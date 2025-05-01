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مديرية الأمن العام تحذر من خطر الحرائق وتدعو إلى حماية المواقع الطبيعية

مديرية الأمن العام تحذر من خطر الحرائق وتدعو إلى حماية المواقع الطبيعية

2025-05-01 08:12:45
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- حذّرت مديرية الأمن العام من تزايد مخاطر اندلاع الحرائق خلال فصل الصيف، داعية المواطنين إلى ضرورة المحافظة على البيئة والثروة الزراعية، وحماية الأشجار الحرجية والمثمرة من خطر النيران، خاصة مع جفاف الأعشاب.
وأكدت المديرية على أهمية تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الغطاء النباتي، وضرورة إزالة الأعشاب الجافة من جوانب الطرق، والجزر الوسطية، والمناطق المحيطة بالمنشآت الحيوية، والمواقع الأثرية، تجنّباً لنشوب الحرائق – لا قدّر الله.
كما شدّدت على ضرورة تصحيح بعض السلوكيات الخاطئة التي تسهم في إشعال النيران، كإشعال النار بقصد الطهي أو الشواء بالقرب من الأشجار الحرجية أثناء التنزه، أو رمي أعقاب السجائر على جوانب الطرقات، أو حرق الأعشاب في مناطق تحتوي على غطاء نباتي كثيف، مشيرة إلى أن مثل هذه الممارسات تفاقم من حدة النيران وتُسهم في انتشارها بشكل يصعب السيطرة عليه.
ودعت المديرية إلى التكاتف المجتمعي والالتزام بالتعليمات والإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة، حمايةً للثروة الحرجية، وصونًا للبيئة، والحفاظ على سلامة المواطنين.
وكانت مديرية الأمن العام أطلقت يوم أمس الاربعاء مبادرتها صيف آمن والتي تشارك يها المديريات والإدارات المختصة، بهدف الحفاظ على البيئة والوقاية من الحوادث مثل الحرائق وحوادث الغرق والأنشطة السلبية التي تتزامن مع دخول فصل الصيف .


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