فوز الاهلي على الأرثوذكسي بدوري السلة

فوز الاهلي على الأرثوذكسي بدوري السلة
خبرني - أنعش فريق النادي الأهلي حظوظه في المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل للدور النهائي، وذلك بفوزه على فريق النادي الأرثوذكسي بنتيجة 103-90 في لقاء جمعهما اليوم الخميس بصالة الأمير حمزة في مدينة الحسين للشباب.
وجاءت المباراة، ضمن الجولة الرابعة من إياب المرحلة الرابعة "المربع الذهبي" لبطولة دوري CFI الممتاز لكرة السلة.
ورفع الأهلي رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني مؤقتًا، فيما حافظ الأرثوذكسي على صدارته للترتيب برصيد 7 نقاط، ويأتي اتحاد عمان في المركز الثالث برصيد 5 نقاط والجبيهة رابعًا برصيد 3 نقاط.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
55 شركة محلية تلجأ إلى قانون الإعسار لمعالجة صعوباتها المالية