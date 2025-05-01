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معان يودع دوري المحترفين بفوز معنوي على السلط

معان يودع دوري المحترفين بفوز معنوي على السلط

2025-05-01 07:19:33
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - حقق فريق معان انتصارا معنويا على ضيفه فريق السلط 1-0، في المباراة التي جرت بينهما اليوم الخميس على استاد الأمير محمد بالزرقاء، ضمن لقاءات الجولة 22 والأخيرة من دوري المحترفين الأردني.

ورفع معان رصيده إلى 18 نقطة في المركز 11 فيما تجمد رصيد السلط عند 32 نقطة في المركز الرابع.
وسجل قائد الفريق إبراهيم الرواد هدف الفوز في الدقيقة 44 .
وكانت المباراة هامشية للفريقين، وخاضها كل منهما دون دوافع خاصة بعد أن هبط معان رسميا، فيما ضمن السلط مركزا مقبولا عطفا على الصعوبات التي عانى منها.
وخاض كلا الفريقين هذه المباراة معتمدين على أسماء جديدة بهدف منحها فرصة الظهور المناسب.

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