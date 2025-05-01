في جلسة بـ "الشارقة القرائي للطفل".. خبراء: التعليم المبكر يصنع طفلاً متمكناً ومجتمعاً واعياً

أكد خبراء في التعليم وأدب الطفل أن الاستثمار في التعليم المبكر يشكل حجر الأساس لبناء مجتمعات متعلمة وقادرة على مواجهة تحديات المستقبل، مشيرين إلى أن المراحل الأولى من حياة الطفل تلعب دورا حاسما في تشكيل وعيه المعرفي والاجتماعي والعاطفي.جاء ذلك خلال جلسة حوارية بعنوان «بناء أسس وطيدة»، ضمن فعاليات الدورة السادسة عشرة من مهرجان الشارقة القرائي للطفل، التي تستمر حتى 4 مايو المقبل في مركز إكسبو الشارقة. وشارك في الجلسة كل من محمد الحسن السجاد، المستشار الفني للتعليم ما قبل المدرسي في وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة بموريتانيا، والكاتبة الباكستانية المتخصصة في أدب الأطفال مريم شاه، وأدارها الإعلامي عبدالكريم حنيف.التعليم المبكر... ركيزة التنميةوقال السجاد: إن التعليم المبكر يشكل نقطة الانطلاق نحو منظومة تعليمية متكاملة، مؤكدا أن تطوير المناهج في سن الطفولة ليس شأنا تربويا فقط، بل هو مدخل أساسي للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.وأوضح أن موريتانيا تعمل حاليا على بناء مناهج حديثة تستند إلى الإرث الثقافي الموريتاني، وتحديدا إلى نموذج «المحظرة»، الذي صنفته اليونسكو ضمن قائمة التراث اللامادي العالمي، وأضاف: «نحن نعيد صياغة تجربة التعليم المبكر اعتمادا على قيمنا الأصيلة، مع انفتاح على المقاربات الحديثة، بهدف تمكين الطفل في سن الخامسة من أدوات التعلم، وتعزيز قدراته العقلية والاجتماعية في مرحلة بالغة الحساسية من حياته».وأشار السجاد إلى أن المناهج الفعالة هي تلك التي تنمي حب الاستطلاع والخيال، وتراعي الجوانب العاطفية والإبداعية لدى الطفل، إلى جانب المعرفة التقليدية، داعيا إلى إشراك مؤسسات المجتمع كافة في صياغة هذا التحول التعليمي.محتوى تعليمي جذابمن جانبها، شددت الكاتبة الباكستانية مريم شاه على أن مؤلفي كتب الأطفال وخبراء التعليم يقع على عاتقهم دور كبير في صياغة محتوى شيق ومناسب للمراحل العمرية المبكرة، يجمع بين الفائدة والمتعة ويأخذ بعين الاعتبار سيكولوجية الطفل، موضحة أن الكتاب والمعلم يجب أن يكونا وسيلتين لتحفيز خيال الطفل وإشراكه، لا مجرد أدوات نقل معلومات. كما أن التعليم في السنوات الأولى يحتاج إلى أدوات مرنة تراعي الفروق الفردية، وتبنى على فهم عميق لاحتياجات الطفل.ودعت شاه إلى تكامل الجهود بين المؤسسات التعليمية ودور النشر والجهات المعنية بالطفولة لتوفير بيئة غنية ومحفزة للتعلم المبكر، مؤكدة أن التعليم الأساسي ليس إنفاقا بل استثمارا حقيقيا في مستقبل المجتمعات، وقالت: «التعليم المبكر هو البوابة إلى التنمية المستدامة، وهو الضمانة الحقيقية لتشكيل أجيال قادرة على بناء مجتمعات مزدهرة ومتكيفة مع المتغيرات».

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