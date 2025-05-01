  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
بيلاروس تطلق سراح أمريكي مدان بتهمة تدبير محاولة انقلاب

بيلاروس تطلق سراح أمريكي مدان بتهمة تدبير محاولة انقلاب

2025-05-01 08:12:43
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت ناتاليا آيزمونت السكرتيرة الصحفية للرئيس البيلاروسي إن سلطات بلادها أطلقت سراح الأمريكي يوري زينكوفيتش، المدان بتدبير محاولة انقلاب في بيلاروس.
وأشارت آيزمونت إلى أن سلطات بلادها لبت بذلك، طلب الإدارة الرئاسية الأمريكية.
يوم أمس الأربعاء، أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن بيلاروس أطلقت سراح مواطن أمريكي آخر، رفض الكشف عن اسمه.


وخلال ذلك، ذكرت شبكة CNN التلفزيونية نقلا عن مسؤول أمريكي، أن الأمر يتعلق بيوري زينكوفيتش، الذي أدين بتنظيم مؤامرة للاستيلاء على السلطة في بيلاروس في عام 2021.

RT

MENAFN01052025000208011052ID1109495875

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث