اختتام مسابقة محاربي السايبر للمدارس بنسختها الثانية
عمان الأول من أيار (بترا)- اختتم المركز الوطني للأمن السيبراني، أمس الأربعاء، النسخة الثانية من مسابقة "محاربي السايبر" للمدارس، تحت رعاية سمو الأميرة سمية بنت الحسن، بمشاركة أكثر من 270 طالبًا وطالبة.
وبحسب بيان صادر عن المركز، عقدت المسابقة بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم، ووزارة الشباب، وجامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا.
وحضر الحفل الختامي للمسابقة، مندوبًا عن سمو الأميرة سمية بنت الحسن، نائب سمو رئيس الجمعية العلمية الملكية للتكنولوجيا الدكتور نبيل الفيومي، حيث تأهل للتصفيات النهائية ما يزيد على 270 طالبًا وطالبة شكلوا 75 فريقًا من 44 مدرسة من مختلف محافظات المملكة.
وتأتي هذه المسابقة في إطار حرص المركز الوطني للأمن السيبراني على نشر الوعي السيبراني بين طلبة المدارس، واكتشاف وتنمية المواهب الوطنية الشابة في هذا المجال الحيوي، بما يسهم في تعزيز منظومة الأمن السيبراني في المملكة.
وقال رئيس المجلس الوطني للأمن السيبراني الدكتور أحمد الحياصات، إن المسابقة تُجسد إيمان المركز بأهمية بناء جيل واعٍ يمتلك المهارات والمعرفة اللازمة للتعامل مع تحديات الفضاء الرقمي.
من جهتها، أكدت رئيس جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا الدكتورة وجدان أبو الهيجاء، أهمية الاستثمار في العقول الناشئة، وتنمية مهارات الطلبة في سن مبكرة، وتعزيز وعيهم بقضايا العصر، وفي مقدمتها التهديدات السيبرانية، التي تمسّ الأفراد والمؤسسات والدول على حد سواء.
وجاء في المركز الأول، فريق "Eploit" من مدرسة الكلية العلمية الإسلامية للذكور/ الجبيهة، كما حصل على المركز الثاني فريق "Nexus" من مدرسة الملك عبد الله الثاني للتميز/ الطفيلة، فيما جاء فريق" AGSC" من مدرسة اليوبيل في المركز الثالث.
--(بترا)
غ ح/م ك/م ق
01/05/2025 14:35:56
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