قاض برازيلي يضع الرئيس الأسبق فرناندو كولور تحت الإقامة الجبرية

خبرني - أمر قاض برازيلي، يوم الخميس، بوضع الرئيس الأسبق فرناندو كولور الذي أدين بالفساد عام 2023، تحت الإقامة الجبرية بدلا من السجن وذلك بسبب اعتلال صحته.

وتم القبض على كولور في أواخر الأسبوع الماضي وصدرت أوامر بأن يبدأ في تنفيذ الحكم الصادر ضده بالسجن لمدة ثماني سنوات و10 أشهر، ولكن قاضي المحكمة العليا ألكسندر دي مورايس طالب الدفاع قبل يوم الخميس بوضعه تحت الإقامة الجبرية بسبب سن الزعيم السابق البالغة 75 عاما وتدهور حالته الصحية.

وقال محامو كولور إنه يعاني من مرض باركنسون وتوقف التنفس في أثناء النوم والاضطراب الثنائي القطب.

وأدين كولور الذي قاد البلاد من عام 1990 إلى عام 1992، بتلقي 20 مليون ريال (3.5 مليون دولار) لتسهيل العقود بين شركة حكومية وشركة خاصة لبناء مستودعات الوقود.

وبحسب النيابة العامة فقد تلقى كولور حوالي 40 دفعة مقابل تسهيله بطريقة "غير نظامية" لإبرام هذه العقود بين شركة إنشاءات وشركة تابعة لمجموعة النفط العامة "بتروبراس".

ونفى وكلاء الدفاع عن الرئيس الأسبق كل التهم الموجهة إليه.

فتح التحقيق في هذه القضية في إطار فضيحة "بتروبراس" التي هزت اعتبارا من 2014 الطبقة السياسية البرازيلية بأكملها.

وكولور (75 عاما) هو أول رئيس برازيلي ينتخب ديمقراطيا بالاقتراع العام المباشر بعد انتهاء الديكتاتورية العسكرية التي حكمت البلاد من 1964 وحتى 1985.