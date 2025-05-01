تحذير صحي .. منتجات غذائية شائعة للأطفال تفتقر للعناصر الغذائية الحيوية

خبرني - أفاد فريق من الباحثين بأن منتجات غذائية شائعة للأطفال من 6 علامات تجارية رائدة "لا تلبي الاحتياجات الغذائية الأساسية للطفل"، ما يثير مخاوف بشأن تأثيرها على الصحة.

وقد تم اختبار مجموعة من المنتجات ذات العبوات الزاهية من إنتاج شركات Ella's Kitchen وHeinz وPiccolo وLittle Freddie وAldi وLidl، وتبين أنها تفتقر إلى العناصر الغذائية الضرورية لنمو الأطفال.

وبالإضافة إلى احتوائها على كميات منخفضة من الحديد، وهو عنصر أساسي لنمو الرضع، تبين أن بعض هذه المنتجات تحتوي على مستويات من السكر تفوق تلك التي يجب أن يستهلكها طفل في عمر السنة خلال يوم كامل، رغم أنها تحمل علامة "خالية من السكر المضاف".

كما كشف تحقيق لبرنامج BBC Panorama أن عملية التصنيع أدت إلى فقدان معظم فيتامين C الموجود في منتج فاكهة واحد.

وحذر خبراء الأسنان أيضا من إطعام الأطفال عبر الفوهة البلاستيكية الموجودة على المنتجات، حيث قد يؤدي ذلك إلى تسوس الأسنان.

وقال إيدي كراوتش، من جمعية طب الأسنان البريطانية: "الأهالي يستمرون في تقديم منتجات للأطفال تحتوي على سكريات أكثر من المشروبات الغازية مثل الكوكاكولا"، داعيا إلى تدخل الحكومة لإجبار الشركات على اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأضاف أن الاستخدام المنتظم لهذه المنتجات، التي تحتوي على مستويات عالية من السكر، يشكل خطرا على الصحة العامة للأطفال أثناء نموهم.

وأشار الخبراء إلى أن العلامات التجارية الكبرى تستخدم "التسويق المضلل" لإقناع الأهالي بأن منتجاتها صحية، وذلك عبر عبارات جذابة. على سبيل المثال، تصف شركة Ella's Kitchen منتجاتها المالحة بأنها "متوازنة تماما للأطفال في مرحلة النمو"، كما تُصنّف بعض منتجات Little Freddie بأنها "مفيدة للدماغ"، وتقول Heinz إن بعض منتجاتها من الفاكهة "جيدة غذائيا مثل المنتجات المنزلية".

وفي ردها، أقرّت Ella's Kitchen بأن منتجاتها يجب أن تُستخدم باعتدال، مشيرة إلى أنها ليست بديلا عن الوجبات المنزلية وأن استخدامها كمصدر رئيسي للتغذية قد يسبب مشاكل صحية. وأضافت الشركة أنها "لن تقدم الربح على حساب صحة الأطفال".

كما أوضحت Piccolo أنها تعمل على تطوير "وصفات تجمع بين الفاكهة والخضراوات" لتقليل مستويات السكر في منتجاتها. وأعلنت Aldi أنها ستعيد وضع العلامات على منتجات الفاكهة الخاصة بها لتتوافق مع إرشادات هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، التي تنص على أن الأطفال يجب ألا يتناولوا طعاما صلبا قبل سن الستة أشهر.