قاض برازيلي يضع الرئيس الأسبق فرناندو كولور تحت الإقامة الجبرية

قاض برازيلي يضع الرئيس الأسبق فرناندو كولور تحت الإقامة الجبرية
خبرني - أمر قاض برازيلي، يوم الخميس، بوضع الرئيس الأسبق فرناندو كولور الذي أدين بالفساد عام 2023، تحت الإقامة الجبرية بدلا من السجن وذلك بسبب اعتلال صحته.
وتم القبض على كولور في أواخر الأسبوع الماضي وصدرت أوامر بأن يبدأ في تنفيذ الحكم الصادر ضده بالسجن لمدة ثماني سنوات و10 أشهر، ولكن قاضي المحكمة العليا ألكسندر دي مورايس طالب الدفاع قبل يوم الخميس بوضعه تحت الإقامة الجبرية بسبب سن الزعيم السابق البالغة 75 عاما وتدهور حالته الصحية.
وقال محامو كولور إنه يعاني من مرض باركنسون وتوقف التنفس في أثناء النوم والاضطراب الثنائي القطب.
وأدين كولور الذي قاد البلاد من عام 1990 إلى عام 1992، بتلقي 20 مليون ريال (3.5 مليون دولار) لتسهيل العقود بين شركة حكومية وشركة خاصة لبناء مستودعات الوقود.
وبحسب النيابة العامة فقد تلقى كولور حوالي 40 دفعة مقابل تسهيله بطريقة "غير نظامية" لإبرام هذه العقود بين شركة إنشاءات وشركة تابعة لمجموعة النفط العامة "بتروبراس".
ونفى وكلاء الدفاع عن الرئيس الأسبق كل التهم الموجهة إليه.
فتح التحقيق في هذه القضية في إطار فضيحة "بتروبراس" التي هزت اعتبارا من 2014 الطبقة السياسية البرازيلية بأكملها.
وكولور (75 عاما) هو أول رئيس برازيلي ينتخب ديمقراطيا بالاقتراع العام المباشر بعد انتهاء الديكتاتورية العسكرية التي حكمت البلاد من 1964 وحتى 1985.
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