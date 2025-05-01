فوز اتحاد عمان على الجبيهة بدوري السلة
خبرني - تغلب فريق اتحاد عمان على فريق الجبيهة بنتيجة (102-85)، في المباراة التي جرت اليوم الخميس بصالة الأمير حمزة في مدينة الحسين للشباب، ضمن الجولة الرابعة من إياب المرحلة الرابعة "المربع الذهبي" لبطولة دوري CFI الممتاز بكرة السلة.
وعاد فريق اتحاد عمان إلى صدارة ترتيب فرق المرحلة الرابعة برصيد 7 نقاط، متقدمًا بأفضلية فارق السلات المسجلة عن فريق الأرثوذكسي، والذي يأتي ثانيًا بالرصيد النقطي ذاته، يليهما الأهلي ثالثًا برصيد 6 نقاط، والجبيهة في المركز الرابع برصيد 4 نقاط.
وتقام الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من إياب المرحلة الرابعة يوم الأحد المقبل، والتي يلتقي فيها فريقا الأرثوذكسي والجبيهة الساعة السادسة مساءً، تليها مباراة القمة بين اتحاد عمان والأهلي الساعة الثامنة مساء.
ويقام الدور الحالي بأسلوب الدوري الكامل من مرحلتين، من أجل تحديد طرفي سلسلة الدور النهائي والمركز الثالث، حيث يتأهل الفريقان صاحبا المركزين الأول والثاني للمنافسة على لقب النسخة 69 في "سلسلة النهائي" المؤلفة من خمس مباريات مفترضة، ويحسمها من يسبق منافسه بتحقيق ثلاث انتصارات، فيما يتنافس صاحبا المركزين الثالث والرابع على المركز الثالث "الميدالية البرونزية" في سلسلة قصيرة من ثلاث مباريات مفترضة، يحسمها من يسبق منافسه في تحقيق انتصارين.
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