الكاميرون تنضم إلى التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب بقيادة السعودية

خبرني - أعلنت الكاميرون، يوم الخميس، انضمامها رسميا إلى التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب بقيادة المملكة العربية السعودية.

وجرت مراسم الانضمام بمقر التحالف في العاصمة السعودية الرياض، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس).

ويضم التحالف 42 دولة وأصبحت الكاميرون الدولة رقم 43 فيه.

وشارك في المراسم الأمين العام للتحالف اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، والسفير الكاميروني لدى المملكة إيا تيجاني، وممثل الكاميرون في التحالف وممثلو الدول الأعضاء.

ورحب المغيدي بانضمام الكاميرون، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تمثل إضافة نوعية إلى الجهود الجماعية لمواجهة الإرهاب، وتعزز فعالية التنسيق والتكامل في المجالات الفكرية والإعلامية والمالية والعسكرية.

كما نوّه بالدور الفاعل الذي تقوم به الكاميرون في التصدي للجماعات الإرهابية إقليميا ودوليا.

من جهته، أعرب السفير الكاميروني عن فخر بلاده بالانضمام إلى التحالف، مؤكدا أهمية العمل الجماعي في التصدي للإرهاب.

وأواخر 2017، جرى أول اجتماع لمجلس وزراء دفاع "التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب" بالرياض والذي كان مثابة الانطلاقة الرسمية لخطوات تفعيل عمل التحالف.

وآنذاك، شهد الاجتماع تأكيد أنه "تحالف ليس موجها ضد أي دولة أو طائفة أو دين وهدفه محاربة الإرهاب".

ويضم التحالف في عضويته الآن 43 دولة أهمها الدول الخليجية ومصر، وتركيا، وباكستان، ونيجيريا، وماليزيا، والمغرب، وغيرها، ما يعكس طابعه الجامع وتمثيله الواسع للمجتمعات الإسلامية.

ويهدف التحالف إلى تنسيق الجهود بين الدول الأعضاء في المجالات الفكرية والإعلامية والعسكرية والمالية، في سبيل مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن الإقليمي والدولي.