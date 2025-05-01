مديرية الأمن العام تحذر من خطر الحرائق وتدعو لحماية المواقع الطبيعية

مديرية الأمن العام تحذر من خطر الحرائق وتدعو لحماية المواقع الطبيعية
عمان الأول من أيار (بترا) - حذّرت مديرية الأمن العام من تزايد مخاطر اندلاع الحرائق خلال فصل الصيف، داعية المواطنين إلى ضرورة المحافظة على البيئة والثروة الزراعية، وحماية الأشجار الحرجية والمثمرة من خطر النيران، خاصة مع جفاف الأعشاب.
وأكدت المديرية أهمية تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الغطاء النباتي، وضرورة إزالة الأعشاب الجافة من جوانب الطرق، والجزر الوسطية، والمناطق المحيطة بالمنشآت الحيوية، والمواقع الأثرية، تجنّباً لنشوب الحرائق.
كما شدّدت على ضرورة تصحيح بعض السلوكيات الخاطئة التي تسهم في إشعال النيران، كإشعال النار بقصد الطهي أو الشواء بالقرب من الأشجار الحرجية أثناء التنزه، أو رمي أعقاب السجائر على جوانب الطرقات، أو حرق الأعشاب في مناطق تحتوي على غطاء نباتي كثيف، مشيرة إلى أن مثل هذه الممارسات تفاقم من حدة النيران وتُسهم في انتشارها بشكل يصعب السيطرة عليه.
ودعت المديرية إلى التكاتف المجتمعي والالتزام بالتعليمات والإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة، حمايةً للثروة الحرجية، وصونًا للبيئة، والحفاظ على سلامة المواطنين.
وكانت مديرية الأمن العام، أطلقت يوم أمس الأربعاء مبادرتها "صيف آمن" والتي تشارك يها المديريات والإدارات المختصة، بهدف الحفاظ على البيئة والوقاية من الحوادث، مثل الحرائق وحوادث الغرق والأنشطة السلبية التي تتزامن مع دخول فصل الصيف.
--(بترا)
ل م/م كم ق
01/05/2025 14:32:05
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