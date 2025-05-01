فوز الاهلي على الأرثوذكسي بدوري السلة

خبرني - أنعش فريق النادي الأهلي حظوظه في المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل للدور النهائي، وذلك بفوزه على فريق النادي الأرثوذكسي بنتيجة 103-90 في لقاء جمعهما اليوم الخميس بصالة الأمير حمزة في مدينة الحسين للشباب.

وجاءت المباراة، ضمن الجولة الرابعة من إياب المرحلة الرابعة "المربع الذهبي" لبطولة دوري CFI الممتاز لكرة السلة.

ورفع الأهلي رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني مؤقتًا، فيما حافظ الأرثوذكسي على صدارته للترتيب برصيد 7 نقاط، ويأتي اتحاد عمان في المركز الثالث برصيد 5 نقاط والجبيهة رابعًا برصيد 3 نقاط.



MENAFN01052025000151011027ID1109498575