفنان القدير خالد عبيد، وذلك بحضور مراقب المرحلة الثانوية ومدير الشؤون التعليمية بالتكليف بمنطقة الأحمدي التعليمية د.مساعد الشمري، ومراقب المرحلة التعليمية بالإنابة والموجه الأول لمادة الاجتماعيات عادل المياس وعدد من الموجهين والمديرين والمديرين المساعدين بالمدارس المختلفة، بإشراف مديرة المدرسة نورة العازمي.
وبهذه المناسبة، أشاد المحافظ بتميز مدارس محافظة الأحمدي، مثمنا اهتمام مدرسة لطيفة الفارس الثانوية بنات بصقل مواهب الطالبات ودعم المبدعات منهن وتحفيزهن وتشجيعهن على الاستمرار في مسيرة التميز والإبداع.
تم خلال الاحتفال الذي أشرف عليه الموجه الأول للتربية الموسيقية محمد الياسين والموجهة د.دعاء القلاف، تكريم الفنانين المتميزين جاسم النبهان، ومحمد المنصور، وعبدالرحمن العقل، ومحمد جابر، وحسين المفيدي، وسلمان عبدالله الحبيل.
شارك في الفقرات الفنية بالحفل معلمات وطالبات من 16 مدرسة مختلفة، قدمن لوحات موسيقية تراثية من المسلسلات الكويتية القديمة، مثل الابريق المكسور، علاء الدين والمصباح السحري، بدر الزمان، مدينة الرياح، الطماعون، رحلة العجائب، والسندباد البحري، والتي تفاعل معها الحضور بشكل لافت.
وتعقيبا على الاحتفال أعربت مديرة المدرسة نورة العازمي عن سعادتها برعاية وحضور المحافظ، قائلة: إن تشريفكم اليوم أضفى مزيدا من العبق لاحتفالنا ويذكرنا بمسيرة المغفور له بإذن الله سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد.

MENAFN01052025000130011022ID1109498794

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث