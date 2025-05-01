فوز اتحاد عمان على الجبيهة بدوري السلة

خبرني - تغلب فريق اتحاد عمان على فريق الجبيهة بنتيجة (102-85)، في المباراة التي جرت اليوم الخميس بصالة الأمير حمزة في مدينة الحسين للشباب، ضمن الجولة الرابعة من إياب المرحلة الرابعة "المربع الذهبي" لبطولة دوري CFI الممتاز بكرة السلة.

وعاد فريق اتحاد عمان إلى صدارة ترتيب فرق المرحلة الرابعة برصيد 7 نقاط، متقدمًا بأفضلية فارق السلات المسجلة عن فريق الأرثوذكسي، والذي يأتي ثانيًا بالرصيد النقطي ذاته، يليهما الأهلي ثالثًا برصيد 6 نقاط، والجبيهة في المركز الرابع برصيد 4 نقاط.

وتقام الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من إياب المرحلة الرابعة يوم الأحد المقبل، والتي يلتقي فيها فريقا الأرثوذكسي والجبيهة الساعة السادسة مساءً، تليها مباراة القمة بين اتحاد عمان والأهلي الساعة الثامنة مساء.

ويقام الدور الحالي بأسلوب الدوري الكامل من مرحلتين، من أجل تحديد طرفي سلسلة الدور النهائي والمركز الثالث، حيث يتأهل الفريقان صاحبا المركزين الأول والثاني للمنافسة على لقب النسخة 69 في "سلسلة النهائي" المؤلفة من خمس مباريات مفترضة، ويحسمها من يسبق منافسه بتحقيق ثلاث انتصارات، فيما يتنافس صاحبا المركزين الثالث والرابع على المركز الثالث "الميدالية البرونزية" في سلسلة قصيرة من ثلاث مباريات مفترضة، يحسمها من يسبق منافسه في تحقيق انتصارين.



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