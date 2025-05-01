نفّاع: مجلس النواب يُؤمن أن مشاركة المرأة السياسية ضرورة وطنية وليست خيارًا

MENAFN - Jordan News Agency)

البحر الميت الأول من أيار (بترا) - قالت مساعد رئيس مجلس النواب، هدى نفّاع، إن المجلس، يؤمن إيمانًا راسخا بأن تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة ليس خيارًا بل ضرورة وطنية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتجسد رؤى جلالة الملك عبد الله الثاني، التي أكّدت دومًا مكانة المرأة ودورها المحوري في بناء الوطن.

جاء ذلك في كلمة لها، مندوبة عن رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، في الجلسة الافتتاحية للقاء الحواري الأول مع عضوات مجلس النواب، الذي انطلق اليوم الخميس في البحر الميت، بتنظيم من اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة بالتعاون مع ملتقى البرلمانيات الأردنيات ولجنة المرأة والأسرة النيابية، وبدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن.

وأضافت نفّاع، "يُسعدني أن أكون بينكم اليوم، مندوبًا عن رئيس مجلس النواب، لنؤكد مجددًا على أهمية الشراكة الفاعلة والتنسيق البنّاء مع اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، هذه الشراكة التي تُعد نموذجًا وطنيًا في العمل التكاملي بين المؤسسات الدستورية والمجتمع المدني، من أجل تحقيق الأهداف المشتركة التي نصبو إليها جميعًا".

وثمّنت نفّاع، البرامج النوعية التي تعمل اللجنة الوطنية على تنفيذها، مؤكّدة سعى المجلس إلى تعزيز التعاون معها؛ بما يخدم عضوات مجلس النواب، ويُسهم في تمكينهنّ من أداء دورهنّ التشريعي والرقابي بكفاءة وفاعلية، ضمن بيئة داعمة ومحفزة.

وفي هذا الإطار، أكّدت نفّاع مواصلة مجلس النواب جهوده في تنسيق آليات ومبادرات تُعنى بتمكين المرأة، وتوفير الدعم المؤسسي والتقني اللازم لها، إضافة إلى ما يقوم به المجلس على مستوى التشريعات من مراجعة وإقرار قوانين مُنصفة، تُعزز حقوق المرأة، وتفتح أمامها آفاقًا أوسع للمشاركة والمساهمة في صياغة السياسات الوطنية.

وأشارت وزيرة التنمية الاجتماعية ورئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وفاء بني مصطفى، من جانبها، إلى أن الديمقراطية الأردنية شهدت تطورًا تدريجيًا مدروسًا، حيث أسهمت الحكومة والبرلمان في محطات إصلاحية جوهرية، كان لها بالغ الأثر في ترسيخ النهج الديمقراطي وتعزيز منظومة الحكم الرشيد، ومن أبرز هذه المنجزات التعديلات الدستورية، وإقرار قوانين انتخابية مُتقدّمة، إضافة إلى دعم تأسيس مؤسسات دستورية مستقلة تضمن النزاهة والشفافية، وفي مقدمتها الهيئة المستقلة للانتخاب.

‏وأضافت أن الأردن كثّف توسيع قاعدة الانفتاح والتفاعل والتواصل المجتمعي مع المواطنين؛ من خلال ما انتهجته الحكومة في عقد جلساتها في المحافظات، والجولات الميدانية المستمرة التي يقوم بها مجلس الوزراء، وإقرار المشاريع التنموية فيها، علاوة على أنه جرى تفعيل المنصات الرقمية، إلى جانب بث جلسات مجلس النواب بصورة مباشرة، ويجري العمل حالياً على استراتيجية إعلامية بالتعاون مع وزارة الاتصال الحكومي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة.

وأشارت بني مصطفى إلى أنه ولتعزيز التواصل مع المواطنين، جرى تفعيل خدمات رقمية شكّلت فارقاً كبيراً في تسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات الحكومية من خلال المنصات الرقمية والمراكز الحكومية الشاملة.

وأكّدت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة المهندسة مها علي، حرص اللجنة على تعزيز مجالات التعاون القائمة بينها وبين لجنة المرأة والأسرة النيابية، وملتقى البرلمانيات الأردنيات، فيما يخص المواضيع المتعلقة بدعم وتمكين المرأة وفقا للأولويات الوطنية.

