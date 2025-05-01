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سياحة البترا تبدأ بالتعافي بأكثر من 74 ألف زائر في نيسان الماضي

سياحة البترا تبدأ بالتعافي بأكثر من 74 ألف زائر في نيسان الماضي

2025-05-01 08:12:45
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- سجلت مدينة البترا الأثرية، انتعاشًا ملحوظًا في الحركة السياحية خلال شهر نيسان من العام الجاري، وفقًا لإحصاءات رسمية صادرة عن سلطة إقليم البترا التنموي السياحي.
وأظهرت الأرقام أن عدد زوار المدينة الوردية خلال نيسان بلغ 74346 زائرًا من مختلف الجنسيات، مقارنة بـ52181 زائرًا في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وشهدت أعداد الزوار الأجانب نموًا كبيرًا، حيث بلغ عددهم 50840 زائرًا، مقارنة بـ30799 زائرًا في نيسان 2024، كما بلغ عدد الزوار الأردنيين 17131 زائرًا، من بينهم 4424 زائرًا ضمن برنامج "أردننا جنة"، فيما بلغ عدد الزوار العرب 3722 زائرًا.
واحتلت الجنسيات الأميركية والإيطالية والفرنسية والروسية والبريطانية والألمانية والإسبانية صدارة الزوار الأجانب، فيما جاءت الجنسية السعودية في مقدمة الزوار العرب.
وتعكس هذه الأرقام مؤشرات إيجابية على تعافي القطاع السياحي في البترا بعد انخفاض ملحوظ في أعداد الزوار خلال العام الماضي، حيث بلغ عدد الزوار في نيسان من ذلك العام 52181 زائرًا، مقارنة بـ146687 زائرًا في نيسان 2023، منهم 126373 زائرًا أجنبيًا.
وقال رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا الدكتور فارس البريزات، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن المدينة بدأت تستعيد موقعها كواحدة من أبرز الوجهات السياحية في المنطقة بعد الظروف الإقليمية التي أثرت على الحركة السياحية منذ تشرين الأول عام 2023.
وأضاف أن السلطة تعمل على تنفيذ مجموعة من البرامج والمشاريع الهادفة إلى تحسين تجربة الزائر، تشمل تطوير المرافق العامة، وتوسيع الخدمات الفندقية، وتدريب الكوادر المحلية في قطاع السياحة، مشيرًا إلى أن السياحة في البترا لم تعد مجرد زيارات آنية، بل أصبحت تسهم فعليًا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع المحلي، بعد أن عملت السلطة على توفير برامج ومسارات سياحية عدة تستفيد منها تجمعات إقليم البترا الستة كافة.
وأشار بريزات إلى أن ارتفاع أعداد الزوار خلال نيسان يُعد مؤشرًا قويًا على موسم سياحي واعد في الأشهر المقبلة، مع تنامي الاهتمام العالمي بالمواقع السياحية ذات الطابع الثقافي والتراثي، ولما لمدينة البترا من مكانة على خارطة السياحة العالمية.
وأوضح بأن ارتفاع عدد الزوار من الجنسيات الأجنبية يعود جزئيًا إلى التسهيلات الجديدة التي وفرتها الحكومة للمجموعات السياحية، والربط الجوي مع عدد من الوجهات الأوروبية، فضلًا عن عودة رحلات الطيران منخفض التكاليف التي ساهمت بشكل كبير في تنشيط الحركة السياحية في المنطقة.
وأضاف بريزات أن سلطة إقليم البترا قطعت شوطًا كبيرًا في تنظيم الموقع الأثري والحد من المخالفات التي كانت تؤثر سلبًا على تجربة الزوار وصورة المدينة عالميًا، مشيرًا إلى أن السلطة مستمرة في تنفيذ حملة "سيادة القانون والتنمية" التي انطلقت في كانون الأول من عام 2023، والتي تهدف إلى ترسيخ بيئة آمنة ومنظمة داخل الموقع الأثري، بما ينعكس إيجابًا على استدامة القطاع السياحي وتعزيز ثقة الزوار ويعود بالنفع على المجتمعات المحلية في المنطقة.
وأكد أن سلطة إقليم البترا ماضية في تحقيق رؤيتها الاستراتيجية لتحويل المنطقة إلى مركز سياحي وتنموي متكامل، يجمع بين الحفاظ على الإرث الحضاري وتوفير فرص العمل والاستثمار، وتوزيع مكتسبات التنمية بين كافة التجمعات بعدالة.
وشدد البريزات على أهمية استمرار التعاون بين جميع الجهات المعنية لتقديم خدمات متميزة للزوار، وضمان استدامة النمو في القطاع السياحي بما يعزز مكانة الأردن عالميًا.
وعبّر عدد من زوار البترا عن إعجابهم بجمال المدينة، والخدمات المقدمة، والمستوى العالي من التنظيم، مشيرين إلى أن زيارتهم للبترا كانت تجربة تفوق التوقعات.

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