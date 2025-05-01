أمانة عمان تفوز بجائزة الشارقة للمالية العامة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان الأول من أيار (بترا)- فازت أمانة عمّان الكبرى بجائزة الشارقة للمالية العامة في دورتها الثالثة (2024/2025) عن فئة "الجهة المتميزة في المالية العامة"، وذلك بعد الإعلان رسميًا عبر الموقع الإلكتروني للجائزة.

وقالت أمانة عمان في بيان صحفي، اليوم الخميس، إن جائزة الشارقة في المالية العامة تُعد إحدى أبرز الجوائز العربية المتخصصة، وقد أُطلقت عام 2016 بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية، وتهدف إلى نشر أفضل الممارسات في إدارة المال العام، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال الاستخدام الأمثل للموارد المالية الحكومية.

وتسعى الجائزة إلى تشجيع المؤسسات والباحثين في الوطن العربي على تطوير الأداء المالي والإداري، وتكريس ثقافة التميز المؤسسي، وتعزيز الكفاءة، بما يحقق هوية موحدة للجهات الحكومية عنوانها التميز والكفاءة في إدارة المال العام.

ويعكس فوز أمانة عمان بهذه الجائزة، والذي يعد إنجازًا جديدًا يُضاف إلى سجلها الحافل بالتميّز، التزامها بتطبيق أفضل الممارسات المالية، وحرصها على تطوير أنظمتها المالية بما يتماشى مع مبادئ الشفافية والاستدامة، ويعزز من كفاءتها في إدارة الموارد لتحقيق الأهداف التنموية والخدمية المنشودة.

--(بترا)

ع س/م ك/م ق

01/05/2025 13:51:30