وأشارت إلى أهمية سلسلة الجلسات الحوارية التي تنظّمها اللجنة مع السيدات النواب وبالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس النواب، وبدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، والتي تهدف إلى تسليط الضوء على عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك في مجال التمكين السياسي، والتي جرى اختيارها بالتنسيق مع ملتقى البرلمانيات الأردنيات ولجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية.

وأوضحت بأن "شؤون المرأة"، وفي إطار ⁠دورها الذي تقوم به، وفقًا للأولويات الوطنية وتنفيذًا لمخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية والاستراتيجية الوطنية للمرأة 2020-2025، حريصة على تعزيز النهج التشاركي مع الجهات الرسمية والأهلية، فيما يتعلق بالتمكين السياسي للمرأة وتعزيز حضورها وتمثيلها في مختلف مستويات مواقع صنع القرار وقطاعاته، بما فيها العمل النيابي والإدارة المحلية والقطاع العام، وكذلك القطاع الاقتصادي.

وقال ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن نيكولاس بورنيات، إن الأردن شهد حالة تحّول مهمة على صعيد تعديل التشريعات في السنوات السابقة، من خلال تحديث المنظومة السياسية؛ ما انعكس إيجابًا على صعيد تمثيل النساء في مواقع صنع القرار السياسي، ومنها التمثيل البرلماني؛ ما أدى إلى تحسين موقع الأردن في المؤشرات الدولية على صعيد المشاركة السياسية.

وأضاف أن هذا اللقاء الحواري يُمثل فرصة جيدة لتطوير الرؤى فيما يتعلق بتعزيز مشاركة المرأة السياسية ووصولها لمواقع صنع القرار، فضلا عن كونه يشكّل فرصة لبناء قدرات البرلمانيات وتعزيز دورهنّ التشريعي والرقابي.

وبينت رئيسة لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية النائب مي السردية، أن مشاركة النساء في الحياة السياسية وصنع القرار، تُعدّ ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة والديمقراطية الحقيقية، مضيفة أنه رغم التقدّم الملحوظ عبر تعديل التشريعات وزيادة التمثيل النسائي البرلماني عبر "الكوتا"، لا يزال هناك حاجة لتعزيز وتمكين المرأة من الوصول إلى مواقع صنع القرار عبر بناء القدرات، ودعم البئية القانونية والسياسية لضمان مشاركة فاعلة ومؤثرة تساهم في صياغة السياسات الوطنية وخدمة المجتمع بمختلف فئاته.

وقالت رئيسة ملتقى البرلمانيات الأردنيات، النائب الدكتورة تمارا ناصر الدين، إن هذا اللقاء يُمثّل فرصة ثمينة لتعزيز الحوار وتبادل الأفكار والخبرات حول قضايا تشريعية ومحورية تؤثر بشكل مباشر على مسار العمل البرلماني والحزبي في الأردن.

وأضافت النائب تمارا ناصر الدين، أن المواضيع المهمة التي سيتناولها اللقاء، ستسهم بشكل كبير في تعزيز دور السيدات البرلمانيات التشريعي والرقابي، وبناء قدراتهنّ؛ ما سينعكس إيجابيًا على العمل البرلماني بشكل عام، مبينة أن هذا يأتي ضمن أهداف ملتقى البرلمانيات الأردنيات، الساعي إلى بناء شبكات دعم متينة، وتعزيز تبادل الخبرات مع الخبراء والمؤسسات الوطنية.

يُشار إلى أن اللقاء الحواري الذي يستمر على مدى يومين، يتناول عددًا من المواضيع، من بينها: أدوار ومهام مجلس الأمة وتقدمّه العين إحسان بركات، وقراءة المشهد السياسي واتخاذ القرارات السياسية يقدّمه النائب السابق علي الحجاحجة، والعمل الحزبي داخل البرلمان يُقدّمه المدير العام لمركز الحياة- راصد، الدكتور عامر بني عامر، ومراحل التشريع والصياغة التشريعية وتقدّماه الرئيسة السابقة لديوان التشريع والرأي، فداء الحمود والمستشارة نجد حدادين في ديوان التشريع والرأي، ومهارات التواصل الإعلامي وخطاب الجمهور بما يشمل وسائل الإعلام التقليدية والاجتماعية تقدّماه المستشارة الإعلامية بيان التل وأستاذة الصحافة والإعلام الرقمي في جامعة اليرموك ناهدة المخادمة، والأمن السيبراني وحماية المعلومات الرقمية تقدّمه جمانة أبو زيد من المركز الوطني للأمن السيبراني.

--(بترا)

رخ/م ك/م ق

01/05/2025 14:14:17