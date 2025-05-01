"الشباب": حريصون على منح شباب الكويت مساحات للتميز في القيادة وريادة الأعمال

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
"الشباب": حريصون على منح شباب الكويت مساحات للتميز في القيادة وريادة الأعمال
(MENAFN- Al-Anbaa)
أكدت الهيئة العامة للشباب حرصها على منح الشباب الكويتي مساحات للتميز في القيادة وريادة الأعمال والارتقاء بمهارات الحوار والتفكير النقدي بما يسهم في رفع مستوى الثقة بالنفس لديهم، وذلك عبر تنظيم ملتقيات وبرامج من شأنها تنمية هذه المهارات.
وقالت المتحدث باسم الهيئة العامة للشباب أسرار الأنصاري لـ «كونا» عقب تدشين ملتقى «المتميزون» ضمن برنامج النخبة التدريبي: إن الملتقى المنعقد في مركز شباب الدعية يثري مدارك الشباب ويوفر لهم مساحات لتبادل الخبرات والآراء تمكنهم من التعبير عن آرائهم.
وأضافت الأنصاري أن برامج تنمية القدرات في مجالات القيادة والريادة تشهد إقبالا شبابيا، لا سيما من منتسبي القطاع الخاص وأصحاب المشاريع الصغيرة، مؤكدة أن «تنمية الشباب وتطوير قدراتهم بمختلف المجالات في مقدمة أولويات الهيئة».
من جانبها، قالت مدير برنامج النخبة التدريبي هنادي الدوسري في تصريح مماثل إن الملتقى الموجه للشباب الكويتي (20 إلى 35 عاما) والمهتمين بمجال القيادة وريادة الأعمال يتضمن حلقات نقاشية تشهد استضافة قياديين سابقين وحاليين ورواد أعمال لنقل تجاربهم وخبراتهم في مجال ريادة الأعمال للشباب ليستفيدوا منها لبدء طريقهم في مشاريعهم الصغيرة.
وأضافت الدوسري أن الملتقى يعد امتدادا لفعالية «ساعة المتميزون» التابعة لبرنامج «النخبة التدريبي» وسيقام مرة أو مرتين شهريا، مؤكدة سعي هيئة الشباب لعقده على مدار العام.
وتضمن الملتقى عقد لقاء مع رائد الأعمال جاسم عبدالوهاب الذي استعرض تجربته في تنفيذ المشاريع الصغيرة وطرق تمنيتها وتسويقها، وشهد تفاعلا جيدا من قبل الشباب.
أكدت الهيئة العامة للشباب حرصها على منح الشباب الكويتي مساحات للتميز في القيادة وريادة الأعمال والارتقاء بمهارات الحوار والتفكير النقدي بما يسهم في رفع مستوى الثقة بالنفس لديهم، وذلك عبر تنظيم ملتقيات وبرامج من شأنها تنمية هذه المهارات.
وقالت المتحدث باسم الهيئة العامة للشباب أسرار الأنصاري لـ «كونا» عقب تدشين ملتقى «المتميزون» ضمن برنامج النخبة التدريبي: إن الملتقى المنعقد في مركز شباب الدعية يثري مدارك الشباب ويوفر لهم مساحات لتبادل الخبرات والآراء تمكنهم من التعبير عن آرائهم.
وأضافت الأنصاري أن برامج تنمية القدرات في مجالات القيادة والريادة تشهد إقبالا شبابيا، لا سيما من منتسبي القطاع الخاص وأصحاب المشاريع الصغيرة، مؤكدة أن «تنمية الشباب وتطوير قدراتهم بمختلف المجالات في مقدمة أولويات الهيئة».
من جانبها، قالت مدير برنامج النخبة التدريبي هنادي الدوسري في تصريح مماثل إن الملتقى الموجه للشباب الكويتي (20 إلى 35 عاما) والمهتمين بمجال القيادة وريادة الأعمال يتضمن حلقات نقاشية تشهد استضافة قياديين سابقين وحاليين ورواد أعمال لنقل تجاربهم وخبراتهم في مجال ريادة الأعمال للشباب ليستفيدوا منها لبدء طريقهم في مشاريعهم الصغيرة.
وأضافت الدوسري أن الملتقى يعد امتدادا لفعالية «ساعة المتميزون» التابعة لبرنامج «النخبة التدريبي» وسيقام مرة أو مرتين شهريا، مؤكدة سعي هيئة الشباب لعقده على مدار العام.
وتضمن الملتقى عقد لقاء مع رائد الأعمال جاسم عبدالوهاب الذي استعرض تجربته في تنفيذ المشاريع الصغيرة وطرق تمنيتها وتسويقها، وشهد تفاعلا جيدا من قبل الشباب.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
55 شركة محلية تلجأ إلى قانون الإعسار لمعالجة صعوباتها المالية