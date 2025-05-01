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نتنياهو: اعتقال 18 شخصاً بشبهة إشعال الحرائق أحدهم متلبساً

نتنياهو: اعتقال 18 شخصاً بشبهة إشعال الحرائق أحدهم متلبساً

2025-05-01 08:12:42
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، أن الشرطة اعتقلت 18 شخصاً بشبهة إشعال الحرائق بالقدس، أحدهم تم ضبطه متلبساً، لكن مصدراً في الشرطة نفى ذلك.
وقال نتنياهو خلال مشاركته في مسابقة الكتاب المقدس العالمية للشباب لعام 2025، إن قوات الأمن "تحتجز 18 مشتبهاً بهم في الحرائق، أحدهم تم القبض عليه متلبساً".
وعقب تصريح نتنياهو، نفى مصدر بالشرطة هذه الادعاءات.
ورد مصدر في الشرطة على نتنياهو عبر إذاعة الجيش الإسرائيلي، بالتأكيد أنه "لم يتم اعتقال 18 شخصاً بشبهة إشعال النيران في القدس".
وتحاول إسرائيل لليوم الثاني على التوالي إخماد الحرائق، وتترقب مساعدة دولية، حيث وصلت طائرات إطفاء من قبرص وكرواتيا وإيطاليا للمشاركة في جهود محاصرة الحرائق.
ويشارك 155 طاقم إطفاء في مواجهة النيران التي التهمت نحو 20 ألف دونم من الأحراج، فيما تشير التقديرات إلى استمرار عمليات الإطفاء حتى السبت.
وأعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته تشارك فرق الإطفاء والإنقاذ في جهود مكافحة الحريق.
وبينما تجري الشرطة الإسرائيلية تحقيقاً لمعرفة أسباب الحرائق، اتهم يائير نتنياهو، نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، الإسرائيليين اليساريين بالوقوف وراء الحرائق الواسعة التي اندلعت في مدينة القدس.
وأثار نجل نتنياهو جدلاً واسعاً بعد نشره تغريدة على منصة "إكس"، اتهم فيها اليسار الإسرائيلي بالوقوف وراء سلسلة الحرائق التي اندلعت مؤخراً، في محاولة -بحسب ادعائه- لإلغاء احتفالات ما يسمى بـ"ذكرى الاستقلال"، وهي ذكرى نكبة الفلسطينيين.
وكتب يائير: "يحاول اليسار الكبلاني في الأسابيع الأخيرة إلغاء احتفالات الاستقلال ومراسم المشاعل. آمل أن تكون هجمات الحرق العمد قد صدرت من العرب (الفلسطينيين) فقط، دون تعاون من الإسرائيليين اليهود".
وجاءت هذه التصريحات رغم أن الجهات الرسمية أوضحت أن قرار إلغاء حفل إضاءة المشاعل هذا العام اتُّخذ نتيجة الرياح القوية وظروف الطقس، وليس بسبب الحرائق التي اندلعت في مناطق مختلفة.
وتداولت وسائل الإعلام الإسرائيلية التغريدة التي أثارت موجة من الانتقادات، وسط اتهامات ليائير نتنياهو بنشر معلومات مضللة وتأجيج الانقسام الداخلي في إسرائيل.
روسيا اليوم


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