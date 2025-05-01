نائب وزير الخارجية يترأس اجتماع مجلس السلكين الديبلوماسي والقنصلي

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نائب وزير الخارجية يترأس اجتماع مجلس السلكين الديبلوماسي والقنصلي
(MENAFN- Al-Anbaa)
ترأس نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد، اليوم الأربعاء، اجتماعا لمجلس السلكين الديبلوماسي والقنصلي في ديوان عام وزارة الخارجية بمشاركة مساعدي وزير الخارجية أعضاء المجلس، حيث تم خلال الاجتماع بحث المواضيع المدرجة على جدول الأعمال.
ترأس نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد، اليوم الأربعاء، اجتماعا لمجلس السلكين الديبلوماسي والقنصلي في ديوان عام وزارة الخارجية بمشاركة مساعدي وزير الخارجية أعضاء المجلس، حيث تم خلال الاجتماع بحث المواضيع المدرجة على جدول الأعمال.
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