نتنياهو يستعد لتوسيع العمليات القتالية بغزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفادت وسائل إعلام عبرية الخميس، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيعقد غدا الجمعة جلسة تقييم مع كبار المسؤولين استعدادا لتوسيع نطاق القتال والمناورات في قطاع غزة.وقالت القناة 13 العبرية، إنه من المقرر أن يعقد نتنياهو، بعد ظهر غد الجمعة، جلسة نقاش لتقييم الوضع والموافقة على الخطط مع كبار المسؤولين استعدادا لتوسيع نطاق القتال والمناورات في قطاع غزة.



وأشارت القناة إلى أنه حتى الآن، وافق رئيس الأركان إيال زامير ووزير الحرب على الخطط، وهي الآن قيد العرض على رئيس الوزراء للموافقة عليها.



وأضافت القناة أنه تم استدعاء الكابينيت يوم الأحد المقبل لمناقشة هذه القضية.