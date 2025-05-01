"الأشغال": كوادر وطنية لتشغيل محطات الضخ ومحطات التنقية التابعة للوزارة

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"الأشغال": كوادر وطنية لتشغيل محطات الضخ ومحطات التنقية التابعة للوزارة
(MENAFN- Al-Anbaa)
عاطف رمضان
عقدت وزارة الأشغال العامة والمعهد العالي للطاقة اجتماعا حول تخريج كوادر وطنية من الفنيين القادرين على تشغيل المحطات التابعة للوزارة سواء محطات ضخ أو محطات تنقية المياه المعالجة.
عقد الاجتماع برئاسة نائب المدير العام للتدريب د.خالد الرشيد والوكيل المساعد لقطاع الهندسة الصحية في «الأشغال» م.أحمد سعد الصالح، وتم وضع الخطوات واضحة لآلية لتخريج كوادر فنيه قادرة على تشغيل المحطات، وأيضا تطرق الاجتماع إلى تدريب للكوادر الفنية الحالية من مهندسين وفنيين بالوزارة لتشغيل المحطات وزيارة للمختبرات التابعة للمعهد، كما سبق الاجتماع زيارة ميدانية لفريق المعهد للمحطات التابعة للوزارة.
جاءت هذه الخطوات مترجمة لتوجه وزيرة الأشغال العامة د.نورة المشعان لتمكين الكوادر الوطنية من تشغيل المحطات ورفع كفاءتهم الفنية لأمان واستدامة التشغيل، والاعتماد على الكوادر الوطنية الشابة هي سمه المرحلة القادمة.
عاطف رمضان
عقدت وزارة الأشغال العامة والمعهد العالي للطاقة اجتماعا حول تخريج كوادر وطنية من الفنيين القادرين على تشغيل المحطات التابعة للوزارة سواء محطات ضخ أو محطات تنقية المياه المعالجة.
عقد الاجتماع برئاسة نائب المدير العام للتدريب د.خالد الرشيد والوكيل المساعد لقطاع الهندسة الصحية في «الأشغال» م.أحمد سعد الصالح، وتم وضع الخطوات واضحة لآلية لتخريج كوادر فنيه قادرة على تشغيل المحطات، وأيضا تطرق الاجتماع إلى تدريب للكوادر الفنية الحالية من مهندسين وفنيين بالوزارة لتشغيل المحطات وزيارة للمختبرات التابعة للمعهد، كما سبق الاجتماع زيارة ميدانية لفريق المعهد للمحطات التابعة للوزارة.
جاءت هذه الخطوات مترجمة لتوجه وزيرة الأشغال العامة د.نورة المشعان لتمكين الكوادر الوطنية من تشغيل المحطات ورفع كفاءتهم الفنية لأمان واستدامة التشغيل، والاعتماد على الكوادر الوطنية الشابة هي سمه المرحلة القادمة.
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