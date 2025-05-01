تعادل شباب العقبة والجزيرة في الجولة الاخيرة من الدروي

خبرني - تعادل فريقا شباب العقبة والجزيرة بهدف لهدف في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب تطوير العقبة، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين والأخيرة من دوري المحترفين لكرة القدم.

وسجل هدف شباب العقبة لاعبه محمد فايز في الدقيقة 74، وأدرك اللاعب غيث مدادحة هدف التعادل للجزيرة في الدقيقة 88.

ورفع الجزيرة رصيده إلى 30 نقطة في المركز السادس، فيما رفع شباب العقبة رصيده إلى 20 نقطة في المركز العاشر.