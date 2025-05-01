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إطلاق مشروع بناء ناطحة سحاب تحمل علامة (ترمب) التجارية في دبي

إطلاق مشروع بناء ناطحة سحاب تحمل علامة (ترمب) التجارية في دبي

2025-05-01 08:01:17
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - أعلنت شركة التطوير العقاري "دار غلوبال" وشركة "ترمب أورغانايزيشن" عن إطلاق مشروع ناطحة سحاب تحمل علامة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب التجارية في دبي.

وكانت "دار غلوبال" قد أطلقت سابقا بالتعاون مع "ترمب أورغانايزيشن" سلسلة مشاريع في المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان ودولة قطر.

وفقا لبيان صحفي صادر عن الشركة، "هذا المشروع يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط لناطحة سحاب تضم وحدات سكنية وفندقا وتحمل علامة "ترمب إنترناشيونال هوتيل آند تاور"، مما يعكس ثقة الشركاء في إمكانات النمو الطويلة الأجل للمنطقة".

ويشير البيان أيضا إلى أن ارتفاع ناطحة السحاب سيبلغ 350 مترا، وسيتم تشييدها على الطريق الرئيسي في دبي "شارع الشيخ زايد"، وسيضم المبنى أعلى مسبح مكشوف في العالم. ومن المقرر الانتهاء من أعمال البناء بحلول ديسمبر 2031.

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