"الشباب": حريصون على منح شباب الكويت مساحات للتميز في القيادة وريادة الأعمال

أكدت الهيئة العامة للشباب حرصها على منح الشباب الكويتي مساحات للتميز في القيادة وريادة الأعمال والارتقاء بمهارات الحوار والتفكير النقدي بما يسهم في رفع مستوى الثقة بالنفس لديهم، وذلك عبر تنظيم ملتقيات وبرامج من شأنها تنمية هذه المهارات.وقالت المتحدث باسم الهيئة العامة للشباب أسرار الأنصاري لـ «كونا» عقب تدشين ملتقى «المتميزون» ضمن برنامج النخبة التدريبي: إن الملتقى المنعقد في مركز شباب الدعية يثري مدارك الشباب ويوفر لهم مساحات لتبادل الخبرات والآراء تمكنهم من التعبير عن آرائهم.وأضافت الأنصاري أن برامج تنمية القدرات في مجالات القيادة والريادة تشهد إقبالا شبابيا، لا سيما من منتسبي القطاع الخاص وأصحاب المشاريع الصغيرة، مؤكدة أن «تنمية الشباب وتطوير قدراتهم بمختلف المجالات في مقدمة أولويات الهيئة».من جانبها، قالت مدير برنامج النخبة التدريبي هنادي الدوسري في تصريح مماثل إن الملتقى الموجه للشباب الكويتي (20 إلى 35 عاما) والمهتمين بمجال القيادة وريادة الأعمال يتضمن حلقات نقاشية تشهد استضافة قياديين سابقين وحاليين ورواد أعمال لنقل تجاربهم وخبراتهم في مجال ريادة الأعمال للشباب ليستفيدوا منها لبدء طريقهم في مشاريعهم الصغيرة.وأضافت الدوسري أن الملتقى يعد امتدادا لفعالية «ساعة المتميزون» التابعة لبرنامج «النخبة التدريبي» وسيقام مرة أو مرتين شهريا، مؤكدة سعي هيئة الشباب لعقده على مدار العام.وتضمن الملتقى عقد لقاء مع رائد الأعمال جاسم عبدالوهاب الذي استعرض تجربته في تنفيذ المشاريع الصغيرة وطرق تمنيتها وتسويقها، وشهد تفاعلا جيدا من قبل الشباب.

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