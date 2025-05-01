أمانة عمان تفوز بجائزة الشارقة للمالية العامة

أمانة عمان تفوز بجائزة الشارقة للمالية العامة
عمان الأول من أيار (بترا)- فازت أمانة عمّان الكبرى بجائزة الشارقة للمالية العامة في دورتها الثالثة (2024/2025) عن فئة "الجهة المتميزة في المالية العامة"، وذلك بعد الإعلان رسميًا عبر الموقع الإلكتروني للجائزة.
وقالت أمانة عمان في بيان صحفي، اليوم الخميس، إن جائزة الشارقة في المالية العامة تُعد إحدى أبرز الجوائز العربية المتخصصة، وقد أُطلقت عام 2016 بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية، وتهدف إلى نشر أفضل الممارسات في إدارة المال العام، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال الاستخدام الأمثل للموارد المالية الحكومية.
وتسعى الجائزة إلى تشجيع المؤسسات والباحثين في الوطن العربي على تطوير الأداء المالي والإداري، وتكريس ثقافة التميز المؤسسي، وتعزيز الكفاءة، بما يحقق هوية موحدة للجهات الحكومية عنوانها التميز والكفاءة في إدارة المال العام.
ويعكس فوز أمانة عمان بهذه الجائزة، والذي يعد إنجازًا جديدًا يُضاف إلى سجلها الحافل بالتميّز، التزامها بتطبيق أفضل الممارسات المالية، وحرصها على تطوير أنظمتها المالية بما يتماشى مع مبادئ الشفافية والاستدامة، ويعزز من كفاءتها في إدارة الموارد لتحقيق الأهداف التنموية والخدمية المنشودة.
--(بترا)
ع س/م ك/م ق
01/05/2025 13:51:30
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