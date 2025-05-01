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"الأشغال": كوادر وطنية لتشغيل محطات الضخ ومحطات التنقية التابعة للوزارة

"الأشغال": كوادر وطنية لتشغيل محطات الضخ ومحطات التنقية التابعة للوزارة

2025-05-01 11:15:46
(MENAFN- Al-Anbaa)


عاطف رمضان
عقدت وزارة الأشغال العامة والمعهد العالي للطاقة اجتماعا حول تخريج كوادر وطنية من الفنيين القادرين على تشغيل المحطات التابعة للوزارة سواء محطات ضخ أو محطات تنقية المياه المعالجة.
عقد الاجتماع برئاسة نائب المدير العام للتدريب د.خالد الرشيد والوكيل المساعد لقطاع الهندسة الصحية في «الأشغال» م.أحمد سعد الصالح، وتم وضع الخطوات واضحة لآلية لتخريج كوادر فنيه قادرة على تشغيل المحطات، وأيضا تطرق الاجتماع إلى تدريب للكوادر الفنية الحالية من مهندسين وفنيين بالوزارة لتشغيل المحطات وزيارة للمختبرات التابعة للمعهد، كما سبق الاجتماع زيارة ميدانية لفريق المعهد للمحطات التابعة للوزارة.
جاءت هذه الخطوات مترجمة لتوجه وزيرة الأشغال العامة د.نورة المشعان لتمكين الكوادر الوطنية من تشغيل المحطات ورفع كفاءتهم الفنية لأمان واستدامة التشغيل، والاعتماد على الكوادر الوطنية الشابة هي سمه المرحلة القادمة.

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