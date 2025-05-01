  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
فوز اتحاد عمان على الجبيهة بدوري السلة

فوز اتحاد عمان على الجبيهة بدوري السلة

2025-05-01 07:19:34
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - تغلب فريق اتحاد عمان على فريق الجبيهة بنتيجة (102-85)، في المباراة التي جرت اليوم الخميس بصالة الأمير حمزة في مدينة الحسين للشباب، ضمن الجولة الرابعة من إياب المرحلة الرابعة "المربع الذهبي" لبطولة دوري CFI الممتاز بكرة السلة.
وعاد فريق اتحاد عمان إلى صدارة ترتيب فرق المرحلة الرابعة برصيد 7 نقاط، متقدمًا بأفضلية فارق السلات المسجلة عن فريق الأرثوذكسي، والذي يأتي ثانيًا بالرصيد النقطي ذاته، يليهما الأهلي ثالثًا برصيد 6 نقاط، والجبيهة في المركز الرابع برصيد 4 نقاط.
وتقام الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من إياب المرحلة الرابعة يوم الأحد المقبل، والتي يلتقي فيها فريقا الأرثوذكسي والجبيهة الساعة السادسة مساءً، تليها مباراة القمة بين اتحاد عمان والأهلي الساعة الثامنة مساء.
ويقام الدور الحالي بأسلوب الدوري الكامل من مرحلتين، من أجل تحديد طرفي سلسلة الدور النهائي والمركز الثالث، حيث يتأهل الفريقان صاحبا المركزين الأول والثاني للمنافسة على لقب النسخة 69 في "سلسلة النهائي" المؤلفة من خمس مباريات مفترضة، ويحسمها من يسبق منافسه بتحقيق ثلاث انتصارات، فيما يتنافس صاحبا المركزين الثالث والرابع على المركز الثالث "الميدالية البرونزية" في سلسلة قصيرة من ثلاث مباريات مفترضة، يحسمها من يسبق منافسه في تحقيق انتصارين.

MENAFN01052025000151011027ID1109498574

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث