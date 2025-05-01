إطلاق مشروع بناء ناطحة سحاب تحمل علامة (ترمب) التجارية في دبي

إطلاق مشروع بناء ناطحة سحاب تحمل علامة (ترمب) التجارية في دبي
خبرني - أعلنت شركة التطوير العقاري "دار غلوبال" وشركة "ترمب أورغانايزيشن" عن إطلاق مشروع ناطحة سحاب تحمل علامة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب التجارية في دبي.
وكانت "دار غلوبال" قد أطلقت سابقا بالتعاون مع "ترمب أورغانايزيشن" سلسلة مشاريع في المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان ودولة قطر.
وفقا لبيان صحفي صادر عن الشركة، "هذا المشروع يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط لناطحة سحاب تضم وحدات سكنية وفندقا وتحمل علامة "ترمب إنترناشيونال هوتيل آند تاور"، مما يعكس ثقة الشركاء في إمكانات النمو الطويلة الأجل للمنطقة".
ويشير البيان أيضا إلى أن ارتفاع ناطحة السحاب سيبلغ 350 مترا، وسيتم تشييدها على الطريق الرئيسي في دبي "شارع الشيخ زايد"، وسيضم المبنى أعلى مسبح مكشوف في العالم. ومن المقرر الانتهاء من أعمال البناء بحلول ديسمبر 2031.
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