دوري المؤتمر .. تشيلسي يضع قدما في النهائي وبيتيس يهزم فيورنتينا

خبرني - وضع تشيلسي الإنجليزي قدما في نهائي بطولة دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم، وذلك بعد فوزه الكبير على ضيفه يورجوردينس السويدي بنتيجة 4-1، مساء الخميس، في ذهاب نصف نهائي المسابقة.

وتقدم تشيلسي في الدقيقة 12 عن طريق جادون سانشو، قبل أن يضيف زميله نوني مادويكي الهدف الثاني في الدقيقة 43.

وسجل المهاجم السنغالي نيكولاس جاكسون الهدفين الثالث والرابع لتشيلسي في الدقيقتين 59 و65، فيما أحرز الفريق السويدي هدفه الوحيد عن طريق إيزاك أليماهيو في الدقيقة 68.

وفي مباراة أخرى بنفس الدور، فاز ريال بيتيس الإسباني على ضيفه فيورنتينا الإيطالي بنتيجة 2-1.

وفي الدقيقة السادسة سجل الجناح الدولي المغربي عبد الصمد الزلزولي الهدف الأول لبيتيس، قبل أن يضيف أنتوني الهدف الثاني في الدقيقة 64.

وفي الدقيقة 72 سجل لوكا رانييري الهدف الوحيد لفيورنيتنا.

وتقام مباريات الإياب الخميس المقبل، فيما تقام المباراة النهائية للبطولة يوم 25 مايو الجاري في مدينة فروتسواف البولندية.