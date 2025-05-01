دوري المؤتمر .. تشيلسي يضع قدما في النهائي وبيتيس يهزم فيورنتينا

دوري المؤتمر .. تشيلسي يضع قدما في النهائي وبيتيس يهزم فيورنتينا
خبرني - وضع تشيلسي الإنجليزي قدما في نهائي بطولة دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم، وذلك بعد فوزه الكبير على ضيفه يورجوردينس السويدي بنتيجة 4-1، مساء الخميس، في ذهاب نصف نهائي المسابقة.
وتقدم تشيلسي في الدقيقة 12 عن طريق جادون سانشو، قبل أن يضيف زميله نوني مادويكي الهدف الثاني في الدقيقة 43.
وسجل المهاجم السنغالي نيكولاس جاكسون الهدفين الثالث والرابع لتشيلسي في الدقيقتين 59 و65، فيما أحرز الفريق السويدي هدفه الوحيد عن طريق إيزاك أليماهيو في الدقيقة 68.
وفي مباراة أخرى بنفس الدور، فاز ريال بيتيس الإسباني على ضيفه فيورنتينا الإيطالي بنتيجة 2-1.
وفي الدقيقة السادسة سجل الجناح الدولي المغربي عبد الصمد الزلزولي الهدف الأول لبيتيس، قبل أن يضيف أنتوني الهدف الثاني في الدقيقة 64.
وفي الدقيقة 72 سجل لوكا رانييري الهدف الوحيد لفيورنيتنا.
وتقام مباريات الإياب الخميس المقبل، فيما تقام المباراة النهائية للبطولة يوم 25 مايو الجاري في مدينة فروتسواف البولندية.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
55 شركة محلية تلجأ إلى قانون الإعسار لمعالجة صعوباتها المالية