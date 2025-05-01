اختتام مسابقة محاربي السايبر للمدارس بنسختها الثانية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان الأول من أيار (بترا)- اختتم المركز الوطني للأمن السيبراني، أمس الأربعاء، النسخة الثانية من مسابقة "محاربي السايبر" للمدارس، تحت رعاية سمو الأميرة سمية بنت الحسن، بمشاركة أكثر من 270 طالبًا وطالبة.

وبحسب بيان صادر عن المركز، عقدت المسابقة بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم، ووزارة الشباب، وجامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا.

وحضر الحفل الختامي للمسابقة، مندوبًا عن سمو الأميرة سمية بنت الحسن، نائب سمو رئيس الجمعية العلمية الملكية للتكنولوجيا الدكتور نبيل الفيومي، حيث تأهل للتصفيات النهائية ما يزيد على 270 طالبًا وطالبة شكلوا 75 فريقًا من 44 مدرسة من مختلف محافظات المملكة.

وتأتي هذه المسابقة في إطار حرص المركز الوطني للأمن السيبراني على نشر الوعي السيبراني بين طلبة المدارس، واكتشاف وتنمية المواهب الوطنية الشابة في هذا المجال الحيوي، بما يسهم في تعزيز منظومة الأمن السيبراني في المملكة.

وقال رئيس المجلس الوطني للأمن السيبراني الدكتور أحمد الحياصات، إن المسابقة تُجسد إيمان المركز بأهمية بناء جيل واعٍ يمتلك المهارات والمعرفة اللازمة للتعامل مع تحديات الفضاء الرقمي.

من جهتها، أكدت رئيس جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا الدكتورة وجدان أبو الهيجاء، أهمية الاستثمار في العقول الناشئة، وتنمية مهارات الطلبة في سن مبكرة، وتعزيز وعيهم بقضايا العصر، وفي مقدمتها التهديدات السيبرانية، التي تمسّ الأفراد والمؤسسات والدول على حد سواء.

وجاء في المركز الأول، فريق "Eploit" من مدرسة الكلية العلمية الإسلامية للذكور/ الجبيهة، كما حصل على المركز الثاني فريق "Nexus" من مدرسة الملك عبد الله الثاني للتميز/ الطفيلة، فيما جاء فريق" AGSC" من مدرسة اليوبيل في المركز الثالث.

--(بترا)

غ ح/م ك/م ق

01/05/2025 14:35:56