نقابة الصحفيين: عيد العمال محطة للإصلاح والكرامة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان الأول من أيار (بترا)- رفعت نقابة الصحفيين الأردنيين تحية إجلال ووفاء للعمال الذين يشكلون نبض الإنتاج، وركيزة التنمية، وسياج الكرامة الوطنية، فهم السواعد التي تبني، والعقول التي تُنتج، والضمائر التي لا تغيب عن واجبها تجاه الوطن وأهله.

وأوضحت النقابة في بيان اليوم الخميس، بأن عيد العمال يأتي هذا العام في ظل متغيرات اقتصادية واجتماعية دقيقة، تستدعي وقفة مراجعة حقيقية، تعيد الاعتبار إلى الإنسان العامل، وتعزز مبدأ العدالة الاجتماعية، فالاحتفال لا يكتمل دون سياسات تنصف العمال، وتشريعات تواكب تحولات سوق العمل، وأجور تحفظ الكرامة، وتدريب يفتح آفاق المستقبل.

وأشارت إلى أن التوجيهات الملكية السامية، وعلى رأسها ما عبّر عنه جلالة الملك عبدالله الثاني في رسالته بمناسبة عيد العمال، تشكل بوصلة وطنية واضحة، تؤكد أن العامل الأردني هو أساس الاقتصاد، وتحث على توفير بيئة عمل آمنة وعادلة، وضمان اجتماعي شامل، وتأهيل مهني مستدام، حيث تجلّت هذه الرؤية في إطلاق البرنامج الوطني للتشغيل، ورؤية التحديث الاقتصادي، كخطوتين باتجاه اقتصاد أكثر شمولًا واستيعابًا.

ومن موقعها الوطني والمهني، دعت نقابة الصحفيين الأردنيين الحكومة إلى تسريع وتيرة الإصلاحات العمالية، والتصدي لكل أشكال الهشاشة في سوق العمل، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص، وتمكين الشباب والمرأة، بما يضمن بناء مجتمع منتج ومنصف ومستقر.

وأكدت النقابة، أن الإعلام المهني الحر سيبقى حارسًا لقضايا العمال، ومرآة صادقة لأحلامهم وتحدياتهم، ورافعة وعي وتغيير لا تحيد عن مسؤولياتها، ولا تغفل عن واجبها في إيصال صوتهم.

--(بترا)

ه ع/م ك/م ق

01/05/2025 14:12:39