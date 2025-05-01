توتنهام يضمد جراحه المحلية بالاقتراب من نهائي الدوري الأوروبي

توتنهام يضمد جراحه المحلية بالاقتراب من نهائي الدوري الأوروبي
خبرني وضع توتنهام هوتسبير، قدما في المباراة النهائية للدوري الأوروبي، بفوزه 3-1 على ضيفه بودو جليمت النرويجي، مساء الخميس، في ذهاب نصف النهائي.
وتقدم أصحاب الأرض بهدف مبكر في الثواني الأولى من عمر اللقاء، بواسطة بيرنان جونسون، فيما أضاف جيمس ماديسون ودومينيك سولانكي الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 34 و61 من ركلة جزاء.
وأبقى أولريك سالتنس على بعض آمال بودو جليمت في تحقيق المفاجأة وبلوغ النهائي، بعدما أحرز هدف الفريق النرويجي الوحيد في الدقيقة 83.
ونجح توتنهام في تضميد جراحه المحلية، بعدما خسر في آخر 3 جولات بالبريميرليج.
ويكفي توتنهام، الخسارة بفارق هدف وحيد في لقاء الإياب، الذي سيقام في النرويج خلال الأسبوع المقبل، من أجل التأهل للمباراة النهائية.
في الوقت نفسه، ينبغي على بودو جليمت، الفوز بفارق 3 أهداف إذا أراد استمرار مغامرته في البطولة.
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