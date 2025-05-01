أمانة عمان تفوز بجائزة الشارقة للمالية العامة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- فازت أمانة عمّان الكبرى بجائزة الشارقة للمالية العامة في دورتها الثالثة (2024/2025) عن فئة "الجهة المتميزة في المالية العامة"، وذلك بعد الإعلان رسميًا عبر الموقع الإلكتروني للجائزة.



وقالت أمانة عمان في بيان صحفي، اليوم الخميس، إن جائزة الشارقة في المالية العامة تُعد إحدى أبرز الجوائز العربية المتخصصة، وقد أُطلقت عام 2016 بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية، وتهدف إلى نشر أفضل الممارسات في إدارة المال العام، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال الاستخدام الأمثل للموارد المالية الحكومية.