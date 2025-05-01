خام برنت يتراجع إلى ما دون 60 دولارا للمرة الأولى منذ بداية أبريل

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- انخفضت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم، لتواصل نزيف الخسائر للجلسة الثالثة على التوالي، وسط مخاوف من ركود اقتصادي يهدد الطلب العالمي على الذهب الأسود.ودلت بيانات التداول على انخفاض أسعار النفط العالمية اليوم الخميس، بأكثر من 1.5%، وهبط سعر برميل خام برنت إلى ما دون 60 دولارا للمرة الأولى منذ أوائل أبريل.وبحلول الساعة 11:58 بتوقيت موسكو، انخفض سعر العقود الآجلة لشهر يوليو من خام برنت بنسبة 1.72% إلى 60.01 دولار للبرميل وقبل ذلك بدقائق، انخفض الرقم إلى ما دون 60 دولارا للمرة الأولى منذ 9 أبريل.



وبحسب البيانات المتوفرة، انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط لشهر يونيو بنسبة 1.91% إلى 57.1 دولار للبرميل.



وتواصل أسعار النفط انخفاضها على مدى عدة أيام، وتتجه صوب تسجيل أكبر انخفاض شهري في أكثر من 3 سنوات مع تراجع توقعات الطلب على الوقود بسبب حروب الرسوم الجمركية التي أثارها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبسبب مؤشرات على احتمال زيادة إنتاج أوبك+، وبيانات تُظهر انكماش الاقتصاد الأمريكي، وهو ما تسبب بموجة بيع حاد خلال الجلسة الماضية؛ ما هبط بأسعار خام غرب تكساس إلى أدنى مستوى لها منذ مارس 2021.



وكانت أسعار النفط قد أنهت تعاملاتها، أمس الأربعاء 30 أبريل، على انخفاض ملحوظ لتواصل نزيف الخسائر للجلسة الثالثة على التوالي، وسط مخاوف من ركود اقتصادي يهدد الطلب عالميا.

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