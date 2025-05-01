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توتنهام يضمد جراحه المحلية بالاقتراب من نهائي الدوري الأوروبي

توتنهام يضمد جراحه المحلية بالاقتراب من نهائي الدوري الأوروبي

2025-05-01 07:19:33
(MENAFN- Khaberni)

خبرني وضع توتنهام هوتسبير، قدما في المباراة النهائية للدوري الأوروبي، بفوزه 3-1 على ضيفه بودو جليمت النرويجي، مساء الخميس، في ذهاب نصف النهائي.

وتقدم أصحاب الأرض بهدف مبكر في الثواني الأولى من عمر اللقاء، بواسطة بيرنان جونسون، فيما أضاف جيمس ماديسون ودومينيك سولانكي الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 34 و61 من ركلة جزاء.

وأبقى أولريك سالتنس على بعض آمال بودو جليمت في تحقيق المفاجأة وبلوغ النهائي، بعدما أحرز هدف الفريق النرويجي الوحيد في الدقيقة 83.

ونجح توتنهام في تضميد جراحه المحلية، بعدما خسر في آخر 3 جولات بالبريميرليج.

ويكفي توتنهام، الخسارة بفارق هدف وحيد في لقاء الإياب، الذي سيقام في النرويج خلال الأسبوع المقبل، من أجل التأهل للمباراة النهائية.

في الوقت نفسه، ينبغي على بودو جليمت، الفوز بفارق 3 أهداف إذا أراد استمرار مغامرته في البطولة.

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