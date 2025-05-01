نتنياهو: اعتقال 18 شخصاً بشبهة إشعال الحرائق أحدهم متلبساً

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
نتنياهو: اعتقال 18 شخصاً بشبهة إشعال الحرائق أحدهم متلبساً
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، أن الشرطة اعتقلت 18 شخصاً بشبهة إشعال الحرائق بالقدس، أحدهم تم ضبطه متلبساً، لكن مصدراً في الشرطة نفى ذلك.
وقال نتنياهو خلال مشاركته في مسابقة الكتاب المقدس العالمية للشباب لعام 2025، إن قوات الأمن "تحتجز 18 مشتبهاً بهم في الحرائق، أحدهم تم القبض عليه متلبساً".
وعقب تصريح نتنياهو، نفى مصدر بالشرطة هذه الادعاءات.
ورد مصدر في الشرطة على نتنياهو عبر إذاعة الجيش الإسرائيلي، بالتأكيد أنه "لم يتم اعتقال 18 شخصاً بشبهة إشعال النيران في القدس".
وتحاول إسرائيل لليوم الثاني على التوالي إخماد الحرائق، وتترقب مساعدة دولية، حيث وصلت طائرات إطفاء من قبرص وكرواتيا وإيطاليا للمشاركة في جهود محاصرة الحرائق.
ويشارك 155 طاقم إطفاء في مواجهة النيران التي التهمت نحو 20 ألف دونم من الأحراج، فيما تشير التقديرات إلى استمرار عمليات الإطفاء حتى السبت.
وأعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته تشارك فرق الإطفاء والإنقاذ في جهود مكافحة الحريق.
وبينما تجري الشرطة الإسرائيلية تحقيقاً لمعرفة أسباب الحرائق، اتهم يائير نتنياهو، نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، الإسرائيليين اليساريين بالوقوف وراء الحرائق الواسعة التي اندلعت في مدينة القدس.
وأثار نجل نتنياهو جدلاً واسعاً بعد نشره تغريدة على منصة "إكس"، اتهم فيها اليسار الإسرائيلي بالوقوف وراء سلسلة الحرائق التي اندلعت مؤخراً، في محاولة -بحسب ادعائه- لإلغاء احتفالات ما يسمى بـ"ذكرى الاستقلال"، وهي ذكرى نكبة الفلسطينيين.
وكتب يائير: "يحاول اليسار الكبلاني في الأسابيع الأخيرة إلغاء احتفالات الاستقلال ومراسم المشاعل. آمل أن تكون هجمات الحرق العمد قد صدرت من العرب (الفلسطينيين) فقط، دون تعاون من الإسرائيليين اليهود".
وجاءت هذه التصريحات رغم أن الجهات الرسمية أوضحت أن قرار إلغاء حفل إضاءة المشاعل هذا العام اتُّخذ نتيجة الرياح القوية وظروف الطقس، وليس بسبب الحرائق التي اندلعت في مناطق مختلفة.
وتداولت وسائل الإعلام الإسرائيلية التغريدة التي أثارت موجة من الانتقادات، وسط اتهامات ليائير نتنياهو بنشر معلومات مضللة وتأجيج الانقسام الداخلي في إسرائيل.
روسيا اليوم
وقال نتنياهو خلال مشاركته في مسابقة الكتاب المقدس العالمية للشباب لعام 2025، إن قوات الأمن "تحتجز 18 مشتبهاً بهم في الحرائق، أحدهم تم القبض عليه متلبساً".
وعقب تصريح نتنياهو، نفى مصدر بالشرطة هذه الادعاءات.
ورد مصدر في الشرطة على نتنياهو عبر إذاعة الجيش الإسرائيلي، بالتأكيد أنه "لم يتم اعتقال 18 شخصاً بشبهة إشعال النيران في القدس".
وتحاول إسرائيل لليوم الثاني على التوالي إخماد الحرائق، وتترقب مساعدة دولية، حيث وصلت طائرات إطفاء من قبرص وكرواتيا وإيطاليا للمشاركة في جهود محاصرة الحرائق.
ويشارك 155 طاقم إطفاء في مواجهة النيران التي التهمت نحو 20 ألف دونم من الأحراج، فيما تشير التقديرات إلى استمرار عمليات الإطفاء حتى السبت.
وأعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته تشارك فرق الإطفاء والإنقاذ في جهود مكافحة الحريق.
وبينما تجري الشرطة الإسرائيلية تحقيقاً لمعرفة أسباب الحرائق، اتهم يائير نتنياهو، نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، الإسرائيليين اليساريين بالوقوف وراء الحرائق الواسعة التي اندلعت في مدينة القدس.
وأثار نجل نتنياهو جدلاً واسعاً بعد نشره تغريدة على منصة "إكس"، اتهم فيها اليسار الإسرائيلي بالوقوف وراء سلسلة الحرائق التي اندلعت مؤخراً، في محاولة -بحسب ادعائه- لإلغاء احتفالات ما يسمى بـ"ذكرى الاستقلال"، وهي ذكرى نكبة الفلسطينيين.
وكتب يائير: "يحاول اليسار الكبلاني في الأسابيع الأخيرة إلغاء احتفالات الاستقلال ومراسم المشاعل. آمل أن تكون هجمات الحرق العمد قد صدرت من العرب (الفلسطينيين) فقط، دون تعاون من الإسرائيليين اليهود".
وجاءت هذه التصريحات رغم أن الجهات الرسمية أوضحت أن قرار إلغاء حفل إضاءة المشاعل هذا العام اتُّخذ نتيجة الرياح القوية وظروف الطقس، وليس بسبب الحرائق التي اندلعت في مناطق مختلفة.
وتداولت وسائل الإعلام الإسرائيلية التغريدة التي أثارت موجة من الانتقادات، وسط اتهامات ليائير نتنياهو بنشر معلومات مضللة وتأجيج الانقسام الداخلي في إسرائيل.
روسيا اليوم
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
55 شركة محلية تلجأ إلى قانون الإعسار لمعالجة صعوباتها المالية