تعادل شباب العقبة والجزيرة في الجولة الاخيرة من الدروي
خبرني - تعادل فريقا شباب العقبة والجزيرة بهدف لهدف في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب تطوير العقبة، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين والأخيرة من دوري المحترفين لكرة القدم.
وسجل هدف شباب العقبة لاعبه محمد فايز في الدقيقة 74، وأدرك اللاعب غيث مدادحة هدف التعادل للجزيرة في الدقيقة 88.
ورفع الجزيرة رصيده إلى 30 نقطة في المركز السادس، فيما رفع شباب العقبة رصيده إلى 20 نقطة في المركز العاشر.
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